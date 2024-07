Milei criticó las “ideas de izquierda” en educación, prometió fondos y marcó: “Evaluar no es estigmatizar”

Escuchar

Desde la Casa Natal de Sarmiento en San Juan, el presidente Javier Milei presentó el Plan Nacional de Alfabetización. Allí lo recibió el gobernador Marcelo Orrego, uno de los aliados de la Casa Rosada, y en este marco la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, dio su primer discurso como ministra en un acto público. Con énfasis en que el nuevo programa para incentivar la lectura y la escritura incorporará más instancias de evaluación, Milei dijo que esto no implicará una “estigmatización” sobre los alumnos y volvió a criticar las “ideas de izquierda” que, según dijo, primaron en las escuelas en los últimos años.

A pesar de su política de recortes, el Presidente se comprometió a girar fondos a las provincias para el desarrollo de esta iniciativa y sostuvo que el analfabetismo es a la educación lo que la inflación es a la economía. Siempre en esa línea, consideró que las dos áreas van de la mano, y planteó que un chico que no come no puede estudiar ni progresar.

“Hoy estamos mirando de frente por primera vez un problema que la política ha querido esconder debajo de la alfombra por impericia, cobardía o cinismo. Hablo del germen del analfabetismo, que se propaga por el sistema educativo. Quiero agradecer por llamar a las cosas por su nombre y por hacerse cargo de la catástrofe educativa. Eso requiere mucho coraje”, introdujo Milei, el tercer presidente en llegar al ahora museo nacional, después de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

Acto seguido pidió que elevaran el sonido del micrófono, mientras se escuchaban gritos de militantes y estudiantes que lo arengaban. “Que los chicos sepan leer y escribir debería ser algo natural, una colina ya conquistada. Por más de 100 años lo fue, pero hace tiempo dejamos de ser aquella Argentina y la mitad de los alumnos no alcanza nivel del lectocomprensión”, planteó, a la vez que ejemplificó que en sexto grado siete de cada diez chicos no comprenden textos, y que en el secundario egresan solo 54% de los alumnos, solo dos de cada diez en tiempo y forma.

Milei en San Juan, donde presentó el nuevo plan de alfabetización Presidencia

“ El analfabetismo es a la educación lo que la inflación es a la economía. Son los cimientos, las condiciones básicas sin las cuales el resto de las esferas de la vida no pueden funcionar. Como no puede haber desarrollo económico sin tener una economía estable, no puede haber desarrollo educativo sin antes garantizar que los protagonistas sepan leer y escribir”, expresó Milei.

En sus palabras, el Presidente también reivindicó a Sarmiento y a la generación del 80. Dijo que sacaron a la Argentina “de la barbarie” y la hicieron una “potencia económica y educativa”, por lo que aseguró que es un “deber histórico” retomar la senda de erradicación del analfabetismo, como hizo en su momento el prócer.

“No solo hemos dilapidado la riqueza económica, sino también retrocedido en materia educativa. Pasamos de la vanguardia a ser furgón de cola de la región. El desarrollo económico y educativo van de la mano, como la decadencia económica arrastra a la decadencia educativa. Un chico que no come no puede estudiar; y si no estudia no puede progresar. No extraña que tal cosa viene por izquierda, las ideas que nos empobrecieron; también quienes quisieron negar y demonizar a Sarmiento. ¡A Sarmiento! Con todo lo que hizo por los argentinos”, dijo Milei frente a un auditorio colmado de alumnos y maestros, en el tramo más fuerte de su alocución.

Milei en San Juan, donde presentó el nuevo plan de alfabetización Presidencia

Además envió un dardo a su predecesor, Alberto Fernández, por la escolaridad virtual durante la crisis de Covid-19. “No extraña tampoco que quienes promueven estas ideas sean también los que impusieron el cierre de las escuelas en 2020 e interrumpieron el desarrollo educativo de millones de chicos”, indicó y también arremetió contra el radicalismo: “Lamentablemente no se ha hablado mucho de alfabetización en la Argentina en las últimas décadas, probablemente porque sea menos negocio que administrar una universidad ”.

Convencido de que es necesario aunar esfuerzos entre el gobierno nacional y los provinciales para que los niños puedan aprender a leer, Milei les prometió fondos a los gobernadores en medio de una sequía en los giros desde la Casa Rosada a los territorios locales. “Presentamos el plan que tiene muchos elementos, pero un corazón: darles recursos y herramientas a los docentes, y elevar la exigencia para docentes y alumnos. Vamos a formar a todos los docentes en alfabetización, darles recursos a las provincias para que los formen, evaluar a los docentes desde el gobierno nacional, plantear incentivos para los mejores docentes, y evaluar más y desde más temprano a los alumnos para identificar las alertas ”, adelantó sobre el contenido del nuevo programa.

Al respecto, criticó que hasta hoy las evaluaciones se hayan hecho desde sexto grado y dijo que estos controles se adelantarán a tercero. “No vamos a ser complacientes con los alumnos. No podemos. Ser complacientes nos trajo hasta acá. Tenemos que recuperar la exigencia y la excelencia, no podemos tener a los estudiantes entre algodones y tratarlos como si no pudieran estar a la altura. Es un cambio en la cultura educativa. La exigencia es buena, no es mala. La evaluación es buena, no es mala. Evaluar no es estigmatizar , como dicen algunos; es la mejor herramienta para comprender si están desarrollando aptitudes y cumpliendo con los estándares. Negarnos a evaluar a los estudiantes es perder la fe en ellos”, sintetizó.

Milei con el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego Presidencia

Con la vocación -de acuerdo a lo que planteó- de “recuperar la perseverancia y la ambición de Sarmiento”, como así también sus valores para reconvertir a “un país de bárbaros”, el mandatario habló de una vocación de cambio y dijo que su gobierno tiene la claridad y la convicción para hacerlo. Aseveró, incluso, que ahora hay una revolución tecnológica que le permitirá a la Casa Rosada “monitorear en tiempo real” los avances de los estudiantes en escritura a través de la Inteligencia Artificial (IA).

“El capital humano del cual la educación es uno de los principales pilares es el principal motor de crecimiento económico de la historia. Somos un país demasiado importante para tener problemas de analfabetismo. Somos la Argentina, el país de Sarmiento, con más Premios Nobel de la región, el primero en erradicar el analfabetismo. No podemos faltar a nuestra historia y a nuestro destino como pueblo. Estamos acá para dar esa pelea con todos los que quieran acompañar sin distinción de partidos, ideología o visión. Depende de nosotros abandonar el fracaso”, determinó.

Para concluir, felicitó a la “querida” ministra de Capital Humano “por liderar esta batalla como tantas otras”, en un espaldarazo a Pettovello, que es además su amiga y que estaba sentada al lado de su hermana, la secretaria general Karina Milei. “Si trabajamos juntos podemos hacer de este sueño una realidad”, finalizó el Presidente.

El primer discurso de Pettovello en un acto público

Antes Pettovello, ratificada tras semanas de turbulencia, dio su primer discurso como funcionaria nacional. “La Argentina sufre una tragedia: el síndrome de la devaluación. Devaluamos nuestra moneda pero también las instituciones, la cultura y la educación. Devaluamos la escuela y la política educativa, por eso el país dejo de crecer económicamente y dejamos de ser grandes como Nación. Fuimos elegidos para hacernos cargo de los problemas y encargarnos de las soluciones. El Ministerio de Capital Humano fue creado con este objetivo: generar las condiciones para un cambio de paradigma que permita pasar de un asistencialismo ineficaz e injusto a políticas para que niños, jóvenes y adultos puedan desplegar sus vidas en libertad”, leyó, como primera oradora del acto.

Milei en San Juan con Pettovello Presidencia

Entre críticas al kirchnerismo por su política de “Estado presente” -que, según dijo, representó un “Estado agrandado e incapacitado”- la ministra indicó: “Milei firmó durante la campaña el compromiso fuerte con el sistema educativo. Buena parte de la casta seguía mirando para otro lado malgastando recursos educativos en ideología, burocracia, corporativismo y negociados”.

También envió un mensaje a los maestros para lograr “mejoras sustantivas” en la alfabetización.

