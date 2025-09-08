Legislatura bonaerense: Fuerza Patria alcanzó la mayoría en el Senado y se consolidó como primera minoría en Diputados con más bancas

Con el triunfo arrasador que obtuvo en seis de las ocho secciones electorales que componen el territorio bonaerense, el peronismo incrementará su número de bancas en Legislatura bonaerense a partir del 10 de diciembre próximo. En el Senado ostentará mayoría propia mientras que en la Cámara de Diputados mantendrá su condición de primera minoría, aunque con un bloque más numeroso.

Este resultado le despeja el horizonte de gobernabilidad al gobernador Axel Kicillof para sus últimos dos años de gestión, a menos que las tensiones –por ahora contenidas- con sus socios kirchneristas estallen antes de tiempo.

En estas elecciones provinciales se renovaron 46 de las 92 bancas que componen la Cámara de Diputados y otras 23 de las 46 que conforman el Senado. El peronismo se impuso en tres de las cuatro secciones electorales donde se eligieron diputados provinciales, lo que le permitió alzarse con 21 de las 46 bancas en juego, casi la mitad.

Así las cosas, Fuerza Patria –la alianza electoral que amalgama al kirchnerismo con las huestes de Kicillof- alumbrará con un bloque de 39 miembros en la Cámara baja el próximo 10 de diciembre, uno más de los que tiene en la actualidad. Estará a ocho legisladores de alcanzar el quorum en el recinto.

También fue categórico el triunfo del peronismo en tres de las cuatro secciones electorales donde se eligieron senadores provinciales: se alzó con 13 de las 23 bancas en juego. Ganó tres bancas más de las que ponía en juego, lo que le permitirá a Fuerza Patria encumbrarse como bloque mayoritario a partir del 10 de diciembre, ya que pasará a contar con 24 integrantes.

El resultado electoral catapultará a La Libertad Avanza, aliada con Pro, como segunda fuerza parlamentaria en ambas cámaras. Si bien su desempeño estuvo lejos del esperado, los libertarios lograron sumar bancas y se consolidaron como el principal espacio opositor al gobierno de Kicillof.

Javier Milei habla en el bunker de la LLA Captura

En efecto, con el resultado electoral el bloque de La Libertad Avanza sumará tres senadores en la Cámara alta, con lo que pasará a contar con un bloque de 15 miembros. En la Cámara de Diputados, en tanto, ganó 18 bancas en total (sumó siete) por lo que la bancada tendrá 31 integrantes.

El crecimiento libertario en la Legislatura bonaerense se logró en detrimento del pobre desempeño del radicalismo, que en esta oportunidad compitió aliado a la Coalición Cívica y a sectores del peronismo no kirchnerista en la coalición Somos. Víctima de la polarización entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria, este mosaico de partidos perdió 4 diputados y 9 senadores en esta elección.

Así, esta alianza pasará a convertirse en tercera fuerza con la renovación parlamentaria, con una bancada de 9 integrantes en la Cámara de Diputados y 3 en el Senado.

Las restantes fuerzas quedaron menguadas en su representación. La izquierda logró renovar las dos bancas que ponía en juego en la Cámara alta mientras que la alianza Hechos, liderada por los hermanos Passaglia, irrumpirá en el escenario legislativo gracias a su buen desempeño en la segunda sección electoral. Así, contará con tres representantes en la Cámara baja a partir de diciembre