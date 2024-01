escuchar

Tras el discurso del presidente Javier Milei en el Foro de Davos, donde defendió el capitalismo de libre empresa y afirmó que Occidente “está en peligro” ante el avance del socialismo, referentes de la oposición se expresaron en las redes sociales para rechazar las palabras del Presidente, donde lo calificaron como un discurso soberbio y vergonzoso.

“El presidente de la Argentina es un desquiciado. Sin moral ni luces. Atacó al internacionalismo, al ambientalismo y al feminismo”, escribió Alicia Castro, la exembajadora ante Venezuela y el Reino Unido.

Por su parte, la exvocera presidencial de Alberto Fernández, Gabriela Cerruti, calificó como un “papelón mundial” el discurso de Milei y cerró su escueto tuit con una ironía, al escribir “fin”, la mulettilla que su sucesor, Manuel Adorni, emplea para cerrar sus publicaciones en la red social X.

Papelón mundial.

Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio Interior durante los gobiernos de Néstor y Crisrtina Kirchner, se refirió a Milei como “un anarcocapitalista” que “no está ubicado en tiempo y espacio”. “Muy grave!!! Este anarcocapitalista que hoy preside la República no está ubicado en tiempo y espacio. Vienen momentos difíciles con este Javier Milei”, tuiteó.

Por su parte, la diputada Margarita Stolbizer, indicó en X que el discurso del Presidente en Davos estuvo cargado de “soberbia irracional” que “no distingue la barricada de campaña con la reunión de los líderes del mundo y que no entiende la democracia y el progreso social”. A continuación, la dirigente del partido GEN escribió: “El hombre que habla así en Davos, a contramano del mundo y solo referenciado en sí mismo y en las fuerzas del cielo, le pide superpoderes al Congreso. No parece sano concederlos. Nos interesa gobernabilidad, q no pierdan los más débiles y crear condiciones para crecer. No es asi”.

Francisco Echarren, intendente de Castelli, también se expresó en redes sociales durante el discurso del Presidente en Suiza: “Javier Milei en Davos: ‘El Estado no es la solución, es el problema mismo’. Lo dice el propio Jefe de Estado Argentino Es tremendo”.

El diputado de la Unión Cívica Radical, Martín Tetaz, calificó como repetitivo el discurso presidencial y señaló que el jefe de Estado perdió una gran oportunidad. “El presidente llevó a Davos la misma presentación que viene haciendo hace años (incluso hay una charla TED que es una réplica exacta). Insiste con el muñeco de paja del socialismo y perdió una oportunidad única para presentar los negocios que Argentina puede ofrecer al mundo”, publicó en X.

El presidente llevó a Davos la misma presentación que viene haciendo hace años (incluso hay una charla TED que es una réplica exacta).

El referente social, Juan Grabois, criticó la reunión del líder libertario con el exprimer ministro de Inglaterra, David Cameron. “La última vez que un argentino admirador de Margaret Thatcher se reunió con los británicos para conversar sobre Malvinas, el ‘nuestro’ cerró borracho un acuerdo perjudicial para el país. Lo contó Alan Duncan, viceminiestro de Relaciones Exteriores del Reino Unido”, tuiteó el exprecandidato presidencial de Unión por la Patria.

En sintonía, Santiago Cafiero, exjefe de Gabinete y exministro de Relaciones Exterior de Alberto Fernández, afirmó en X que “sería vergonzoso que vuelva a nacer un pacto como el Foradori-Duncan, que nosotros dimos de baja”. Y agregó: “Milei sigue los pasos de Macri respecto a la Cuestión Malvinas: no plantea el reclamo histórico ni defiende nuestra soberanía. Las Malvinas son argentinas, eso no se negocia”.

Sería vergonzoso que vuelva a nacer un pacto como el Foradori-Duncan, que nosotros dimos de baja. Milei sigue los pasos de Macri respecto a la Cuestión Malvinas: no plantea el reclamo histórico ni defiende nuestra soberanía.



Carlos Maslatón, el abogado liberal y exmilitante de La Libertad Avanza, cuestionó al Presidente tras el discurso que brindó en Davos. “Desde que Javier Milei asumió, los activos argentinos cotizantes cayeron 22%. Es una corrección comprensible tras dos años de bull market donde subimos 600% en dólares. Pero ahora, entre Davos y la aprobación de Ley y DNU en el Congreso, una fuerte corrección al alza debería producirse, sin volver a los máximos de los últimos días de Massa”, escribió.

