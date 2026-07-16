Milei defendió la propiedad privada, criticó el populismo y se cruzó con un espectador

El presidente Javier Milei se refirió este jueves a las demoras en el tratamiento de la ley de tierras y defendió la iniciativa durante su discurso en el 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. “Está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad son la decadencia argentina”, sostuvo.

“Si violentamos el derecho de propiedad, no hay incentivos a ahorrar. Históricamente los distintos gobiernos en la Argentina se dedicaron a robarle a los argentinos y vulnerar ese derecho, pero al mismo tiempo tienen que financiar la inversión, y aquel que invierte tiene que poder capturar los resultados de esa inversión”, argumentó.

El oficialismo debió postergar este miércoles el debate del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada debido a la resistencia a votar el capítulo de extranjerización de tierras y la ausencia de aliados claves.

Javier Milei y el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, en el acto Central del 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Santiago Filipuzzi

Al respecto, Milei apuntó contra los opositores del proyecto: “No es redundante que estemos enviando al Congreso una ley para declarar la inviolabilidad, el respeto y la defensa a ultranza del derecho de propiedad. Porque respetarlo es lo que va a permitir ahorrar, invertir, crecer y convertirnos en una potencia nuevamente”.

“Está claro que aquellos que se opongan a la defensa férrea del derecho de propiedad son los enemigos del progreso. Véanlos hablar y actuar. Son los responsables de la decadencia argentina, son los que violentaron el derecho de propiedad y los que nos hundieron", afirmó.

Durante su presentación, Milei recibió repetidas interrupciones de un espectador, que criticó su gestión. Fue mientras el Presidente hablaba de las falencias del populismo. “Si tienen una sociedad que despilfarra el dinero o no ahorra, por más que no generen ingresos, no van a poder crecer. Si tenés un gobierno populista, se va a estrellar”, señaló.

Milei en el acto central del 172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires Santiago Filipuzzi

El espectador acotó: “Como ahora”. Milei le respondió: “No, ahora hicimos el ajuste, que los malditos populistas dejaron plantada la bomba”. Mientras el espectador insistió en que Milei frene su discurso -le gritó “terminala”, Milei usó la oportunidad para reafirmar que irá por su reelección.

“Sí, voy a terminar este mandato, ser reelecto y estar cuatro años más”, expresó, y fue recibido por aplausos, y sumó: “Y te voy a dar una mala noticia adicional. Estamos sentando las bases para 100 años de liberalismo, así que si no te gusta andate a Cuba”.

La presentación de Milei marcó la vuelta de un presidente al tradicional evento, debido a que el exmandatario Alberto Fernández no asistió durante su gestión. Fue la primera vez en 40 años de democracia que un titular del Ejecutivo no se presentó.

El Senado debió postergar el tratamiento de la ley de tierras Soledad Aznarez

El apoyo de los empresarios a Milei convive hoy con demandas más concretas vinculadas a la actividad, la carga tributaria, el acceso al crédito y la recuperación del consumo. Aunque siguen valorando el equilibrio fiscal y las reformas promercado impulsadas por la gestión libertaria, en distintos sectores aparecen reclamos para acelerar medidas que mejoren las condiciones de producción e inversión.

Ante del discurso de Milei, el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, brindó unas palabras. Sostuvo que la Bolsa se basa en “la convicción de que el progreso se construye cuando las personas tienen libertad para emprender, invertir, producir y comerciar”.

“La confianza es el verdadero activo de una sociedad. No figura en los balances, no está en ninguna pantalla ni se opera. Pero la confianza abre las puertas del progreso. Las instituciones perduran cuando son más grandes que las personas que temporariamente las constituyen”, sumó.

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