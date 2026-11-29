El presidente Javier Milei aseguró que no felicitará al jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en caso de que obtenga la victoria en las elecciones de este domingo y afirmó que no tiene interés en asistir a la asunción de su par brasileño, Lula da Silva. El mandatario argentino hizo esas declaraciones en una entrevista con CNN que se emitirá completa esta noche en la señal en español.

Tanto a Sánchez como a Lula, Milei los trató de corruptos. Tal como adelantó LA NACION, el favorito del presidente argentino es Santiago Abascal, el líder del partido de ultra derecha Vox.

Viajó ocho veces a España, pero pese a ello en la Rosada reconocen que no tienen vínculo con el líder del Partido Popular, Alberto Nuñez Feijóo.

Milei protagonizó varios choques con Sánchez en el último tiempo y también tuvo un papel destacado en la campaña electoral española.

Durante su último viaje, el PSOE lo recibió con un enrome cartel desplegado en la fachada de su sede que decía: “Hola Milei. Los zurdos te dan la bienvenida a España”. Sánchez lo convirtió en una de las principales contracaras de su campaña y el líder libertario fue mencionado como un ejemplo negativo en actos y discursos, desde el inicio hasta el cierre de la contienda electoral.

Con información de AFP

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