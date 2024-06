Milei convocó al arco político, a la Corte y a trabajadores a firmar el Pacto de Mayo el 9 de Julio

Escuchar

El presidente Javier Milei encabezó el acto por el Día de la Bandera este jueves cerca de las 10 frente al histórico monumento de la ciudad santafesina de Rosario. Allí -tras las palabras del intendente local, Pablo Javkin, y del gobernador Maximiliano Pullaro- llamó a firmar el Pacto de Mayo el próximo 9 de julio en la provincia de Tucumán. “Quiero aprovechar este día, con la bandera flameando en el cielo y avanzada las sanciones de la Ley Bases y del paquete fiscal para convocar a las autoridades políticas, a los gobernadores de las provincias argentinas, a los dirigentes de los principales partidos políticos, a los expresidentes de la Nación, a los miembros de la honorable Corte Suprema de Justicia, a empresarios, a los trabajadores y a toda la ciudadanía argentina”, afirmó.

Y marcó: “ Deseo que este año sea recordado como el punto de inflexión en donde volvimos a empezar a ser grandes ”.

Milei en la jura de la Bandera en Rosario. Carolina Niklison

“Cuando [Manuel] Belgrano creo la bandera le escribió al Triunvirato para que la convirtieran en un símbolo patrio. El Gobierno la rechazó y le ordenó que no la izara, porque la dirigencia política no hablaba de independencia sino de un gobierno autónomo de las autoridades virreinales”, relató el Presidente al comienzo de su alocución. Tras ello sumó: “No querían mandar un mensaje diplomático equivocado, querían cuidar las formas, al igual que algunos hoy. No se animaban por el miedo, pero otros directamente querían seguir siendo súbditos”.

Luego reflexionó: “A Belgrano le importaron un rábano las órdenes de las elites porteñas. No esperó la autorización de nadie e hizo lo que le parecía correcto.

De esta forma, destacó que el papel de la libertad en una nación es “ineludible”, por más que existan personas que “se resisten” y quieren “contenerla. “La libertad no pide permiso, se impone, es un instinto innato del ser argentino y por eso se abre camino”, consideró. Asimismo, enalteció la figura del prócer y lamentó que haya muerto en la pobreza porque el Estado nunca le pagó lo que correspondía: “Tuvo que enfrentarse a las porosas manos de los políticos. No es un invento de los últimos años que los políticos les falten el respeto a los uniformados que ponen el cuerpo por la patria, es una tradición con la que debemos terminar”.

El jefe de Estado llegó a Rosario acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además del Gabinete casi en su totalidad: el jefe de ministros, Guillermo Francos; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; Sandra Pettovello, de Capital Humano; el ministro de Defensa, Luis Petri; el encargado de la cartera de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; su par de Salud, Mario Russo; y la canciller Diana Mondino. La única ausencia que se observó fue la del ministro de Economía, Luis Caputo.

