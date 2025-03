Milei interrumpió a Villarruel: el incómodo momento antes de terminar el discurso en el Congreso

Durante más de una hora, el presidente Javier Milei pronució el discurso que dejó inauguradas las sesiones ordinarias del Congreso. Entre elogios a su gestión, algunos anuncios y críticas a la oposición, el mandatario tuvo una situación incómoda antes de cerrar su alocución en el recinto de la Cámara de Diputados: le pidió a la vicepresidenta Victoria Villarruel que “no se apure” para terminar el acto, cuando ella se aprestaba a dar el cierre protocolar.

El momento se escuchó a través de la transmisión oficial emitida por cadena nacional y se dio en el momento en el que Milei recitaba las últimas líneas del discurso que armó él mismo durante las últimas 72 horas y se dirigía a los legisladores de ambas cámaras. “Ahora la elección está en sus manos y los ojos del pueblo argentino están sobre todos ustedes”, dijo; y siguió: “De esta manera quedan inauguradas las 143° sesiones ordinarias de nuestro Congreso de la Nación”.

Apertura De Sesiones El Malentendido Entre Villarruel Y Milei Al Final Del Discurso

En ese momento, el locutor oficial de la transmisión empezó a pronunciar las palabras de cierre, pero fue interrumpido por el Presidente. “Señoras...”, alcanzó a decir”. “ Pará ”, le recriminó Milei, en medio de un fuerte aplauso de parte de los legisladores presentes y su gabinete ministerial.

No obstante, Villarruel se adelantó y comenzó con el cierre protocolar que realiza la titular del Senado: “Habiéndose cumplido el objetivo de esta solemne asamblea...”, expresó la vicepresidenta. Milei, la frenó enseguida: “ No terminé. No te apures” . Sin perder la sonrisa y con un tono que evidenció la desconexión entre ambos, la vice le pidió disculpas: “ Perfecto. Perdón, perdón ”.

El malentendido se dio ya que Milei buscaba finalizar formalmente su ponencia con su eslogan de campaña. “En definitiva, que Dios bendiga a los argentinos, que las fuerzas del cielo nos acompañen y viva la libertad, carajo”, repitió tres veces en un ida y vuelta con los allí presentes, que gritaban “Viva”.

El presidente Javier Milei llega al Congreso para inaugurar el periodo de sesiones ordinarias acompañado de la vicepresidenta Victoria Villarruel, su hermana Karina y el presidente de la cámara baja Martín Menem. Hernán Zenteno - La Nación

Ahora sí, tanto la vicepresidenta como el locutor oficial completaron sus oraciones. “ Habiéndose cumplido el objetivo de esta solemne asamblea. Queda levantada la misma ”, formuló Villarruel. “Señoras y señores han sido las palabras del señor Presidente de la Nacion, doctor Javier Milei”, concluyó la voz oficial de la cadena nacional.

Apenas una hora antes del intercambio, ambos habían vuelto a verse las caras luego de cuatro meses de cero contacto, dado que la última vez que se habían cruzado en persona fue en el mes de noviembre durante un acto de las fuerzas de seguridad.

La vice había llegado antes que Milei al Congreso, quien partió desde Casa Rosada en una caravana custodiada. Villarruel lo esperó en las escalinatas del palacio legislativo, de cara a la plaza, pero en la transmisión oficial difundida en cadena nacional no se mostró el momento en el que se saludaron.

Victoria Villarruel, saluda en la antesala al inicio del acto Hernán Zenteno

Una vez dentro, hubo sonrisas incómodas y ambos respetaron el protocolo de actuación pero sin dirigirse la palabra y siempre con la mirada al frente. Las fotos captaron la secuencia, pero una vez en el recinto terminó su interacción hasta el malentendido del final.

Cabe mencionar, que la distancia entre ambos es visible al punto de que una vez concluida la ceremonia en el Congreso estaba prevista una cena en casa de gobierno entre Milei y sus gabinete, a la cual Villarruel no fue invitada.

LA NACION