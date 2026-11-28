Enemistado con la administración de Pedro Sánchez, a quien Javier Milei incluso trató de ladrón y dictador en distintas oportunidades, el Gobierno libertario sigue con especial atención lo que pasará este domingo en las elecciones presidenciales de España, en cuya campaña el Presidente se metió de lleno en sus últimos viajes a ese país.

El candidato favorito de la contienda es Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), quien encabeza las encuestas y podría convertirse en el próximo presidente del gobierno español, para lo cual necesitará casi con seguridad un acuerdo con Vox, el partido de la ultra derecha con el que mejor se lleva Milei.

Esta última es una buena noticia para los libertarios argentinos que tienen mayor relación con el partido de Santiago Abascal. El vínculo de Milei con Feijóo es nulo. A pesar de que Milei viajó ocho veces a España como presidente, ni siquiera se conocen personalmente.

Cerca del mandatario aseguraron a LA NACION que eso no sucedió porque “nunca se pidió” un encuentro con el referente del PP e insisten en que “el mayor alineamiento en España siempre fue con Vox y eso es público”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, parte como el gran favorito en las elecciones de España JORGE GUERRERO - AFP

En Balcarce 50 admiten que la “primera opción” de Milei para este domingo “es que le vaya bien a Vox”, aunque pese a esa preferencia, también reconocen que si se concreta la victoria de Núñez Feijóo, se subirán al triunfo del PP.

En la administración de Milei están convencidos de que la derecha llegará al poder en España. “Tanto si quedara PP solo como si formara gobierno con Vox, cualquiera de los escenarios nos conviene”, dicen. Para el oficialismo, cualquiera de esas opciones es preferible antes que Sánchez se asegure su continuidad.

Una vez que quede consumado el eventual triunfo de Núñez Feijóo, en Balcarce 50 se muestran seguros de que el mandatario argentino “va a tener su acercamiento con él”.

El presidente Javier Milei, durante un encuentro con Santiago Abascal, candidato de Vox Presidencia

A diferencia de la nula relación que hubo entre ambos hasta ahora, el mandatario argentino mantiene una fuerte cercanía dentro del PP con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Con ella se encontró en distintas ocasiones tanto en Argentina como en España.

Hasta ahora, los encuentros con Ayuso fueron lo más parecido a un encuentro político-institucional que tuvo Milei con el PP en sus viajes a Madrid. “Es porque la vemos como más cercana a Vox”, explicó una voz del palacio de gobierno argentino para justificar la diferencia de contactos entre la dirigente y el candidato presidencial.

Isabel Díaz Ayuso visitó a Milei en la Casa Rosada Ricardo Pristupluk

Pero Díaz Ayuso y Feijóo no pertenecen al mismo equipo dentro del PP. La madrileña tiene juego propio y aspira a conducir el partido opositor si el candidato no logra imponerse en las elecciones del domingo.

Caso contrario, Ayuso deberá esperar su turno por varios años. La madrileña tiene un discurso más radical en temas clave que, como sabe Milei, la acercan a posiciones de Vox.

Además de no tener vínculo directo, en noviembre pasado, en ocasión del séptimo viaje de Milei a España, Núñez Feijóo tomó distancia de Milei, en particular por el tono insultante que usó por esos días para referirse a Sánchez.

“Si usted me dice, ¿a usted le gusta cómo se expresa el señor Milei? ¿Usted se siente cómodo con su forma de expresarse, con su forma de referirse al presidente del gobierno de mi país, de España? Yo le digo: no. Yo no comparto el lenguaje ni la forma del lenguaje que utiliza el señor Milei", respondió el español en una entrevista en la Cadena Ser. Milei llamó a Sánchez, entre otras cosas, “dictador”, “ladrón” y “corrupto”.

Feijóo aprovechó la última cumbre iberoamericana para establecer lazos con algunos mandatarios latinoamericanos. Armó reuniones bilaterales, como ocurrió con el chileno José Antonio Kast, pero Milei no fue una opción. Una foto con el presidente argentino en campaña podía complicar su búsqueda de un votante español de centro, que ya no percibe con simpatía las actitudes del libertario. Por eso mismo, Abascal ya había eludido la foto con Milei durante la primera de sus visitas en plena campaña electoral. Luego se reunieron a comienzos de este mes.

Feijóo adelantó la semana pasada en una entrevista con LA NACION cómo podría ser la relación entre Argentina y España si llega a La Moncloa. “La presencia del presidente argentino es bienvenida en España porque representa a un país hermano. En la próxima etapa de gobierno nos tocará restablecer los contactos institucionales para defender mejor los intereses compartidos y las oportunidades mutuas que debemos aprovechar”, dijo.

Pero advirtió: “Nuestra relación debe estar basada en el respeto y en el diálogo, y eso es lo que promoveré desde el gobierno de España”. Hasta ahora, los viajes de Milei a España no se destacaron precisamente por el respeto institucional: ninguno fue una visita de Estado y, durante sus días en Madrid, el Presidente atacó reiteradamente a Sánchez.

El líder del PP tiene una simpatía especial por la Argentina que se forjó tras innumerables viajes a Buenos Aires cuando era presidente de la Xunta de Galicia. Los gallegos que viven de este lado del Atlántico, unas 165.000 personas, fueron clave en cada una de las cuatro elecciones que ganó como presidente de la Xunta de Galicia. Para la política española, de hecho, Buenos Aires es “la quinta” provincia gallega.

Fuentes del PP aseguran que el partido se siente identificado en la Argentina con Pro y recuerdan las estrechas relaciones que mantuvieron Mariano Rajoy y Mauricio Macri cuando ambos eran presidentes.

Feijóo se reunió con Macri en 2017, cuando viajó a España en visita de Estado, y se volvieron a juntar en 2019, cuando lo recibió en la residencia de Olivos. En esa misma línea, Feijóo recibió en enero a Jorge Macri durante una gira del jefe de Gobierno porteño por la capital española.

Aunque el resultado todavía no está definido, dentro del PP ya se especula un futuro gabinete que tendría a la argentina Cayetana Álvarez de Toledo como posible ministra. Milei ya dijo que tiene “la peor de las opiniones en lo humano” sobre la diputada, segunda en la lista opositora, una relación que se torció cuando ella apoyó a Patricia Bullrich en las elecciones presidenciales argentinas.