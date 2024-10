Milei criticó a Longobardi y arremetió contra Fopea: “¿Escribirán una cartita en la que me acusan de atacar la libertad de expresión?”

Escuchar

El presidente Javier Milei volvió a apuntar contra el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) y criticó también al periodista Marcelo Longobardi en una nueva tanda de ataques a la prensa a través de su cuenta de X. En esta oportunidad, el jefe de Estado se refirió a la mirada del conductor sobre un libro que publicará este martes el politólogo liberal Agustín Laje. “Aquí desenmascaran a M. Longobardi, que criticó un libro que no ha leído, ya que el mismo estará disponible a partir del 15/10, es decir, mañana”, expuso el mandatario, que citó otro mensaje del libertario Nicolás Márquez.

Y marcó: “Si digo que es un farsante mentiroso, ¿escribirán una cartita en la que me acusan de atacar la libertad de expresión? ”.

.@FOPEA aquí desenmascaran a M. Longobardi que criticó un libro que no ha leído, ya que el mismo estará disponible a partir del 15/10, es decir, mañana.

Si digo que es un farsante mentiroso: ¿escribirán una cartita en la que me acusan de atacar la libertad de expresión?

CIAO! https://t.co/MTG2sQdt4a — Javier Milei (@JMilei) October 14, 2024

El mensaje de Márquez que replicó el Presidente también tildó a Longobardi de “aspirante a polimodal”. “Hacelo por tu bien. No hay nada peor que terminar en el basurero de la nada por voluntad propia. Sos como dice el tango: ‘La vergüenza de haber sido y el dolor del ya no ser’”, expresó en un posteo de X.

El aspirante a polimodal @LongobardiM incurre en un renovado papelón al "criticar" el nuevo y magistral libro de @AgustinLaje (590 páginas y 2000 citas que yo sí tengo en mis manos por cortesía personal del autor) el cual recién sale al mercado 15 de octubre y por ende este… https://t.co/m0IrOJ7DlD — Nicolás Márquez (@NickyMarquez1) October 14, 2024

El conflicto comenzó a raíz de unas declaraciones de Longobardi en su editorial publicada en YouTube, en la que planteó la posibilidad de que el libro sobre globalismo publicado por el “amigo de Javier Milei” (por Laje) explique una “teoría conspirativa” con la que se busca “imponer un gobierno global que reemplace a los gobiernos locales”.

Agustín Laje, amigo de Javier Milei, escribió un libro sobre globalismo.



Según Laje, el globalismo busca imponer un gobierno global que reemplace a los gobiernos locales.



¿Es una teoría conspirativa?



De esto hablo en mi comentario de YouTube.https://t.co/4h91qDoZTA — Marcelo Longobardi (@LongobardiM) October 14, 2024

El mismo autor del libro le respondió al periodista: “Longo querido, ‘desopilante’ es hacer una crítica de un libro que todavía no ha sido publicado. Mi libro sale mañana 15 de octubre, y nadie, con excepción de los editores (y tres amigos), ha podido acceder aún a su contenido. Tu pobrísimo intento de ‘crítica’ revela que sólo has leído la contratapa y una breve sinopsis. Lamento que maltrates de esa manera, no a mí, sino a tu decreciente audiencia. Después no te quejes ni llores pauta cuando nadie quiera seguir tomándote en serio”.

Longo querido, “desopilante” es hacer una crítica de un libro que todavía no ha sido publicado. Mi libro sale mañana 15 de octubre, y nadie, con excepción de los editores (y tres amigos), ha podido acceder aún a su contenido. Tu pobrísimo intento de “crítica” revela que sólo has… — Agustín Laje (@AgustinLaje) October 14, 2024

Los cruces de Milei con la prensa

Días atrás, el Presidente dedicó otro ataque a Fopea a través de las redes. En esa oportunidad, el mandatario había cargado antes contra el periodista Marcelo Bonelli (a quien ya apuntó en varias oportunidades) y contra el canal Crónica TV.

En cuanto al conductor de TN, tomó un extracto de una entrevista que realizó sobre la situación del Hospital Bonaparte, que estuvo en el foco del conflicto en los últimos días debido a que la Casa Rosada inició una supuesta reestructuración. “Desde el fin de semana el personal está diciendo que lo quieren cerrar”, indicó Bonelli, en relación con una versión que había circulado entre los trabajadores del centro en un intercambio con la viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano. En este marco, Milei tomó un tuit de la cuenta Escuela Austríaca de Economía -que publica contenido libertario- que indicaba: “Que quede claro, el Gobierno nunca dijo que iba a cerrarse el hospital. Pero desde los medios ensobrados y los políticos que buscan a toda costa tumbar a Milei para seguir robándole a los argentinos quisieron instalar esa noticia falsa”.

Tras ello el Presidente acotó en un mensaje dirigido a Fopea y en referencia a Bonelli: “¿Qué se le puede decir a un mentiroso serial (siempre con mismo sesgo) sin que ustedes se pongan a llorar por ataque a la libertad de expresión? En caso de que no se le pueda decir nada, ¿ustedes tienen privilegios por los que no se puede desarmar sus operetas? ¡CIAO!”.

.@FOPEA ¿Qué se le puede decir a un mentiroso serial (siempre con mismo sesgo) sin que ustedes se pongan a llorar por ataque a la libertad de expresión? En caso que no se les pueda decir nada ¿ustedes tienen privilegios por los que no se los puede desarmar sus operetas?

CIAO! https://t.co/aEgL9a1KHe — Javier Milei (@JMilei) October 9, 2024

Pocas horas antes, el Presidente había replicado otro mensaje de la cuenta de X Hippies con Osde que decía: “Así operan los medios en contra de Milei. Agarran una factura de $39.000 y hacen un escándalo sin chequear que tenía una deuda de $32.000. Cuando se dan cuenta, en lugar de recular, la ‘periodista’ concluye que pagar 7000 pesos de luz es un flagelo”.

Por este episodio, el líder libertario le dirigió otro dardo al Foro de Periodistas. “¿Qué hacemos cuando los periodistas mienten así? ¿Les puedo decir ‘mentirosos’ sin que lloren una suerte de persecución? Pregunto porque jamás he visto a un periodista rectificarse de sus mentiras. ¡CIAO!”, sostuvo.

.@FOPEA ¿Qué hacemos cuando los periodistas mienten así? ¿Les puedo decir mentirosos sin que lloren una suerte de persecución? Pregunto porque jamás he visto a un periodista rectificarse de sus mentiras...

CIAO! https://t.co/o5zGFrx9O7 — Javier Milei (@JMilei) October 9, 2024

