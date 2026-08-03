Milei defendió la situación económica y relativizó las encuestas: “No somos Suiza, pero estamos mejor”

El presidente Javier Milei relativizó este lunes los resultados de distintas encuestas que, en las últimas semanas, reflejaron una caída en la aprobación de su gestión y un deterioro en la percepción de la situación económica. El mandatario sostuvo que esos sondeos presentan un “problema de sesgo” en la formulación de las preguntas y contrapuso esas mediciones con los datos oficiales sobre pobreza difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), al asegurar que la situación del país “está mucho mejor” que cuando asumió el Gobierno.

“Si hoy llega más o menos gente a fin de mes lo ves en los indicadores de pobreza. Cuando llegamos eran del 57%; hoy son del 29%. Un 28% de los argentinos salió de la pobreza; hay 14 millones de argentinos que están mejor. No somos Suiza, pero estamos mucho mejor”, afirmó Milei.

Y agregó: “Si hoy hay gente que no llega a fin de mes, ok; pero son muchos menos que cuando nosotros llegamos al país”.

Santilli, Javier Milei y Karina Milei, en el balcón de la Casa Rosada Fabian Marelli

“La confianza es una cuestión subjetiva. Se puede tener más o menos confianza... Bueno, la vida. Pero si mirás los números… Yo tengo que gobernar con números, no con percepciones", añadió en alusión a la baja registrada por el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora mensualmente la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).

En la misma línea, se refirió al número de la morosidad del sistema financiero argentino, que volvió a subir en abril y se aceleró respecto al mes pasado. “Es una transacción entre privados y lo tienen que arreglar entre privados. No sería justo que el Estado pague mi cuenta si me equivoqué o vino un conjunto de energúmenos con intención de un golpe de Estado… Eso es una decisión personal", consideró en diálogo con radio Mitre y sumó: “Si miro los salarios en dólares, son los más altos desde 2017. Los del Estado están más bajos, los del privado formal están un poquito más arriba y los del informal están muy por arriba”.

“¿Qué hacemos nosotros? Cuando mejorás la calificación crediticia, se reduce la tasa de interés. Esto permite expandir plazos y que aquellos endeudados que sufrieron las consecuencias del ataque golpista de la oposición en la segunda mitad del año pasado puedan renegociar sus deudas", señaló.

Milei, en la cadena nacional en la que confirmó la reforma de la carta orgánica del Banco Central

Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), la cantidad de empleadores o unidades productivas volvió a reducirse en marzo y acumuló una caída de 26.448 empresas desde noviembre de 2023. Al respecto, Milei dijo que es importante fijarse en si la cantidad de empleo “sube o baja”.

“Así como se destruyen empresas, se crean otras. La oferta de empleo aumentó y muchas de las empresas que cierran tienen una sola persona. Es una trampa estadística y un análisis parcial del kirchnerismo para dar idea de un desastre”, explicó.

Y resaltó: “Evitamos una catástrofe. El PBI creció un 11%; estamos en un récord de PBI histórico; en récord de consumo; en récord de exportaciones, que crecen entre 5 y 6 veces más que el PBI. No se puede pretender revertir 100 años de decadencia en dos años y medio”.

Empresa israelí en Malvinas

En otro tramo de la entrevista, el presidente Milei se refirió a las operaciones de la empresa israelí Navitas Petroleum en un yacimiento marítimo de las Islas Malvinas, que habían generado el rechazo del gobierno argentino. “Hicimos los reclamos pertinentes y ahora es algo que se discute en el plano diplomático”, dijo.

“Nosotros somos aliados de Estados Unidos e Israel, pero esto es una empresa privada. Un país serio no hace injerencias sobre el sector privado. Hemos denunciado la situación, pero no es algo que se arregla gritando y tirando piedras, sino sentándose a hablar”, subrayó.

Las islas Malvinas Archivo

“Es evidente mi posición, mientras que los otros nacionalistas de pacotilla creen que gritando y diciendo barbaridades van a recuperar las Malvinas”, apuntó y criticó: “La diplomacia argentina, sacando la gestión de Mauricio Macri, ha sido un desastre”.

Respecto de su alianza con EE.UU. y las versiones que apuntaban a que el gobierno de Donald Trump quería instalar una base militar en Malvinas, Milei respondió: “EE.UU. cambió su visión estratégica del mundo y mira esto con perspectiva política. Es necesario tener un aliado confiable en el paso del Atlántico al Pacífico. Esa es la llave que necesitamos”.