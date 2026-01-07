Milei dijo que no romperá lazos comerciales con China a pesar de estar alineado con Estados Unidos

El presidente Javier Milei aseguró que, a pesar de estar “profundamente alineado geopolíticamente” con Estados Unidos, su gobierno no romperá lazos comerciales con China y advirtió: “Si uno no es explícito, después hacen lecturas perversas”. El mandatario se refirió al vínculo comercial luego de que Marco Rubio, secretario de Estado del país norteamericano, agradeciera el apoyo de la Argentina contra el “narcoterrorismo” por su operación contra Nicolás Maduro, la cual fue cuestionada por el gobierno chino.

El mandatario definió como “estupidez” que sectores de la política cuestionen que “Estados Unidos se quiere apropiar del petróleo” porque “lo que determina la riqueza es el respeto a la propiedad privada, la vida y las instituciones”. “Murieron 40 personas en esta operación quirúrgica, en un nivel de precisión admirable, y 32 eran cubanos que no estaban de paseo en Venezuela, sino agentes militares. Estábamos hablando de una dictadura. Ya en 2007 había empezado a tener grietas este narcoestado terrorista. Hoy el terrorismo tiene distintas facetas y ha financiado a políticos, medios de comunicación, periodistas, empresaurios, Por eso hay tanta gente preocupada por lo que pasa en Venezuela", detalló en Neura.

En esta línea, respaldó que la administración de Trump tome el control del petróleo de Venezuela y expresó: “El tema es para cortarle el suministro a los comunistas. Y no solo por el lado del petróleo, porque me parece extraño que todos los que se preocupan no dijeron nada cuando se lo llevaban Cuba o Irán. Es raro. No se puede esperar honestidad intelectual de la gente de izquierda”.

Milei respaldó a Trump tras la operación Presidencia

“Usaban la logística de PDVSA (Petróleos de Venezuela) para el narcotráfico y el motivo por el cual Estados Unidos lo saca a Maduro de Venezuela tiene que ver con eso”, añadió después.

El jefe de Estado definió como “cosas dantescas” que grupos de venezolanos que se fueron de su país festejaron la captura de Maduro y sectores de izquierda “se quejaran”. “No hay nada más ridículo que ver a un zurdo que están mal por festejar la caída del dictador. Los que vivieron el comunismo lo odian. Solamente lo aman los zurdos con OSDE. No tenemos que dejar de lado el tema de la violación de los derechos humanos y la tortura. Lo que es el Helicoide. Tampoco se olviden que tenemos a nuestro gendarme Nahuel Gallo”, explicó.

Entre otros temas, el Presidente habló sobre su gabinete de cara a su tercer año de gobierno y destacó como uno de sus principales ministro a Diego Santilli. “Está llevando a cabo una gestión extraordinaria porque aunque Martín Menem o Patricia Bullrich son las caras más visibles, el gran trabajo de todo el ala política es muy importante para que esto salga adelante”, recalcó.

Milei celebró la aprobación del Presupuesto 2026 y la ley de inocencia fiscal NurPhoto - NurPhoto

A su vez celebró la aprobación de los proyectos que envió al Congreso, como la ley de Presupuesto 2026 y de inocencia fiscal, las cuales fueron promulgadas a principio de mes. Al respecto indicó: “En la campaña prometí cinco reformas y ya las metí todas. Terminan las sesiones extraordinarias y están todas adentro”.

Luego continuó: “El 1° de marzo comenzamos con el Consejo de Mayo, que es una de las partecitas porque, una vez que termine, seguimos con las otras reformas. No vamos a parar". Además destacó que el resultado de las elecciones legislativas fue determinante en las aprobaciones, ya que sin el número de legisladores que consiguió en ambas cámaras hubiese sido más difícil para el oficialismo.

“En el Senado ya hay dictamen tanto para la modernización laboral como para la ley de glaciares. Estimo que va a estar entrando por Diputados la reforma tributaria y el nuevo código penal”, agregó y destacó como una de las aprobaciones más importantes la de la ley de inocencia fiscal: “A los argentinos, desde que existe el Banco Central, se nos estafó con el señoraje, que es una falsificación de dinero.”.