Milei dijo que “Spagnuolo jamás le hizo un comentario” sobre el caso de los audios donde se revelan presuntas coimas

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió este viernes al escándalo de los audios que se le adjudican a Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia de Discapacidad (Andis), en los que presuntamente hablaba de pedidos de coimas en su área, lo que derivó en su despido del Gobierno. Esta vez, Francos reveló que Javier Milei le dijo que Spagnuolo, amigo y exabogado del Presidente, “jamás le hizo un comentario” sobre el contenido de los audios que también aluden a un supuesto rol de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y a su principal espada política, el subsecretario de Gestión Institución, Eduardo “Lule” Menem, en la trama.

Se trata de la primera reacción oficial del Gobierno después de las medidas que ordenó el fiscal federal Franco Picardi anoche en el marco de la causa que investiga presuntos sobornos en el área que Spagnuolo tenía a su cargo.

En las últimas horas, se llevaron adelante más de 15 allanamientos que incluyeron una vivienda del exfuncionario en el barrio Altos de Campo Grande, en Pilar, donde la policía lo encontró este mediodía yéndose en su camioneta Nivus. También se realizaron operativos en la propia agencia que dirigía, en la droguería Suizo Argentina y algunos domicilios de empresarios sospechados del pago de coimas.

Bajo este contexto, Francos reveló que fue él quien le dijo al primer mandatario que debía desplazar a Spagnuolo de su cargo. “Le informé al Presidente que había que cesarlo y hacer una intervención, e investigación”, aclaró el jefe de Gabinete, en diálogo con El Observador.

“Le dije hay que cesar en el cargo, porque acá hay un hecho denunciado. Si un funcionario está diciendo que otro está pidiendo coimas o comisiones, el que lo dice debería haber hecho inmediatamente la denuncia en la Justicia”, señaló Francos.

“Porque aparentemente lo que está diciendo ahí es que tomó conocimiento que tal fulano le pidió una comisión mayor y que tal laboratorio, o droguería, le estaba pidiendo aparentemente una suma mayor y que tenía que distribuirlo a tal persona”, advirtió el funcionario.

“Eso es tomar conocimiento de un hecho delictivo y él es un funcionario público, tendría que haberlo denunciado inmediatamente a la Justicia porque si no es cómplice. Entonces, ese es un motivo más que suficiente para cesarlo en la función”, sentenció Francos.

De todas formas, Francos dejó entrever ciertas sospechas, de tipo electoral, sobre la filtración de los audios. “A mí me llama mucho la atención que aparezca a esta altura, siendo que todos mencionan o se refieren a que es una grabación del año pasado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Pero eso lo tiene que dilucidar un juez”, marcó.

A pesar de que en los audios se menciona que el tema habría llegado a oídos del jefe de Estado tiempo atrás, Francos contó que el propio Milei sostuvo que el exfuncionario nunca le mencionó nada relacionado con el contenido de la grabación. “Creo que fue anteayer cuando salíamos de una reunión con la gente de Río Tinto, la empresa minera con la que estuvimos conversando sobre la inversión que iban a hacer en la Argentina. Yo le comenté al Presidente esto de Spagnuolo y me dijo: ‘A mí jamás me hizo un comentario sobre esto’”

Así, el jefe de Gabinete aclaró que no tenía una relación con el ex titular de la agencia y que en la última reunión que mantuvieron juntos le expresó su preocupación acerca de la demora en la baja de todas aquellas pensiones que había sido otorgadas de forma irregular.

“Yo lo llamé a Spagnuolo y le pregunté: ”¿Qué es lo que pasa que no salen las bajas de las pensiones? Esa fue mi última conversación, habrá sido hace dos meses. Pero nunca me planteó a mí una denuncia o una sospecha", precisó al respecto.

Francos fue uno de los primeros representantes del Gobierno en referirse al desplazamiento de Spagnuolo. Este jueves al salir del evento Council of the Americas, llegó a decir que no pone “las manos en el fuego” por ninguno de los funcionarios de la administración libertaria, si bien luego aclaró que confía tanto en Karina Milei como en “Lule” Menem.