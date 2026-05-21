Quién es Pablo Ferrara Raisberg, el exfuncionario de Cancillería al que EE.UU. le quitó la visa

El gobierno de Estados Unidos anunció que le revocó la visa a Pablo Ferrara Raisberg, exfuncionario argentino que prestó funciones en la Cancillería, acusado de favorecer a un empresario chino señalado por la pesca ilegal de merluza negra.

La noticia fue confirmada por el subsecretario de Estado norteamericano, Christopher Landau, quien informó que la medida se extiende a otras 20 personas más.

Quién es Ferrara Raisberg

El exfuncionario de 47 años desembarcó en la gestión de Javier Milei en diciembre de 2023, pocos días después de la asunción presidencial y bajo la venia de la primera canciller libertaria, Diana Mondino.

Ferrara Raisberg fue excoordinador general del Ministerio de Relaciones Exteriores cuando Mondino estuvo al frente entre diciembre del 2023 y el 30 de octubre del 2024. Fue designado como representante del ministerio ante el Consejo Federal Pesquero.

Pablo Ferrera Raisberg junto a Diana Mondino

Ferrara es un abogado especialista en Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA). También posee un doctorado en la Universidad de Berkeley, Estados Unidos. Luego se formó en integración energética regional en Alemania.

Es también profesor en la Universidad del Salvador y docente adjunto en el South China Sea Institute de la Universidad de Xiamen, en China.

Previamente, fue designado árbitro de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En paralelo, trabajó como consultor de energía y relaciones internacionales para el Ministerio de Energía y Minería durante el gobierno de Mauricio Macri y para la Cámara de Diputados.

En el sector privado, fue asesor externo en derecho energético y público, y en arbitraje en estudios jurídicos.

Desplazamiento

En marzo de 2024 fue desplazado junto con Julián Suárez, el director nacional de Coordinación y Fiscalización Pesquera, luego de ser acusado de captura ilegal de merluza negra en Tierra del Fuego.

Ambos estuvieron señalados por supuestas presiones del palacio San Martín para favorecer a un empresario chino, Liu Zhijiang, y su buque con bandera argentina Tai An, para que pueda pescar de manera ilegal merluza negra en la provincia patagónica.

Pablo Ferrera Raisberg

Este pescado es uno de los recursos más exclusivos y limitados del Mar Argentino, con un valor comercial que puede llegar a los US$30.000 y una cuota anual de captura fijada en apenas 3700 toneladas.

Tras las imputaciones recibidas, tanto Suárez -quien había sido funcionario del área durante quince años y designado en la gestión de Alberto Fernández-, como Ferrara Raisberg, presentaron sus renuncias indeclinables. En tanto, la investigación fue cerrada por la Justicia.

A partir de este miércoles, por la decisión de EE.UU., el exfuncionario no podrá volver a ingresar a ese país.

El mensaje de EE.UU.

En su posteo en redes, Landau nombró al exfuncionario argentino. “Hoy el Departamento de Estado utilizó una nueva política para restringir la emisión de visas a 24 individuos y revocó las visas del exfuncionario argentino Pablo Ferrara y del nacional mexicano José Ali Amado por enriquecerse a través de tales actividades”, comunicó el funcionario estadounidense.

“Aquellos que ilegalmente agotan los recursos pesqueros disponibles para EE.UU. y el mundo no son bienvenidos en nuestro país”, marcó Landau.

El tuit del subsecretario de Estado norteamericano

“Proteger la abundancia de los océanos del mundo de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada es una prioridad global de Estados Unidos", escribió el norteamericano, en un mensaje en que también arrobó las cuentas del presidente Donald Trump y del secretario de Estado de ese país, Marco Rubio.