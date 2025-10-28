Milei habló del triunfo, reivindicó a Karina y cuestionó a la oposición: “La abstinencia de caja los vuelve locos”

“Hemos hecho una elección increíble”, dijo Javier Milei esta noche, en referencia los comicios que se llevaron a casa este domingo a nivel nacional en la Argentina. Habló de la posibilidad de abordar, a partir de este respaldo popular, una serie de reformas “estructurales” y valoró que los ciudadanos hayan tomado conciencia de la “voluntad destructiva” de la oposición. Apenas comenzó la participación del Presidente en el streaming, la cantidad de usuarios conectados pasó de 12.000 a 17.000.

Este lunes, el Presidente fue entrevistado por Alejandro Fantino, en el canal de streaming llamado Neura. Contó que se encontraba cenando junto a “dos grandes ganadores” después de las elecciones nacionales de este domingo: su hermana y secretaria general de la presidencia, Karina Milei, el primer candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, que también fue junto a su pareja, Analía Maiorana.

Entre las personas que Milei mencionó como artífices de la victoria, además de su equipo de comunicación, estuvo presente Sebastián Pareja y Santiago Caputo. Sin embargo, el presidente subrayó la importancia de Karina Milei. “La única que creyó que podíamos ganar fue mi hermana y acertó“, dijo.

En ese marco, consultado sobre la posibilidad de constituir una fórmula Milei-Milei para las elecciones de 2027, el presidente aseguró que no puede predecir que pasos le esperan a la carrera política de su hermana dado que él ni siquiera, hace algunos años, había podido imaginar el lugar que iba estar ocupando él mismo en la actualidad.

En contraste con la anticipación de Karina, el presidente confesó que tanto él mismo como Diego Santilli, en la provincia de Buenos Aires, solo apuntaban a descontar algunos puntos de la diferencia sacada por el peronismo en la anterior parada electoral, que tuvo lugar el 7 de septiembre.

Noticia en desarrollo.