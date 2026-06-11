Milei compartió un mensaje con un respaldo a Adorni: “Quedó claro que no robó”

Javier Milei reposteó una publicación en X de Santiago Oría. “Listo, explicó todo perfecto y completo Adorni. Quedó claro que no robó y que el periodismo mintió alevosamente”, escribió el director de realización audivisual. El Presidente lo compartió en redes.

Esto se dio luego de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmara, en diálogo con LN+, que presentó su declaración jurada. “Ahorramos en negro, como todos los argentinos”, agregó en referencia a las decisiones financieras familiares realizadas junto a su esposa Bettina Angeletti.

“Quedó clarísimo que NO ROBÓ y que EL PERIODISMO MINTIÓ ALEVOSAMENTE”, señaló Oría en el posteo que publicó Oría en su cuenta de X y que fue compartido por Milei. Y agregó: “La Justicia va a poner punto final al asunto y va a quedar claro que Manuel es inocente. FIN”.

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