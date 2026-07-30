Milei publicó un video con IA disfrazado de Spider-Man para hablar sobre la reforma de la Carta Orgánica

A pocas horas de brindar una cadena nacional sobre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el presidente Javier Milei compartió este jueves una publicación en redes sociales elaborada con inteligencia artificial y en la que se lo ve disfrazado de Spider-Man para promover esa medida.

En las imágenes se observa al mandatario combatir a una serie de personajes caricaturizados como cucarachas dentro de una fábrica, quienes llevan gorras con la inscripción “kirchnerista” y presionan botones para emitir dinero de forma descontrolada.

Acto seguido, Milei —con el traje del Hombre Araña— logra inmovilizarlos con su telaraña y concluye: “Ahora, con la renovación de la Carta Orgánica, no van a poder imprimir más, kukitas”.

La publicación del video coincide con el estreno en cines del país de la película Spider-Man: Brand New Day. Así, el mandatario aprovechó el furor generalizado y el impacto cultural de uno de los personajes más entrañables de Marvel para defender la “renovación” de la Carta Orgánica de la autoridad monetaria.

En qué consiste la reforma

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central busca prohibir el financiamiento del Tesoro por parte de la autoridad monetaria y establecer la preservación del valor de la moneda.

La frase final del video que compartió Milei sintetiza el argumento del mandatario y la escuela austríaca: esta corriente económica sostiene que la emisión monetaria es la causa principal de la inflación, premisa que el Gobierno utiliza para avanzar con la reforma del Banco Central.

Hasta la modificación impulsada en 2012, la ley establecía que la misión “primaria y fundamental” del Banco Central era preservar el valor de la moneda.

Banco Central de la República Argentina, fachada. Soledad Aznarez

La reforma promovida durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, cuando Mercedes Marcó del Pont presidía la entidad, reemplazó ese mandato por uno más amplio, que incorporó otros puntos como “promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”.

Para Milei, la modificación de la carta orgánica fue mucho más que un cambio conceptual. El Presidente sostiene que con esa medida se ampliaron las facultades del BCRA para financiar al Tesoro, se debilitó su independencia y se terminó justificando una expansión monetaria que alimentó el proceso inflacionario de los años siguientes.

El principio rector del Banco Central

La reforma que anunciará por cadena nacional busca recorrer el camino inverso: blindar institucionalmente al BCRA para volver a concentrar su mandato en preservar el valor de la moneda y limitar su utilización como fuente de financiamiento del Tesoro.

La intención es volver al esquema previo a 2012. “La bruta de Marcó del Pont a un instrumento de política económica le asignó cinco objetivos. Si uno lee la Carta Orgánica actual, por cualquier motivo puede emitir dinero. Así estábamos, nos dejaron plantada una híper”, sostuvo Milei en su momento.