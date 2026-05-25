Milei asiste al Tedeum y luego encabeza la reunión de un Gabinete cruzado por internas y en tensión por Adorni

En medio de la tensión interna en el Gabinete y con Manuel Adorni complicado por las continuas derivaciones judiciales que lo tienen en la mira por presunto enriquecimiento ilícito, el presidente Javier Milei tendrá hoy dos citas importantes. A partir de las 10, asistirá junto al elenco ministerial al tradicional Tedeum del 25 de mayo en la catedral metropolitana, en una ceremonia a cargo del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Una vez finalizada su participación en el Tedeum, del que no participará la vicepresidenta Victoria Villarruel, que no fue invitada por Presidencia, el Presidente llegará a la Casa Rosada para encabezar la reunión de gabinete. Según indicaron fuentes oficiales, el encuentro está previsto para las 12 del mediodía.

A través de su jefe de gabinete, Milei convocó a esa reunión luego de una semana sin encuentros cara a cara para intentar limar asperezas entre el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, a quien Caputo acusó de estar detrás de una cuenta de X, denominada Periodista Rufus, desde el cual se criticaba no sólo a dirigentes libertarios enrolados en las Fuerzas del Cielo, sino además al propio Presidente.

Martín Menem y Santiago Caputo Archivo

En principio, en el Gobierno descuentan que el discurso de García Cuerva contendrá críticas a la situación social y a los altos índices de pobreza que, a pesar de los índices en baja en los últimos meses, se sostienen a nivel nacional. “Siempre (en el Tedeum) hacen discursos duros, por lo que el lunes seguro también lo será, pero nos sorprendería que no hable de la baja de la pobreza”, dijo una de las fuentes consultadas en la previa de la ceremonia en la Catedral.

La semana pasada, el canciller Pablo Quirno, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el flamante secretario de Culto, Agustín Caulo recibieron a la cúpula de la Conferencia Episcopal, con la intención de tender puentes, acercar posiciones y dejar en clara su disposición al “diálogo institucional”.

Pettovello será, por cierto, la única ausente del Gabinete, ya que viajó en las últimas horas al Vaticano para sostener una breve charla y foto con el Papa León XIV, en momentos en los que circula con fuerza la posibilidad de que el Sumo Pontífice llegue al país en el próximo mes de noviembre.

Pettovello y Quirno con las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina Conferencia Episcopal Argentina

Se prevé que el Presidente, sus ministros y principales secretarios se reúnan en Casa Rosada y desde allí salgan caminando hacia la Catedral por la avenida Rivadavia, tal como lo hicieron en los dos años anteriores, y que desde allí desanden los cerca de 200 metros que separan el palacio de gobierno de la Catedral. No estará Villarruel, a quien Milei ignorara en el Tedeum del año pasado, y sí el jefe de gobierno porteño Jorge Macri, a quien el Presidente tampoco saludara en el Tedeum 2025, pero con quien hoy sostiene un vínculo más aceitado.

Luego del Tedeum será el turno de la reunión de gabinete, donde subsisten dos claros focos de conflicto. Por un lado, se espera que Caputo y Menem participen del cónclave luego de las disidencias públicas, que se trasladaron a distintos referentes del mundo libertario y que no tuvieron freno durante el fin de semana. Por otro lado, estará en la reunión la jefa de los senadores libertarios, Patricia Bullrich, quien pidió sin éxito que Adorni presentara su declaración jurada para despejar sospechas, antes de presentar ella misma su declaración de bienes. La ofensiva de Bullrich contra Adorni generó el enojo de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y durante unas horas corrió el rumor de que, por orden suya, Bullrich no sería invitada a reuniones de las que participe el Presidente. Una noticia que, hacia el fin de semana, desmintieron desde Balcarce 50, garantizando que la ex ministra de Seguridad sí será de la partida en la reunión, con comienzo previsto para el mediodía.