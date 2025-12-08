Milei, con Messi, contra Tapia y Kicillof: el “testigo” que puede cambiarlo todo

Parece una película.

Una de la mafia.

No tiene desperdicio. Y el cuento es así:

Hay un dirigente de Talleres de Córdoba, llamado Juan Pablo Beacon, que trabajó, hasta hace poco, en la AFA, bajo las órdenes Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino, y cuyo testimonio podría cambiarlo todo.

Porque, supuestamente, Beacon tenía o tiene en su poder un pendrive con información muy sensible.

Información que comprometería seriamente a ambos.

Un ejemplo:

Múltiples pagos de la AFA a empresas radicadas en los Estados Unidos por servicios que en realidad no se habrían prestado.

Otro ejemplo:

La salida de dólares desde la AFA a precio oficial y el ingreso a los bolsillos de dirigentes en modo blue, con autorización expresa de altísimos funcionarios del gobierno anterior, como Sergio Massa.

Un tercer ejemplo:

Contratos de servicios para la AFA con empresas de limpieza y comida, con cláusulas de recesión multimillonarias incluidas.

Para que se entienda bien: recesiones que la AFA pagó, a pesar del tremendo daño que habrían implicado para sus finanzas.

En las últimas horas, todavía sin identificarlo, a Beacon se lo denominó, “el Oscar Centeno de los negocios opacos del fútbol”.

Porque no solo tendría el pendrive.

También guardaría en su poder anotaciones y las facturas correspondientes a esos movimientos de dinero tan extraños.

Y chats, con Toviggino, que incluirían la mención de cifras millonarias en dólares.

Por ejemplo, una por 8 millones de dólares.

Y otra por 970 mil dólares.

Dicen que Beacon contrajo deudas de juego. Y que, como no tenía con qué pagarlas, les entregó el pendrive a sus supuestos acreedores.

También dicen que los supuestos acreedores ofrecieron el material a varias personas.

Es más: a quienes aceptaban la cita, les mostraban la información, desde una laptop, y una vez que la terminaban de exhibir pedían una compensación.

Afirman que llegaron a pedir hasta 150 mil dólares.

Se la intentaron vender, entre otros, a Guillermo Tofoni, director ejecutivo de Word Eleven, organizador de amistosos del seleccionado argentino hasta el año 2021, cuando Tapia le arrebató el negocio.

Tofoni ni siquiera aceptó que le mostraran el material.

Muchos dudan sobre las verdaderas intenciones de Baicon.

Es más: hay quienes dicen que el “testigo” ya se dio toda la vuelta y fue compensado por Tapia y por Toviggino, a cambio de silencio.

Todo parece demasiado raro.

De hecho, hasta el 28 de julio pasado, desde su cuenta de X, Beacon era considerado un hombre de Tapia y el tesorero de AFA.

Porque apareció reposteando un tuit en el que Toviggino criticó con furia a Federico Sturzenegger.

Fue cuando el ministro acusó a un juez de complicidad con Tapia por seguir permitiendo que la AFA mantuviera un régimen impositivo especial. Una exención que consideraba una estafa directa a los jubilados.

Pero al mismo tiempo, esta película, la del testigo munido de datos, parece verosímil, porque todos los días aparecen bienes que figuran a nombre de supuestos testaferros de Tapia y Toviggino.

Sin ir más lejos, los 120 autos registrados en cabeza de una sociedad integrada por la jubilada Ana Lucía Conte y su hijo monotribustista Luciano Nicolás Pantano, ex protesorero del club Almirante Brown.

Entre ellos, una Ferrari, varios Porsche, BMW, Audi y otros deportivos.

Conte y Pantano son los mismos sujetos que figuran como dueños de la mansión de Villa Rosa con helipuerto atribuida a Toviggino.

Sobre este desastre Javier Milei construye los cimientos de su batalla cultural.

La diferencia es que ya no lo hace insultando, sino usando imágenes como poderosas señales. Por ejemplo: esta mañana envío a personas de su confianza el tuit que subió Nick sobre Leo Messi.

Acto seguido, tomó fotos de las principales camisetas de fútbol que atesora en la quinta de Olivos, en la sala denominada “Conan”, en honor a su perro fallecido, y las mandó a su círculo de confianza.

Allí se puede ver enmarcada la camiseta de Messi, del Inter de Miami, que le regalaron los dueños de la franquicia.

También la de Messi con la 10 del seleccionado argentino y con la firma de Leonel Scaloni.

Detrás de esa, se puede divisar la que usó Ubaldo Matildo Fillol en un amistoso.

Sin embargo, el presidente sostiene que no hará nada que pueda poner en riesgo la competencia del seleccionado argentino en el próximo mundial.

Y dice que tampoco se meterá en los sótanos del sistema judicial para apurar o demorar los expedientes.

Ni falta que le hace.

El viernes a última hora, después de varios idas y vuelta, el juez federal Daniel Rafecas dispuso una consigna de la policía Federal para anotar quien entra y quien sale de la ostentosa mansión de Villa Rosa que le adjudican a Toviggino.

Y el martes o miércoles habrá revelaciones de alto impacto en la causa que involucra al financista cercano a Tapia, Ariel Maximiliano Vallejo, y su empresa, Sur Finanzas. Se trata del trámite que llevan adelante la fiscal Cecilia Incardona y el juez federal de Quilmes Luis Armella.

Pero la batalla cultural de Milei no se limita al AFA gate.

También incluye una pelea frontal contra Axel Kicillof, y todo lo que representa.

Por eso, sus espadas pusieron sobre la mesa lo que consideran un escandalo de toma y daca entre el gobernador, La Cámpora, Massa y legisladores de Pro y el radicalismo para aprobar el endeudamiento de la provincia.

Y el presidente, este fin de semana, en diálogo con otro de sus ministros, confirmó lo que había anticipado Luis Caputo este jueves. Y lo expresó así:

“Solo vamos a autorizar el roll-over de la deuda, lo cual implica déficit cero”.

Y lo harán basándose en una ley de 2004.

Hoy el ministro nos comentó que, para él, Kicillof no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal. Y que, por lo tanto, el gobierno nacional no le debería permitir endeudarse para financiar ese déficit.

Vamos de nuevo.

En los próximos días, mientras Martín Menem tratará de lograr la media sanción para la aprobación del presupuesto 2026, las espadas mediáticas de Milei saldrán a informar sobre el desbarajuste de las cuentas de Kicillof y mantener a raya los estropicios de la AFA.

Porque para el presidente, Kicillof y Tapia son las dos caras de una misma moneda.

Por eso autorizó a Sandra Petovello para que arremeta contra la promoción de una Universidad de la AFA que, según la ministra, no está habilitada.

Milei, este fin de semana, lo explicó así:

“No voy a hacer nada para romper el reglamento de la FIFA, pero las reglas están para ser cumplidas”.