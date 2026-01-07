Trump anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos

En medio de las negociaciones entre Donald Trump y Delcy Rodríguez en la transición tras la captura de Nicolás Maduro, el presidente norteamericano anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos. Además sostuvo que será transportado a través de buques de almacenamiento -en una acción comandada por el secretario de Energía, Chris Wright- y que el mandatario “controlará” el dinero para que se utilice en beneficio del pueblo venezolano.

“Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, expresó el presidente republicano en su cuenta de la plataforma The Truth Social.

Luego aclaró: “He solicitado al secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato. Se transportará en buques de almacenamiento directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos”.

El mensaje que compartió Trump en Truth Social

La medida fue anunciada por Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, quien aseguró que Estados Unidos utilizará el régimen de sanciones vigente, en particular sobre el sector petrolero venezolano y las bandas criminales, como principal herramienta de presión para influir sobre los eventuales sucesores de Maduro.

Ante la incertidumbre sobre su futuro, los precios del petróleo cayeron este martes al término de una jornada volátil, mientras los operadores se cuestionaban la posibilidad de explotar las inmensas reservas de crudo de Venezuela tras la captura de Maduro. El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en marzo, perdió un 1,72% hasta 60,70 dólares y su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en febrero, bajó un 2,04% hasta 57,13 dólares.

Este mismo martes, la Casa Blanca convocó a los ejecutivos de las grandes petroleras para discutir sobre Venezuela. La reunión se llevaría adelante a finales de esta semana y son cruciales para las esperanzas de Washington de conseguir que las principales petroleras de Estados Unidos regresen al país después de que el chavismo tomara el control hace dos décadas de las operaciones que lideraban los norteamericanos.

En tanto, Trump había señalado el fin de semana que ya había mantenido reuniones con todas las empresas petroleras estadounidenses incluso desde antes de la captura de Maduro. “Todas nuestras compañías petroleras están listas y dispuestas a hacer grandes inversiones en Venezuela que reconstruirán su infraestructura petrolera, que fue destruida por el régimen ilegítimo de Maduro", remarcó Taylor Rogers, vocera de la Casa Blanca.

Trump dio una conferencia este martes Evan Vucci� - AP�

La negociación entre Delcy Rodríguez y Trump

Horas después del episodio en el que Maduro fue capturado por Estados Unidos, la vicepresidenta de Venezuela fue declarada presidenta interina, tal como establece la Constitución local, por el lapso de un mes o hasta que haya elecciones. Sin embargo, Trump declaró que el país norteamericano tomará el mando hasta realizar una transición e, incluso, rechazo que la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, asuma el cargo vacante.

Lo cierto es que, este martes, Rodríguez cumplió su primer día en el gobierno y decretó siete días de duelo por las personas que murieron durante la operación estadounidense. También nombró a la cabeza de su equipo económico, una posición que ocupó hasta la caída de Nicolás Maduro y que es prioridad de su administración.

La elegida por Trump para encabezar la transición aprovechó no sólo para responder a Washington, sino también para sacudirse parte de la presión que llega desde allí: “Hemos crecido en fortaleza y espiritualmente para afrontar los desafíos, las agresiones y las amenazas. Para quienes me amenacen: mi destino no lo decide sino Dios, esa es mi respuesta”.

Con información de AFP.

Noticia en desarrollo.