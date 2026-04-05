Milei, en España: “No me sorprendería que Villarruel haya intentado boicotearme”

Luego de cerrar el Madrid Economic Forum y participar de un encuentro con Santiago Abascal, líder de Vox, el presidente Javier Milei deslizó este fin de semana que no le sorprendería que su vicepresidenta, Victoria Villarruel, haya intentado boicotear su viaje a España.

El mandatario fue consultado por versiones que daban cuenta de que —junto a disidentes del partido político español de ultraderecha— su compañera de fórmula habría intentado sabotear su gira. En este marco, Milei afirmó: “A la luz del comportamiento de Villarruel, no me sorprende que pudiera haber ocurrido algo así. Digo, que haya intentado boicotearme, traicionarme y que me cancelaran”.

En una entrevista de la publicación española El Debate, y tras ser consultado al respecto, siguió: "Ahora, lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía pergeñando desde el año 2021. Creí que era algo relativamente nuevo. Creía que se había manifestado a partir de lo que pasó cuando tratamos de firmar el Pacto de Mayo”.

El Presidente junto a la vice, Victoria Villarruel, durante la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso SENADO ARGENTINA - Charly Diaz Azcue

En este sentido, recordó que las tensiones tuvieron su punto álgido durante el tratamiento de la Ley Bases. “En el Senado se retrasó la ley y el pacto no se pudo firmar el 25 de mayo, como estaba previsto, y hubo que hacerlo el 9 de julio. Entonces dijo que no iba [a la sesión] porque se sentía mal, pero al día siguiente estaba espléndida en el desfile [nacional]”, prosiguió Milei.

El Presidente también cuestionó gestos políticos de su vice, como el encuentro en octubre de 2024 con la expresidenta María Estela Martínez de Perón y el homenaje realizado en el Senado. Según planteó, el entorno de Villarruel “no deja de decir insultos y aberraciones” sobre la gestión, lo que profundiza la desconfianza en la Casa Rosada. “Me sorprenden las reflexiones que hace sobre que yo le hacía daño a la libertad”, agregó.

Al evaluar la política española y evaluar si se siente más identificado con el PP que representa la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o con el partido que lidera Abascal, Milei fue evasivo. “Para mí Isabel y Santiago son dos amigos y siendo amigos les digo: muchachos, el enemigo es la izquierda”, indicó.

Una tensa relación

Milei y Villarruel, antes de que se tensara el vínculo FabiÂn Marelli/La NaciÂn,Fabián Marelli,FABIÁN MARELLI/LA NACIÓN/ARGENTINA,FABIÁN MARELLI/LA NACIÓN/ARGENTINA - GDAPHOTO

Semanas atrás, después de haber sido acusada por Milei de “golpista” durante la Asamblea Legislativa por la apertura de las sesiones del Congreso, la vicepresidenta dijo en las redes sociales que consideraba “graves” las alusiones del Presidente a un supuesto complot contra su gobierno.

La funcionaria también fue contra el círculo íntimo de Milei, donde tildó de “chupamedidas” a dirigentes cercanos al mandatario y atacó con nombre y apellido a Martín Menem, jefe de la Cámara de Diputados, y al exministro de Defensa y hoy diputado Luis Petri. “Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta, vota lo que quiere en el próximo turno”, dijo Villarruel.