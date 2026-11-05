Crece el malestar con Bullrich en el Gobierno y se espera una reunión “cara a cara” con Milei

La foto de la reunión que mostró Patricia Bullrich el martes a la tarde junto a sus principales referentes legislativos y políticos rebalsó el vaso de la paciencia en algunos sectores del gobierno de Javier Milei.

“Es un desafío abierto a la autoridad del Presidente”, afirmaron a LA NACION muy cerca del primer mandatario, desde donde aseguran que en esa reunión Bullrich planteó “abiertamente” la posibilidad de ser candidata a presidenta el año que viene, obteniendo apoyos y resistencias en partes iguales desde su propia tropa.

En tensa calma luego de cada uno de los gestos de diferenciación de Bullrich, repetidos desde hace semanas y tolerados sobre todo por la resistencia del Presidente a confrontar con ella, en la Casa Rosada consideran que la exministra de Seguridad “cruzó un límite”.

Luego de la inminente visita del papa León XIV al país, aseguran cerca del primer mandatario y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, habrá un planteo “cara a cara” con Bullrich, y de no obtener respuestas positivas, nadie descarta un quiebre, que a esta altura redefiniría al oficialismo, en el inicio de la temporada preelectoral. Incluso, el oficialismo hizo circular otras alternativas como eventual compañero de Milei en la fórmula presidencial para 2027.

“Una cosa es decir que hace falta cambiar cosas del plan económico, o que hay que reconocer la victoria de Lula (Da Silva) en Brasil, o que hay que tratar mejor al periodismo. Otra cosa es mostrar que tiene 15 diputados que nos pueden bloquear las iniciativas”, se despachó una alta fuente del Gobierno, al tanto del enojo de Karina Milei y sus aliados dentro de la mesa política, Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem.

“¿Para qué se reúne con sus diputados? ¿Cómo lo explica? Si todos entraron en las listas de La Libertad Avanza. Así no se puede seguir”, expresaron, con altas dosis de dramatismo, funcionarios que conocen el pensamiento de Karina Milei, que ayer encabezó una jornada sobre gestión pública de las provincias de Neuquén y Salta en el Congreso junto a Martín Menem y la senadora libertaria Nadia Márquez, convertida en referente principal del karinismo en la Cámara alta, y su par salteña Emilia Orozco, que tiene aspiraciones de gobernar su provincia.

Karina Milei y Martín Menem compartieron un acto en el Congreso con las senadoras Márquez y Orozco

“Estamos trabajando con compromiso y convicción para consolidar el crecimiento en cada rincón de nuestra provincia y de todo el país, fortalecer nuestros equipos y seguir impulsando el proyecto de transformación que lidera el presidente Javier Milei”, dijo Márquez según la gacetilla distribuida a los medios sobre la actividad, de la que no participó Bullrich, pero sí Silvana Giúdici, una de las incondicionales de la exministra de Seguridad y que participó de la cuestionada reunión.

En las últimas horas, y en tren de contrarrestar la ofensiva bullrichista, tanto Martín Menem como el ministro de Economía, Luis Caputo, reiteraron que “hay un solo candidato a Presidente” en La Libertad Avanza, y que es Javier Milei.

La certeza de que Bullrich está “jugando con fuego” pone en duda su continuidad en la mesa política y otros espacios de decisión libertarios. “Cuando se vaya el Papa, se la llamará al orden. O cambia su tesitura, o se rompe todo”, afirmó otro funcionario que no podía ocultar su enojo.

Cerca de Bullrich no ocultaron el objetivo político de la foto. “Nos vienen ninguneando, te dan las cosas tarde, mandan proyectos sin avisar ni consultar. Si nos organizamos, no les va a resultar tan sencillo”, destacó uno de los presentes en la foto del martes, que congregó (salvo alguna ausencia por viaje) al núcleo duro del bullrichismo.

“Linda reunión con el grupo”, escribió el diputado Damián Arabia en su cuenta de la red social X, para blanquear el cónclave bullrichista, llevado a cabo en unas oficinas del barrio de Palermo y a la que también asistieron los diputados nacionales Sabrina Ajmechet, Patricia Vázquez, Alejandro Bongiovanni, Belén Avico, Giúdici, Mariano Campero y María Luisa González Estevarena, el senador provincial y exintendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, entre otros.

“No vamos a hacer nada, la idea es jugar en tándem, y poner un freno a los atropellos y el verticalismo”, agregaron cerca de la jefa de los senadores libertarios.

Desde Balcarce 50, con preparativos para la llegada de León XIV y sin el Presidente, quien participa de la Cumbre Iberoamericana en Madrid, no descartan una ruptura con una de las figuras clave del Gobierno. “Nuestro votante quiere que estemos juntos y que ella esté adentro. Es ella la que se está peleando con nosotros”, dijeron, inusualmente duros, cerca de la secretaria general de la Presidencia.