Milei desayunó con Adorni en Olivos, en un nuevo gesto de apoyo ante los avances de la Justicia y el Congreso

Manuel Adorni sumó este viernes un nuevo gesto de apoyo del presidente Javier Milei: un desayuno de trabajo en la residencia oficial de Olivos. Se trata de un “desayuno de gestión”, según confirmaron cerca del ministro coordinador a LA NACION. Resaltaron que es habitual que lo hagan los viernes.

El mandatario viene dando señales de respaldo y apoyos públicos a Adorni desde que comenzó la serie de revelaciones sobre su crecimiento patrimonial que lo complican judicial y políticamente.

En los últimos días, intentos de removerlo desde el Congreso se sumaron a la investigación penal que lleva adelante la justicia federal, con el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita a la cabeza.

Patricia Bullrich sale del Senado, tras la reunión de labor parlamentaria en la que se trató cómo seguirá Diputados con el caso Adorni Santiago Filipuzzi

El desayuno de este viernes, además, se dio en la previa a lo que será la presentación de ambos mañana, sábado, en el acto por el Día de la Bandera, en Rosario. Será una puesta de escena fuerte para el Gobierno, en la que estarán el Gabinete en pleno; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, y la vicepresidenta, Victoria Villarruel.

Mientras que Villarruel está enemistada con todo el Gobierno, Bullrich fue la única de los “leales” al Presidente que se animó a criticar públicamente a Adorni en distintas oportunidades. Mientras tanto, en el Gabinete hay múltiples tensiones con el ministro coordinador por su resistencia a dar un paso al costado.

El desayuno de hoy se da también luego de una semana marcada por nuevas revelaciones sobre gastos de Adorni, en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Este miércoles, como resultado de un paquete de nuevas medidas que ordenó la fiscalía, se conoció otro gasto del funcionario que volvió a encender el tema, en momentos en los que su continuidad como ministro coordinador está puesta en duda.

Del celular de Matías Tabar —el contratista a cargo de las remodelaciones de la casa en el country Indio Cua, que alteró el curso de la investigación al sostener que el funcionario le pagó 245 mil dólares en efectivo—, el fiscal Gerardo Pollicita extrajo información que lo llevó a golpear las puertas de una casa de colchones en el corazón de Recoleta.

Es que, en el local, para equipar los cuartos de su nueva casa en el country, Adorni gastó un total de $8.183.383, según refleja una factura que surgió del teléfono que tiene la Justicia.

Manuel Adorni, en la Casa Rosada Ricardo Pristupluk

Casi 6820 dólares, de acuerdo con la conversión al tipo de cambio oficial del 2 de junio de 2025, día en el que una de las personas que trabaja para el funcionario -una empleada de planta que se desempeña desde hace años en el Gobierno- se presentó para pagar en efectivo el total de la compra, que fue luego enviada a la casa de Adorni en Indio Cua, según pudo reconstruir LA NACION.

A nivel parlamentario, Adorni logró conseguir un poco de oxígeno político luego de que la jefa de la bancada oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, logró el apoyo de la oposición dialoguista para postergar hasta la semana próxima la sesión de la Cámara alta en la que se iba a discutir un pedido de interpelación y moción de censura impulsado por el kirchnerismo.

Sin embargo, como moneda de cambio, Bullrich debió aceptar que en la siguiente sesión, convocada para el próximo jueves 25, la Cámara trate un pedido de interpelación para el próximo 2 de julio. Si lo interpelan y su desempeño es malo, Adorni puede ser sometido a una moción de censura ese mismo día, advierten en el Congreso.