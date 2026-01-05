Milei le cedió a Catamarca el control de la minera YMAD, tras el apoyo del gobernador Jalil al Presupuesto 2026

Dos semanas después de dar su apoyo a la sanción del Presupuesto 2026 y la denominada ley de Inocencia Fiscal en el Senado, y luego de meses de trajinar despachos dentro y fuera de la Casa Rosada, el gobernador peronista de Catamarca, Raúl Jalil, logró que el gobierno de Javier Milei cumpliera con una de sus principales promesas para con una de las provincias más alineadas con el Poder Ejecutivo.

Por medio del decreto 2/2026, publicado hoy en el Boletin Oficial, el Gobierno cedió a Catamarca el control de los Yacimientos Mineros Agua de Dionisio (YMAD), una de las principales fuentes de ingresos para la provincia.

Según el decreto, la provincia tendrá el 60 por ciento del control y las utilidades de YMAD, quedando el 40 por ciento restante para la Universidad Nacional de Tucumán, que compartirá con Catamarca la auditoría de la extracción de minerales del yacimiento.

El artículo 6 del proyecto dice que la provincia de Catamarca se queda con la presidencia y dos vocales del nuevo directorio de YMAD, mientras que la Universidad Nacional de Tucumán designará los dos vocales restantes. El retiro total del Estado nacional, que controlaba YMAD junto a los dos socios actuales, queda claro en el artículo 13 del decreto, que establece que la empresa “se regirá por el derecho privado”, es decir, “todas las personas humanas o jurídicas, constituidas estas por capitales privados o mixtos, y las dependencias o empresas del Estado Nacional, Provincial o Municipal”. En el mismo artículo se aclara que “en sus relaciones con la Provincia de Catamarca será aplicable la presente ley y supletoriamente el Código de Minería y demás leyes y reglamentaciones vigentes”.

La provincia ya es socia, desde 1997, de Minera Alumbrera, integrada por las empresas Glencore (50% del paquete accionario) Goldcorp y Yamana Gold, que explota un mega yacimiento de cobre, oro y molibdeno en la provincia norteña. YMAD tiene los derechos de exploración y explotación del yacimiento, ahora sin el Estado argentino como parte de la sociedad.

“Es una buena noticia para la provincia, y para la relación que estamos construyendo con el gobierno nacional”, afirmó Jalil en un breve contacto con LA NACION. “Esto no es para un solo gobierno, va a quedar para los gobiernos que sigan en la provincia”, acotó Jalil, atento a las críticas de la oposición catamarqueña, y también a las del kirchnerismo, por su cercanía a la administración libertaria, que comenzó –en tándem con su colega de Tucumán, Osvaldo Jaldo- desde los primeros días del gobierno de Milei.

Raúl Jalil, gobernador de Catamarca, deja la Casa Rosada después de una reunión de mandatarios provinciales con Milei Hernán Zenteno - LA NACION

En ese contexto de apoyo, aunque con intermitencias y no pocos cruces, Jalil fue uno de los mandatarios provinciales que llegó a Balcarce 50 para reunirse con el entonces flamante ministro del Interior, Diego Santilli, un ritual que se inició a fines de noviembre y al que solo faltaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis), además de los cuatro gobernadores kirchneristas: Gildo Insfrán (Formosa), Axel Kicillof (provincia de Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), que no fueron invitados.

La mayoría de los gobernadores, aún los aliados, arrastraban hasta entonces una larga lista de promesas incumplidas por parte del Poder Ejecutivo, y se quejaban de la falta de un “interlocutor confiable” a la hora de negociar obras públicas, adelantos de coparticipación o autorización para endeudarse. “Nos piden el voto y después no nos dan nada”, era la queja más común de los mandatarios, que debían recorrer distintos despachos sin obtener respuestas.

Jalil, de hecho, fue uno de los gobernadores que, en julio pasado, impulsaron en el Senado dos proyectos desafiantes para el Poder Ejecutivo: la eliminación de los fideicomisos vinculados a obras viales financiados con parte del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) para que esos recursos se giren a las provincias, y la redistribución “diaria y automática” del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN), según los coeficientes de la coparticipación. El catamarqueño también se quejaba, por lo bajo, de la intención libertaria de “plantarle” un candidato opositor en su propio territorio, algo que ocurrió en no pocas provincias consideradas aliadas en las elecciones provinciales.

De a poco, las diferencias se fueron limando, y con la nueva composición de la Cámara de Diputados a la vista, Jalil resistió presiones del peronismo y dio el paso definitivo para su alejamiento del redil kirchnerista. A principios de diciembre, los diputados Fernanda Ávila (exsecretaria de Minería nacional) Fernando Monguillot y Sebastián Nóblega conformaron el bloque Elijo Catamarca y dejaron sin la ansiada primera minoría a Unión por la Patria en la Cámara baja. Con ese y otros movimientos, los libertarios pasaron a controlar la mayoría de las comisiones en Diputados.

El catamarqueño Guillermo Andrada también colaboró, desde el Senado, para la aprobación del Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal, con las que el Gobierno cerró el año legislativo.