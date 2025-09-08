Milei dijo que no va a modificar el rumbo económico y prometió una “autocrítica profunda”

Uno por uno, ministros del gabinete fueron subiendo al escenario, con paso lento, idénticos rostros de desánimo y alguna lágrima contenida, como la que parecía retener el asesor Santiago Caputo. El presidente Javier Milei llegó entonces para abrazar a cada uno de los dirigentes, ansiosos de encontrar una respuesta a la contundente derrota sufrida ante Fuerza Patria en las elecciones bonaerenses.

En solo seis minutos de discurso, y luego de una jornada de previsiones oscuras, el Presidente reconoció la derrota ante Fuerza Patria y prometió redoblar la velocidad de los cambios, ya que según afirmó, “o La Libertad Avanza, o el país retrocede”. Luego de advertir que habrá autocrítica y que se “corregirán errores”, culminó su discurso citando a Winston Churchill, cuando el primer mandatario sostuvo que “el éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal: lo que cuenta es el coraje para continuar”. Todo un mensaje en medio de la depresión que abarcaba el semivacío salón principal del búnker libertario.

“No hay opción de repetir los errores. De cara al futuro vamos a corregir todos nuestros errores”, dijo Milei. Había abrazado, minutos antes, al armador bonaerense Sebastián Pareja, y se mostró siempre cerca de Karina Milei, los dos señalados por las Fuerzas del Cielo por la fallida estrategia bonaerense.

Milei tras la derrota

Ya con la derrota en el bolsillo, Milei había llegado al búnker libertario de Gonnet pasadas las 20:30. Hacía horas que estaba claro que el clima era derrota. El Presidente arribó al predio, ingresó por un ingreso lateral y de ese modo esquivó la guardia periodística. Se instaló en el espacio VIP, junto a su hermana, Karina Milei, el portavoz Manuel Adorni y el asesor presidencial Santiago Caputo. También se sumó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un contexto de control de daños luego de una derrota más categórica de lo pensado.

“No esperábamos este resultado, pero no deja de ser una elección provincial”, dijo uno de los miembros del gabinete mientras esperaba las palabras del Presidente. “Fueron ocho elecciones distintas, cada una tendrá su análisis particular”, terció otro ministro, sin poder creer del todo el resultado de la elección.

“Hay que ver cómo se para ahora Milei, hay que bancar trece puntos abajo”, señaló uno de los miembros de la delegación macrista, con Guillermo Montenegro, intendente de Mar del Plata y candidato en la quinta sección, sin ganas de hablar a pesar de su victoria. “Los intendentes se jugaron el todo por el todo, y además lo económico influyó un montón”, razonó otro de los candidatos derrotados. El propio Presidente había aclarado, en tren de levantar el ánimo de la tropa, que “este es un piso desde el cual empezaremos a trabajar de cara a este 26 de octubre, que vienen las elecciones nacionales”.

Los dirigentes de La Libertad Avanza habían ido llegando con malas noticias a cuestas, producto de los boca de urna y de los resultados que iban recibiendo. Durante horas varios buscaron, de todos modos, sostener un discurso de paridad que se derrumbó por completo tras los primeros datos oficiales.

El armador bonaerense Sebastián Pareja fue el primero en llegar y enfrentó a las cámaras pasadas las 18. Dijo estar “muy contento” con las elecciones legislativas de hoy, aunque evitó arriesgar un resultado, y mirando a futuro, arriesgó que “La Libertad Avanza se prepara para gobernar la provincia en 2027”. Sin embargo, casi al filo de las 22, reconoció la derrota y pidió mirar la elección nacional de octubre. “Nos enfrentamos al aparato kirchnerista”, dijo, sin demasiada autocrítica.

Con el correr de los minutos, y sin militancia ni juventud libertaria a la vista, los dirigentes intentaban rescatar lo positivo. “Sumamos un montón de concejales, veníamos de cero en muchos lugares. Y en la general perdemos por poco”, se consoló uno de los referentes que ingresó antes de la llegada del Presidente.

Diego Santilli llega a búnker de La Libertad Avanza Ignacio Amiconi - LA NACION

Después de Pareja, llegaron el cineasta oficial Santiago Oria y su colaborador Iñaki Gutiérrez. Y por la puerta lateral, el asesor Caputo. Ingresó con anteojos oscuros y mirada seria, ya presintiendo que no sería esta una noche de victoria.

Cerca de las 20 llegaron Maximiliano Bondarenko, que encabezó la lista en la tercera sección electoral, y Leila Gianni, postulante por la misma sección, que ensayó un discurso optimista frente a las cámaras. También llegó temprano el candidato Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial. No habló con los periodistas.

Los camarógrafos se quedaron en la entrada, donde se montaron dos baños químicos y dos estufas de grandes dimensiones contra el frío.

Cristian Ritondo en el búnker de La Libertad Avanza Ignacio Amiconi - LA NACION

También se presentaron en el búnker el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, y el secretario de Culto, Nahuel Sotelo. Los funcionarios, a medida que iban llegando, se instalaban en el salón VIP. No había sonrisas y sí algunas ausencias, las de los ministros Sandra Pettovello, Gerardo Werthein y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, además del jefe de gabinete, Guillermo Francos, protagonista durante de un duro cruce con Daniel Parisini, alias El Gordo Dan, referente de las Fuerzas del Cielo.

“Un lugar pensado para emocionar”, reza en la página web del espacio Vonharv, elegido por las huestes libertarias como búnker de estas elecciones bonaerenses. No se trató, por cierto, de una casualidad, ya que el complejo ubicado en Gonnet, en el partido de La Plata, fue sede, en junio pasado, del primer y multitudinario congreso de La Libertad Avanza en ese territorio, con presencia de la mayoría del gabinete nacional y el cierre a cargo del Presidente. “De persistir este rumbo, la provincia de Buenos Aires se convertirá en una villa miseria gigante como ya son algunas de sus localidades”, dijo Milei, que llamó entonces a los kirchneristas “malnacidos a los que solo les interesa el poder”. Faltaban tres semanas para el cierre de listas -acordado luego con Pro- y todavía no se habían difundido los audios atribuidos a Diego Spagnuolo, que desataron una tormenta política por un presunto caso de corrupción.

El "corralito" para periodistas fuera del búnker de La Libertad Avanza

Cerca de las 19.20, tres representantes de Pro llegaron al salón con el objetivo de aplacar el triunfalismo kirchnerista. “Hace cinco días están instalando que ganaron, pero todavía se está escrutando. Esto no terminó”, afirmó a los cronistas Alejandro Finocchiaro. Él, Cristian Ritondo y Diego Santilli se mostraron optimistas. Más allá del discurso público, ya tenían información de lo que arrojaban los primeros números. No subieron luego al escenario con Milei.

Durante la jornada, los distintos dirigentes bonaerenses enviaron, cada uno con su estilo, mensajes hacia dentro y fuera de su fuerza política. “Sea cual sea el resultado, habremos avanzado”, dijo Pareja, el principal armador bonaerense.

“Todos a trabajar mañana que hay que sacar un país adelante”, dijo el Presidente ante el raleado auditorio que lo escuchaba. Ministros y referentes se fueron sin saber hasta dónde llegará la autocrítica prometida por Milei, con la esperanza de que el resultado de octubre sea opuesto al de este domingo.