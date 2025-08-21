Caputo dijo que al Gobierno “le juega a favor” lo que pasó en el Congreso con los vetos de Milei

Tras una sesión de alto voltaje en el Congreso, donde Gobierno logró blindar el veto jubilatorio pero no pudo sostener el freno a la ley de emergencia en el área de discapacidad, el ministro de Economía, Luis Caputo, contó cómo se vivió la jornada en el Palacio de Hacienda y dio cuatro razones por las que lo que pasó en la Cámara alta “le juega a favor” al gobierno de Milei.

“Nos lo tomamos como una situación más”, introdujo el funcionario, que diagnosticó la puja de la oposición como “un ataque” que se dará cuánto “mejor” le vaya al Gobierno en materia económica. “Lo vemos como casi natural, en el sentido de que la Argentina está en un proceso de cambio revolucionario”, dijo en una presentación en el Council of the Americas (Ascoa).

Y siguió: “La contracara de lo que el mundo ve como un milagro es lo que la oposición percibe como verse cada vez más lejos del poder. Estas actitudes las vamos a seguir viendo, son algo que vemos como obstáculos de corto plazo. No cambia el mediano y largo plazo”.

En esta línea, anticipó que el Ejecutivo lidiará con estas situaciones “en el marco de la instituciones y en el marco legal”. “Pero no nos vamos a mover un ápice de lo que es nuestro programa económico. Además, creo ya insolentemente dando una opinión política, en definitiva termina jugando a favor nuestro”, planteó.

Delineó así cuatro motivos: “Uno, porque la gente no es tonta. Esa subestimación que hace la vieja política de la gente, cuando la gente se da cuenta de que lo que hacen es con el único objetivo de desestabilizar”.

Council Of The Americas. Luis Caputo Nicolás Suárez

“Me parece que la situación es bien bien clara: tuvimos un modelo que fracasó, como era obvio, porque fracasó en todos los modelos de la historia, y la vieja política sigue pensando de la misma manera, que en vez de apoyar tienen que tratar de desestabilizar para que al país le vaya mal y así tener una nueva posibilidad de volver a manejar lo que para ellos no es un servicio, sino un negocio”, subrayó.

Enumeró entonces un segundo argumento: “A este cambio lo votó la gente, esa es la realidad. La gente quiere cambio; no se hizo campaña con otra cosa, la gente votó esto. Si algo quiere la gente es que aceleremos y eso es lo que nosotros vamos a hacer”.

La tercera razón -la más importante, según Caputo- es Javier Milei. “El Presidente es una persona que tiene una convicción y un compromiso con las ideas de la libertad muy llamativa. Pero más allá de eso, lo que más le admiro es que mucha gente puede tener convicción con sus ideas, ¿pero saben lo que es verdaderamente dificilísimo? Tener el carácter para sostener esa convicción y ese compromiso una vez que llegás al sillón de Rivadavia", dijo.

Luis Caputo en el Council Of The Americas. Nicolás Suárez

Y reforzó: “Realmente creo que no se deben imaginar, ni siquiera los mejores empresarios, lo que es estar en la silla eléctrica en la que está el Presidente y mantener la convicción y compromiso de lo que se propuso en campaña y lo que sabe que es mejor para todos los argentinos”.

Por último, destacó una cuarta razón: los resultados de la gestión mileísta. “Hace dos años eran promesas de campaña, hace 18 meses eran un discurso, hoy la realidad es que hemos implementado un plan económico que, como siempre dice el viceministro [José Luis] Daza, era muy sofisticado, muy pocos lo entendieron, pero hoy podemos mostrar resultados concretos que contrastan -y mucho- con de dónde veníamos”.

Los números del Gobierno

En otro tramo de su alocución, el ministro de Economía se refirió a las medidas “más importantes” que aplicó el gobierno en estos casi dos años de gestión. “Hemos implementado un programa económico que era muy sofisticado: muy pocos lo entendieron y muchos lo criticaron, pero hoy podemos mostrar resultados concretos, que contrastan con el lugar en que veníamos y hacia dónde íbamos", calificó.

Mientras mostraba gráficos que ilustraban los datos que mencionaba, Caputo explicó que recibieron “un país con un déficit fiscal de casi cinco puntos”, contrario al superávit primario de 0.3 puntos que la Argentina tiene hoy.

Caputo durante su discurso. Nicolás Suárez

Y enumeró: “Heredamos una inflación núcleo de 28% mensual y 18 meses después estamos en 1.5. El nivel de pobreza que superó el 50% y hoy estamos arañando el 30%; sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. No lo decimos nosotros, Unicef también dijo que sacamos a casi 2 millones de niños. Bajamos la deuda publica consolidada, estos 18 meses tuvimos que cancelar un montón de la deuda heredada".

Entre sus elogios a la gestión, añadió que duplicaron las reservas brutas “de 21 billones a 42″ y el riesgo país “pasó de 2350 a los 730”. “Creo que el contraste es muy marcado si lo comparamos con lo que recibimos, pero mas aún lo es si lo comparamos con hacia donde íbamos. Si bien es contrafáctico, es la verdad: estuvimos a semanas de ser Venezuela“, aseguró Caputo.

“Yo creo que la gente no es tonta y esto se va a manifestar en las urnas, en donde va a haber una ratificación del rumbo”, dijo de cara a las elecciones del próximo septiembre y octubre y añadió, en alusión a la sesión en Diputados: “Ayer también hubo una paradoja, porque mientras el Congreso trataba de hacer una más de sus trapisondas, el Presidente estaba recibiendo a dos de las mineras mas importantes del mundo que anunciaban inversiones. La Argentina nunca había generado la confianza para hacer inversiones de este tipo”.