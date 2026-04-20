Milei fue condecorado por el presidente de Israel y ratificó una alianza sin cuestionamientos

JERUSALEN.- Aunque llegó diez minutos tarde a la ceremonia oficial, el presidente israelí, Isaac Herzog, le otorgó este lunes a Javier Milei la “Medalla de Honor Presidencial”, en reconocimiento al respaldo “constante y firme” que le dio al Estado hebreo, pese a los cuestionamientos que sufre de buena parte de la comunidad internacional.

“A comienzos del año 2024, apenas unos meses después de la masacre del 7 de octubre, el presidente Milei optó por realizar su primera visita oficial al Estado de Israel, mientras aún se libraba la guerra. Juntos, recorrimos el Kibutz Nir Oz y juntos lloramos al ver la destrucción”, dijo Herzog, antes de entregarle la medalla, la máxima distinción del Estado de Israel. “Ante el profundo dolor y el trauma experimentados por toda la sociedad israelí, ofreció su valiente amistad en uno de los momentos más difíciles que hemos tenido”, añadió el mandatario israelí, que recibió a su par argentino con todos los honores -alfombra roja, himnos-, en su residencia de Jerusalén.

Milei recibe la distinción de manos del presidente de Israel, Isaac Herzog Leo Correa - AP

Justo en una jornada en que el ruido ensordecedor de dos cazas rompió varias veces el silencio, recordando que la frágil tregua con Irán se acerca a su fin, Herzog aludió al aislamiento internacional de Israel. El país fue acusado de genocidio en Gaza principalmente por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). A esta acusación se sumaron diversas entidades, incluyendo comisiones de investigación de la ONU, Amnistía Internacional, relatores especiales, países como Turquía, Bolivia y Jordania, y ONGs de derechos humanos como la israelí B’Tselem. Y en este momento de máxima tensión en Medio Oriente, Israel es cuestionado por haber convencido a Estados Unidos a lanzarse en una guerra “preventiva” contra Irán que está trastocando al mundo.

“En una época en que una campaña sigue a la otra y darle la espalda a Israel se ha vuelto algo muy frecuente, el presidente Milei representa un liderazgo audaz y procura una política clara e inequívoca de apoyo al Estado de Israel, como un ferviente sionista en las buenas y en las malas”, destacó. “Estuvimos juntos viendo ese kibutz que tiene que florecer de nuevo porque hay dos verdades: una es que el pueblo de Israel siempre va a reconstruir, y otra es que Israel no está solo, tenemos aliados y amigos, como vos, Javier, que viniste en cuerpo, espíritu y corazón, y que anunciaste esta visita durante la guerra de Irán”, remarcó, desatando aplausos.

A su turno, ante autoridades, ministros y decenas de miembros de la comunidad argentina en Israel y judía de la Argentina -entre ellos Mauro Berenstein, presidente de la DAIA-, al margen de agradecer la medalla, Milei volvió a ratificar su apuesta por una alianza incondicional, automática y sin cuestionamientos a Israel.

“Así como me siento honrado por esta distinción, celebro el continuo acercamiento entre nuestros pueblos, celebro la consolidación de esta amistad, que ha sido uno de los pilares de la política exterior de nuestro gobierno y como parte de un retorno hacia los valores judeocristianos que supieron hacernos grandes”, dijo Milei. “Argentina supo desviarse de ese camino, renegando de sus valores fundacionales, en busca de alternativas que justifiquen los esquemas de poder de los gobiernos de turno”, sumó, en un dardo a las presidencias anteriores.

“Hoy, gracias a que el pueblo argentino volvió a elegir las ideas de la libertad, hemos retomado la senda de Occidente, de los valores judeocristianos y de todo aquello que nos hizo grandes como civilización”, destacó luego. “Y entre todo aquello que recuperamos, pocas cosas son más destacables que el estrecho vínculo de amistad entre nuestras naciones. Una fraternidad que siempre existió de pueblo a pueblo, que ningún gobierno pudo quebrar y que hoy se presenta más fuerte que nunca”, sumó. “Argentina e Israel representan, cada uno desde su lugar, una misma causa, la de mantener viva la llama de la libertad en un mundo incierto, donde hoy la oscuridad se cierne incluso sobre todos los pueblos que supieron ser libres”, sentenció.

Milei y Herzog, en Jerusalén Leo Correa - AP

Sin mencionar su decisión de trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén -que hizo el día anterior y que es algo difícil de concretar porque se necesita una nueva ley del Parlamento, sin contar que se trata de una decisión ilegal según la ONU-, Milei auspició, finalmente, que “la amistad entre Argentina e Israel perdure en el tiempo”.

“Primero por lo que representa para dos pueblos que comparten valores, un legado y una visión de futuro. Pero sobre todo como un símbolo de que, aún en los tiempos más oscuros, el bien termina prevaleciendo, siempre y cuando permanezcamos unidos”, aseguró. “Que Dios bendiga a Israel. Que Dios bendiga a la República Argentina. Que las fuerzas del cielo nos acompañen”, concluyó, finalmente, agradeciendo a todos y, dada la solemnidad del evento, evitando su clásico “viva la libertad carajo”.

Más tarde, en la última cita del día -cerrada a la prensa-, el presidente visitó la Yeshivá Hebron -uno de los institutos más importantes para el estudio de la Torá-, donde fue condecorado por la Academia de Estudios Talmúdicos. Allí, después de pronunciar otro discurso de tonos filosóficos y religiosos “muy inspirador”, que cautivó al auditorio de jóvenes estudiantes, según contó a LA NACION un asistente, al final se tomó el tiempo para saludar a todos sus fans, eufóricos.

נשיא ארגנטינה בישיבת חברון pic.twitter.com/qA0n9GfuHD — ישי כהן (@ishaycoen) April 20, 2026

Este martes en su última jornada, el Presidente se reunirá por la mañana con rabinos y por la tarde visitará la Iglesia del Santo Sepulcro de la Ciudad Vieja de Jerusalén -lugar sagrado para los cristianos- y donde se especula que, quizás, podría rezar por el papa Francisco en el primer aniversario de su muerte. A la noche, participará de la ceremonia solemne de encendido de antorchas en el Monte Herzl, evento culminante de las celebraciones por el 78 aniversario de la Independencia, en el que se convertiráen el primer no israelí que tiene este honor. Después, volverá a subirse al avión oficial para regresar a la Argentina. Fuentes informadas dijeron a LA NACION que lo están presionando para que lo haga lo antes posible, antes de la medianoche local, porque expira la tregua con Irán y podría reanudarse la guerra.