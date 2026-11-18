El presidente Javier Milei habló este miércoles de las versiones de una interna con la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, y negó un desplazamiento de la funcionaria al afirmar que ese sería el “deseo” del “círculo rojo”.

“¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política. Es el deseo del ‘círculo rojo’ eso, porque gran parte del ‘círculo rojo’ es parte del status quo que pierde con este modelo", afirmó el mandatario.

Milei habló de Bullrich poco después de haber hecho una publicación en Instagram que muchos interpretaron como un mensaje hacia la exministra de Seguridad, y en la que había escrito: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”.

Javier Milei, Patricia Bullrich y Karina Milei Fabian Marelli

Pero el mandatario aclaró que ese mensaje tenía como destinataria a la oposición en el Congreso. “Se lo escribí al kirchnerismo. Hay personas que, con tal de ver mal al otro, prefieren estar mal o peor ellos, porque la envidia es monstruosa. El envidioso llega a un caso tan extremo que no tiene problema de destruir todo y estar peor con tal de ver mal al otro. El año pasado mandaron 40 leyes tratando de romper el equilibrio fiscal, intentaron siete juicios políticos y pudrirla en la calle. Intentaron un golpe de Estado y no lo lograron por los argentinos. Porque le sacamos 17 puntos al kirchnerismo”, expresó en diálogo con el canal A24.

Luego, recordó la victoria de LLA en las elecciones legislativas del año pasado y volvió a apuntar contra el “círculo rojo”. “Ganamos con el 41%. Si fuera hoy, eso sería primera vuelta. El círculo rojo se olvida de eso porque erraron las encuestas y pronósticos”, insistió.

La suba de la inflación

Milei también habló del aumento del índice de precios, que se aceleró al 2,2% en octubre, por encima de lo esperado por el mercado, y lo atribuyó a un “shock externo negativo” por la suba del precio del petróleo a 120 dólares.

“Cuando el petróleo se va a por las nubes, se incrementan los costos y la oferta. El nivel de precios sube y se manifiesta como una aceleración inflacionaria. Los bancos centrales del mundo suben la tasa de interés, que es la más alta de los últimos 30 años. Hay retracción de la actividad, suba de precios y de tasas, que está pasando en todo el mundo”, argumentó.

Javier Milei y Luis Caputo en el Congreso de la Nación Santiago Oroz

Sostuvo que, si el kirchnerismo hubiese estado en el poder, en un contexto de esta índole, habría “defaulteado la deuda” y el riesgo país “se habría ido a 18 mil puntos básicos”. “Habrían emitido más dinero, con lo cual habrían generado una hiperinflación. Entre la caída del PBI, los salarios y la inflación, nos habríamos ido a niveles de pobreza del 95%”, señaló.

Y defendió su gestión: “Hoy discutimos si crecemos un punto más o menos y que, como consecuencia de que la economía crezca menos, no sube la demanda de dinero y la tasa de inflación baja más lento. ¿Comprende la diferencia de escenarios? Si tuviéramos kirchneristas o populistas como hemos tenido durante 80 años...“.

En esa línea, aseguró que la gestión libertaria “dejó de emitir 15 puntos del PBI”. Y sentenció: “Le devolvimos a la gente US$100.000 millones. Por eso la pobreza cayó lo que cayó. Veo una conjunción de gente con malas intenciones y gente haciendo mal la cuenta. Yo estoy sentado en la silla eléctrica, y si me equivoco, el costo lo pagan 40 millones de seres humanos. Yo no puedo dejarme llevar por el canto de sirena”.

El ministro de Economía, Luis Caputo, en la Casa Rosada Ricardo Pristupluk

También fue consultado sobre qué le diría a la gente que “no llega a fin de mes”. “Si usted me dice que el problema es que la gente experimenta privaciones, entonces no es ‘la gente no llega a fin de mes’; es ‘la gente experimenta privaciones’. Bueno, eso está capturado en el indicador de pobreza”, arremetió.

Y justificó: “Hay 12 millones de pobres menos. Está claro que hay gente que no llega a fin de mes si hay 32% de pobres, pero hay 12 millones menos que los que había con el kirchnerismo”.

Su charla con el papa León XIV y el consejo de Francisco

Milei brindó detalles sobre la reunión privada que tuvo con el Sumo Pontífice durante su visita a la Argentina. “Estuvimos reunidos. La idea era estar 30 minutos y nos quedamos un poco más. Hablamos de la moral como política de Estado, porque lo que va a determinar lo que es justo o no, en el fondo, son los Diez Mandamientos. Fue una interacción teológica, filosófica y en términos de economía. De cómo eso contribuye a alcanzar el máximo bienestar humano”, relató.

Sostuvo que no se sintió interpelado por el mensaje de León XIV que reivindicó la justicia social. Milei interpretó que el Sumo Pontífice habló de la justicia social con una perspectiva diferente a la de la política y más afín a la de la “doctrina social de la iglesia”. “Uno tiene que entender el mensaje del Papa dentro de su lógica, no había que politizarlo. Yo lo dije después de estar en el Palacio Libertad: no embarremos el discurso del Papa con la mugre y miseria de la política local. Muchos políticos domésticos hicieron eso”, criticó.

El papa León XIV junto al presidente Javier Milei Vatican Media

Según su mirada, la política ve en la justicia social la idea de “robarle a uno para darle a otro”, a lo que calificó de una “aberración”, un “robo” y “trato desigual ante la ley, moralmente inmundo”. En cambio, dijo que, para la Iglesia, la justicia social es la “protección de los pobres”.

Allí, mencionó sus conversaciones con el papa Francisco, donde aseguró que siempre le consultaba “cómo venían los números”. “Cuando terminaba, me decía: ‘Cuidame a los pobres’”, sumó.

Dijo que tenía “una excelente relación” con el Papa argentino y que, cuando lo conoció, le pidió perdón “por sus exabruptos”. “Si uno se equivoca, pide perdón. El que se equivoca y no corrige el error, se equivoca dos veces.