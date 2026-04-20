El Gobierno intenta recomponer su vínculo con la Iglesia tras varios desencuentros

En coincidencia con las conmemoraciones y homenajes por el primer aniversario de la muerte del papa Francisco, a los que no asistirá el presidente Javier Milei, y luego de distintos desencuentros, el Gobierno intenta fortalecer su vínculo con la Iglesia.

Fuentes dentro y fuera de la Casa Rosada sostienen que existe en la gestión libertaria una predisposición a “fortalecer canales de diálogo”, más allá de las públicas desavenencias por el conflicto en Medio Oriente entre el papa León XIV y Donald Trump, el principal aliado internacional del presidente Milei, y de las críticas de la Iglesia local a la política económica, la “violencia discursiva” e iniciativas del oficialismo como los recortes en el área de discapacidad.

El miércoles pasado, el canciller Pablo Quirno llegó a la sede del Episcopado, en una devolución de gentilezas hacia la cúpula de la Conferencia Episcopal, que en febrero había ido al Palacio San Martín. El presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, y el secretario de la entidad, monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro, estuvieron en los encuentros con el canciller y se llevaron la impresión de que Quirno es el “interlocutor elegido” para mejorar los vínculos.

“Mantuvimos un gran encuentro para seguir trabajando en conjunto y reafirmar la importancia de profundizar el diálogo entre el Estado argentino y la Iglesia Católica”, escribió el canciller en las redes sociales, mientras desde el Episcopado calificaron de “cordial” la charla, y sostuvieron que “durante el encuentro se destacó la importancia de sostener y profundizar los canales institucionales entre el Estado y la Iglesia”. De modo diplomático, según pudo saber LA NACION, la Iglesia reiteró allí su oposición a los recortes presupuestarios en el área de discapacidad.

El encargado de las cuestiones operativas en la relación bilateral es Agustín Caulo, subsecretario de Culto y hombre cercano a la Iglesia más allá de su cercanía con Las Fuerzas del Cielo. También él se sumó a ambos cónclaves, en los que no se habló –según contaron cerca de sus protagonistas- de gestiones oficiales para facilitar la visita del Papa al país.

Gracias a la Conferencia Episcopal Argentina por recibirnos.



Mantuvimos un gran encuentro para seguir trabajando en conjunto y reafirmar la importancia de profundizar el diálogo entre el Estado argentino y la Iglesia Católica. https://t.co/Rre4fsI41v — Pablo Quirno (@pabloquirno) April 16, 2026

Desde el Gobierno afirmaron a LA NACION desconocer la posibilidad de un próximo viaje de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, al Vaticano, precisamente para preparar el terreno para la visita de León XIV, quien ya hizo pública su predisposición a llegar a la Argentina y Uruguay, aunque por lo pronto es más probable su visita a Perú (donde el Sumo Pontífice ejerció funciones durante dos décadas) para fines de noviembre o principios de diciembre. Además de Quirno, quien en febrero entregó en mano al Papa la invitación presidencial, Pettovello sostiene un vínculo directo con Cáritas y su presidente, monseñor Gustavo Carrara, una relación informal que “siempre se mantiene abierta”, según una informada fuente oficial. León XIV también recibió semanas atrás la invitación del gobierno porteño para visitar Buenos Aires, de mano del secretario general de esa administración, Fulvio Pompeo.

Por lo pronto, la Iglesia no opinó sobre la ausencia de Milei en la misa que monseñor Colombo y el conjunto de los obispos celebrarán este martes en la Basílica de Luján por el primer aniversario de la muerte de Francisco. La Conferencia Episcopal invitó al Presidente al oficio religioso, al igual que a sus ministros y a los titulares del Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel, y de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Con Milei y Quirno de visita oficial en Israel, está confirmada la presencia de Caulo, y “tal vez” se le sume algún otro miembro del gabinete. Fueron invitados, además, los gobernadores de todos el país, con el mandatario bonaerense Axel Kicillof como único confirmado hasta el momento, según fuentes del Episcopado.

Vínculo tenso

Los intentos de acercamiento llegan luego de dos años de relación oscilante, con altas y bajas. Luego de criticar duramente a Francisco durante la campaña electoral (lo acusó de “impulsar el comunismo”, entre otras definiciones), Milei visitó al Papa argentino en el Vaticano en febrero de 2024 e intentó mostrar cercanía en distintas citas internacionales que los tuvieron a ambos como protagonistas, como la cumbre del G7 en Italia, ese mismo año. “A pesar de diferencias que hoy resultan menores, haber podido conocerlo en su bondad y sabiduría fue un verdadero honor para mí”, escribió el Presidente horas después del fallecimiento de Francisco.

El 25 de mayo pasado, en el Tedeum de la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva fustigó sin rodeos “el terrorismo en las redes” y “el barro de las descalificaciones, del odio y la violencia”. Con Milei presente, agregó que “se está muriendo la fraternidad, se está muriendo la tolerancia, se está muriendo el respeto; y si se mueren esos valores, se muere un poco el futuro, se mueren las esperanzas de forjar una Argentina unida, una Patria de hermanos”, advirtió. En aquella oportunidad, el Gobierno prefirió no responder ni confrontar.

El actual enfrentamiento directo entre Trump y el Papa, que tiene como base el conflicto abierto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, supone un desafío adicional para el Gobierno, quien a pesar de la postura de la Iglesia –y a través de distintos actores- intenta por estos días un acercamiento.