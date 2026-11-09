Milei pierde margen en el Congreso: los gobernadores aliados toman distancia y endurecen sus exigencias

Los gobernadores que fueron determinantes para sostener la agenda de Javier Milei en el Congreso empiezan a tomar distancia del Gobierno. Algunos endurecen sus reclamos, otros retacean sus votos y varios se preparan para enfrentar a La Libertad Avanza (LLA) en sus propios territorios.

El cambio de actitud coincide con un momento de creciente debilidad política para la Casa Rosada, atravesada por dificultades económicas, desaciertos internacionales y una interna que acumula episodios de descoordinación.

El movimiento involucra principalmente a cinco mandatarios que reúnen bajo su influencia a 19 diputados y siete senadores. Son votos decisivos para un oficialismo que cuenta con 95 bancas en Diputados y 21 en el Senado, y que necesita aliados tanto para aprobar sus iniciativas como para bloquear las ofensivas opositoras.

Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca), Hugo Passalacqua (Misiones) y Osvaldo Jaldo (Tucumán) muestran una predisposición cada vez menor a auxiliar al Gobierno. Las razones varían según la provincia: algunos se preparan para enfrentar electoralmente a los libertarios, mientras que otros necesitan recomponer sus vínculos con el peronismo local o endurecen sus reclamos por recursos.

Todos, sin embargo, empiezan a recalcular el costo político de sostener a Milei de cara a 2027.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados Soledad Aznarez

La situación se vuelve particularmente delicada para el Gobierno ante su intención de suspender o eliminar las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Por ahora, el oficialismo se muestra reticente a ofrecer las garantías electorales que reclaman sus potenciales aliados.

“Los gobernadores huelen sangre y se pintan la cara”, resume un experimentado dirigente radical del interior, que anticipa un escenario cada vez más complejo para el oficialismo en el Congreso.

El endurecimiento de los mandatarios coincide, además, con un deterioro del contexto político que hasta hace poco favorecía al Presidente. Las derrotas de Flávio Bolsonaro en Brasil y, especialmente, de Donald Trump en las elecciones legislativas de Estados Unidos encendieron las alarmas sobre la solidez de sus respaldos internacionales.

Javier Milei y Donald Trump en el foro economico de Davos 2026 Benedikt von Loebell

En el plano doméstico, el aumento del riesgo país, la inflación que no termina de ceder y la dificultad para recuperar el consumo se combinan con una interna oficialista cada vez más expuesta. La senadora Patricia Bullrich ya no disimula sus aspiraciones presidenciales y busca exhibir su poder dentro de una administración que acumula señales de desorganización.

El último episodio fue el abrupto retiro del proyecto de ley de Competitividad Financiera, que el Poder Ejecutivo había enviado a Diputados apenas tres días antes. La polémica por la incorporación de un impuesto del 15% sobre las ganancias obtenidas con la compraventa de Cedears obligó al Gobierno a dar marcha atrás con la iniciativa completa.

La secuencia dejó a la vista las dificultades de coordinación interna y expuso la contradicción del Presidente de no crear ni aumentar impuestos.

En ese contexto, los gobernadores empiezan a recalcular el costo político de sostener a Milei. Y las primeras señales de ese cambio ya se advierten en el Congreso.

Córdoba y Salta: reclamos por recursos y disputas electorales

Llaryora abrió esta semana un nuevo frente de confrontación con la Casa Rosada. Intendentes cordobeses encabezaron el miércoles una protesta en Diputados contra el aumento de los subsidios al transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), del que quedó excluido el interior. Al reclamo se sumaron jefes comunales de Santa Fe, Chaco, Entre Ríos y Tucumán, que también denunciaron recortes en el programa de medicamentos Remediar y deudas del PAMI con los centros de salud municipales.

La ofensiva estuvo encabezada por Daniel Passerini, intendente de la capital cordobesa y aliado del gobernador, quien incluso amenazó con llevar el reclamo a la Corte Suprema. Como presidente del Consejo Federal de Intendentes (Cofein), denunció que la Nación destina US$460 millones al transporte del AMBA y nada al interior, pese a que el financiamiento proviene de un impuesto a los combustibles que se paga en todo el país.

Detrás de este reclamo asoma la disputa electoral. Llaryora se prepara para buscar su reelección frente al avance de los libertarios, que perfilan como posible candidato al diputado Gabriel Bornoroni, alineado con Karina Milei y los primos Martín y Eduardo “Lule” Menem. “Nosotros defendemos a los cordobeses. Ellos defienden a la Casa Rosada en Córdoba”, lanzó el gobernador en alusión a sus potenciales rivales.

Defender a #Córdoba es defender a sus trabajadores, sus industrias, sus estudiantes y a cada familia cordobesa.



No podemos aceptar que los recursos y las oportunidades se concentren siempre en el mismo lugar. Necesitamos un país verdaderamente federal, donde todas las provincias… pic.twitter.com/q9WKxHSgRg — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) November 4, 2026

Sáenz se sumó a la protesta con un mensaje en X. “El discurso de no hay plata se contradice con estas decisiones, donde Nación cede ante la presión de las empresas porteñas mientras sigue postergando al interior”, cuestionó. El salteño ya había dado señales de distanciamiento: aportó dos legisladores a la fallida sesión opositora para derogar el DNU 70/2023 y reclama mayores partidas para infraestructura vial y saneamiento en el presupuesto 2027.

Su relación con los libertarios está condicionada por la disputa provincial con la senadora Emilia Orozco (LLA), que podría competir por la gobernación el año próximo. Aunque la legisladora moderó su exposición pública en las últimas semanas a pedido de la Casa Rosada, mantiene abierto el enfrentamiento con Sáenz.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta Ricardo Pristupluk

Misiones, Tucumán y Catamarca: los votos que empiezan a faltar

En Misiones, el distanciamiento se aceleró tras la pérdida de poder del histórico conductor provincial Carlos Rovira, que había sostenido un entendimiento con el oficialismo nacional.

Con Passalacqua al frente del liderazgo político y provincial, los diputados misioneros modificaron su estrategia: rebautizaron el bloque y designaron como presidente al exgobernador Oscar Herrera Ahuad, que comenzó a plantear exigencias concretas a la Casa Rosada.

Entre ellas figuran el cumplimiento de la ley de discapacidad, recursos para el sector tabacalero, obras viales, la protección de bosques nativos y la restitución de facultades al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), recortadas por el DNU 70/2023. Este año ya lograron rebajar el IVA a la fécula de mandioca.

Mi aporte en el Congreso de la Nación para fortalecer las políticas públicas en discapacidad tiene un objetivo claro: dar respuestas permanentes y mayor previsibilidad a las personas con discapacidad, sus familias y quienes les brindan atención.



Desde Argentina Federal impulsé… — Oscar Herrera Ahuad (@herrerayflia) September 24, 2026

El cambio también se hizo visible en Tucumán. Los diputados de Jaldo, hasta hace poco entre los aliados más disciplinados del oficialismo, se desmarcaron en la última sesión: no contribuyeron al quorum para habilitar el tratamiento de la agenda libertaria y luego votaron en contra del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

El mandatario tucumano ya había sido uno de los primeros aliados en objetar la derogación de la ley de tierras, una resistencia que terminó por frustrar ese capítulo de la iniciativa oficial en el Senado.

Javier Milei, junto a los gobernadores Jaldo y Jalil

Su nueva posición coincide con un escenario electoral incierto. La posibilidad de que Jaldo compita por otro mandato en 2027 está judicializada y pendiente de una definición de la Corte Suprema. A esa incertidumbre se suma la disputa interna con Juan Manzur, presidente del PJ provincial, mientras que los libertarios perfilan como posible candidato al exvicejefe de gabinete Lisandro Catalán.

En Catamarca, el alejamiento de Jalil lleva más tiempo. Sus legisladores acompañaron el pedido de interpelación al entonces jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en junio. Ya desde ese momento muestran los dientes.

El giro responde, sobre todo, a la sucesión provincial. Jalil mantiene un entendimiento con el intendente de la capital, Gustavo Saadi, que se perfila como candidato del peronismo a la gobernación. La senadora Lucía Corpacci, presidenta del PJ catamarqueño, también tiene un papel central en ese armado.

Para aspirar a una banca en el Senado, Jalil necesita recomponer su vínculo con el peronismo más tradicional, lo que supone marcar mayores diferencias con Milei.

Pullaro y Cornejo: cerca, pero con condiciones

Distinta es la situación de los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alfredo Cornejo (Mendoza), que mantienen canales de diálogo con la Casa Rosada, aunque sus intereses electorales y legislativos no siempre coinciden con los del Presidente.

Pullaro, que cuenta con dos diputados y un senador, se encamina a un posible entendimiento electoral con los libertarios, pero no está dispuesto a resignar sus demandas en el Congreso. Una de sus prioridades es la reforma del régimen de biocombustibles que impulsa junto con Córdoba, cuya discusión enfrenta los intereses de las provincias productoras y las pymes bonaerenses.

Maximiliano Pullaro, junto con Luis Caputo, Karina Milei y Diego Santilli Marcelo Manera

Cornejo, en tanto, busca preservar su buena relación con Milei, pero espera un gesto político que hasta ahora no llega. Suma dos diputados y dos senadores que le responden. El gobernador mendocino necesita construir un sucesor y, al mismo tiempo, evitar que su rival, Luis Petri, se convierta en el candidato libertario a la gobernación. El exministro, sin embargo, eleva su perfil con el aval del Presidente.

Esa disputa condiciona las negociaciones por la reforma electoral. Cornejo es uno de los interlocutores radicales con los que el Gobierno busca avanzar en la suspensión o eliminación de las PASO, pero el mandatario no tiene incentivos para facilitar una modificación que podría fortalecer a su principal adversario provincial sin recibir garantías a cambio.