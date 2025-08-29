Milei podría tener una bilateral con Netanyahu durante la Asamblea de la ONU en Nueva York

El gobierno argentino recibió un pedido de bilateral por parte del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para reunirse con el presidente Javier Milei, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva York, a finales de septiembre.

El pedido llegó luego de que la idea de Netanyahu de visitar Buenos Aires, entre el 7 y el 10 de septiembre, debiera reprogramarse por el temor a lo que podía suceder en el país por fallo de la Corte Penal Internacional (CPI) que ordenó, en 2024, la detención del primer ministro.

Esa sanción restringe las salidas del país del israelí a los 125 países firmantes del Estatuto de Roma, entre ellos la Argentina. Sin embargo, Netanyahu visitó Hungría en abril del año pasado, sin consecuencias, luego de que el gobierno húngaro anunciara su retirada del Estatuto de Roma, algo que no está previsto que haga la administración libertaria.

Benjamin Netanyahu y Javier Milei Amos Ben-Gershom - GPO

Milei y Netanyahu mantienen un estrecho lazo desde que el primero llegó al poder, en diciembre de 2023. De hecho el segundo viaje al exterior que Milei hizo como mandatario fue a Israel, en febrero de 2024. Luego repitió su visita a suelo israelí en junio de este año. Allí, además de verse con Netanyahu, Milei también se reunió con el presidente, Isaac Herzog.

En Nueva York ambos participarán, la última semana de septiembre, de la Asamblea General de la ONU, y allí podría darse el encuentro, en el que además podrían concretarse otras bilaterales.

Si bien el mandatario marcó en reiteradas ocasiones su diferencia con el organismo multilateral, el año pasado asistió al evento anual y volverá a repetirlo en esta nueva oportunidad.

Por el momento no hay mayores definiciones sobre la agenda que puede llevarse adelante en suelo norteamericano y si eso puede llegar a incluir un eventual encuentro con Donald Trump, que también asistirá a la Asamblea.

En el gobierno mencionan que, si bien les gustaría un encuentro entre ambos mandatarios, también son conscientes de que por el momento Trump tiene “muchas prioridades”, en referencia a su intervención en el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

La agenda de Milei en el exterior en la previa a las elecciones

Esta próxima semana, Milei retomará su agenda internacional pocos días antes de las elecciones legislativas en territorio bonaerense, volverá al país para los comicios y luego viajará nuevamente. Las elecciones serán el domingo 7 de septiembre y el mandatario tiene previsto viajar en la previa rumbo a Estados Unidos. Allí estará los días 4 y 5 de septiembre.

Volverá a la Argentina en la previa a las elecciones del domingo 7 en territorio bonaerense y esa misma semana saldrá nuevamente de gira. Esta vez por España, para participar de un evento de Vox, el partido de ultraderecha de Santiago Abascal, algo que ya hizo en otras oportunidades y también reunirse con empresarios.