Javier Milei y sus medidas, en vivo: la cadena nacional sobre la reforma del Banco Central y la tensión con Brasil

Uno de los testigos citados en la investigación que impulsa el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los movimientos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país debería presentarse a declarar este jueves ante un gran jurado (“grand jury”) en la Corte Federal de Miami, aunque hasta las últimas horas creció la posibilidad de que esta audiencia fuera reprogramada para preservar el carácter reservado del expediente, según reconstruyó LA NACION en base a fuentes con acceso al expediente.

El presidente de la AFA dijo presente en todos los partidos de la Albiceleste durante la última Copa del Mundo AFA

La citación se emitió para las 9 de la mañana en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, en el centro de la ciudad.