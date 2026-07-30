Javier Milei y sus medidas, en vivo: la cadena nacional sobre la reforma del Banco Central y la tensión con Brasil
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
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Expectativa por la citación en EE.UU. de un testigo que conoce los movimientos de dinero de la AFA
Uno de los testigos citados en la investigación que impulsa el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre los movimientos de dinero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en ese país debería presentarse a declarar este jueves ante un gran jurado (“grand jury”) en la Corte Federal de Miami, aunque hasta las últimas horas creció la posibilidad de que esta audiencia fuera reprogramada para preservar el carácter reservado del expediente, según reconstruyó LA NACION en base a fuentes con acceso al expediente.
La citación se emitió para las 9 de la mañana en el edificio Wilkie D. Ferguson Jr. United States Courthouse, en el centro de la ciudad.
La jugada de Cristina tensiona al peronismo y busca ubicarla en la mesa de negociaciones para 2027
desahogo, fastidio y especulación. Esos sentimientos, personales y políticos, se dispararon en el seno del peronismo tras la jugada de Cristina Kirchner de llevar su caso a la ONU para poner a debate su inhabilitación electoral. Nadie sabe, ni la propia expresidenta, si la movida prosperará, pero todos los sectores asumen que la podría volver a ubicar, al menos, en la mesa de negociaciones.
Entre los que recibieron la noticia con una mezcla de euforia y desahogo están los integrantes de La Cámpora y los cristinistas puros del Instituto Patria, que no se resignan al languidecimiento político de su jefa y temen que los nuevos referentes del PJ que emerjan en su reemplazo los pasen al final de la fila, en el mejor de los casos, o directamente a la cruel zona del destierro.
Murieron los siete tripulantes del helicóptero que cayó en el Parque Ischigualasto en San Juan
Luego de que un helicóptero con siete ocupantes, que participaba de un curso de capacitación en combate de incendios forestales, cayera este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, al noreste de San Juan, el gobernador provincial Marcelo Orrego confirmó el fallecimiento de todos los tripulantes en un posteo en X.
“Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Entre ellas, Carlos Heredia, director de Protección Civil; el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos. Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo”, precisó Orrego.
El Gobierno confirmó el bono previsional de agosto y fijó un aumento para jubilados y pensionados
El Gobierno confirmó que otorgará un bono extraordinario previsional de hasta $70.000 que se pagará en agosto de 2026 a jubilados y pensionados de menores ingresos. La medida quedó oficializada este jueves mediante el Decreto 686/2026, publicado en el Boletín Oficial, y alcanza a prestaciones contributivas y no contributivas que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El refuerzo será de carácter no remunerativo, no estará sujeto a descuentos y no se computará para ningún otro concepto.
El decreto establece que el beneficio se abonará por titular y que, para acceder, los haberes deben encontrarse vigentes en el mismo mes en que se liquide el bono. Según el texto oficial, la asistencia busca compensar los efectos que tuvo la anterior fórmula de movilidad jubilatoria sobre los ingresos más bajos.
Bullrich se refirió a las posibilidades de ser candidata en la Ciudad: “Me tengo una fe bárbara”
La senadora nacional por la ciudad de Buenos Aires Patricia Bullrich se refirió este miércoles a las posibilidades de ser candidata a jefa de Gobierno porteña y dijo que “no es imposible” que se presente: “Me tengo una fe bárbara”. Por otro lado, hizo referencia al cruce entre Javier Milei y Lula, su par de Brasil, opinó sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y sostuvo que la vicepresidenta Victoria Villarruel “piensa muy distinto al Gobierno”.
“Me parece una persona que está muy lejos de las ideas que llevamos adelante. A ella la ubico más en un peronismo tradicional que en un liberalismo como el nuestro: es una conservadora típica”, marcó sobre la vicepresidenta en una entrevista en TN.
Mejora un indicador: más jóvenes argentinos terminaron el secundario, aunque los especialistas hacen dos advertencias
La Argentina logró que casi tres de cada cuatro jóvenes terminaran la escuela secundaria y se ubicó quinta entre nueve países de América Latina. Sin embargo, el avance todavía convive con una de las principales deudas del sistema educativo: mientras más de nueve de cada diez estudiantes de los hogares con mayores ingresos obtienen el título, entre los sectores más vulnerables lo hacen seis de cada diez.
El dato surge de un informe elaborado por Argentinos por la Educación junto con la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), que comparó los niveles de terminalidad de la escuela secundaria en la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Paraguay, Perú y Uruguay.
El Gobierno aplicó derecho de admisión a 14 argentinos por incidentes en el Mundial
El Gobierno aplicó derecho de admisión a 14 argentinos vinculados con distintos incidentes registrados durante el Mundial 2026. Las medidas fueron publicadas este jueves en el Boletín Oficial e impiden a los sancionados asistir a eventos deportivos en todo el país por períodos de entre dos y cuatro años.
La resolución 735/2026 alcanza a Gonzalo Paulo Barrero, Thomas Kastner, Lucas Mariano Andrés Margiotta y Franco Ezequiel Di Salvo, a quienes se les atribuyen desórdenes, enfrentamientos físicos y otros incidentes durante el partido que la Argentina disputó ante Egipto el 7 de julio, en Atlanta, Estados Unidos. En la lista también aparece Bianca Soifer, periodista deportiva que estuvo presente en la cobertura de varios encuentros de la Copa del Mundo.
El Gobierno prohibirá el ingreso al país a extranjeros que “expresen mensajes de odio” contra la Argentina
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Migraciones para impedir el ingreso al país de extranjeros que hayan dirigido mensajes de odio o incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra ciudadanos por su nacionalidad. La medida también alcanza a quienes hayan realizado, participado o instigado actos de ultraje contra los símbolos patrios nacionales.
Una ofensiva alineada con la “doctrina Donroe”
Las elecciones presidenciales brasileñas, que se celebrarán el próximo 4 de octubre, han adquirido un significado global. Fuera de ese marco es imposible comprender la agresiva incursión de Javier Milei en la competencia entre Lula da Silva y Flavio Bolsonaro. Milei sigue una línea trazada por Donald Trump en los Estados Unidos. Ese alineamiento se verifica en los insultos a Lula da Silva. Pero mucho más en la agresión contra el juez Alexandre de Moraes. El ministro del Superior Tribunal Federal no es un magistrado intrascendente: entre el 18 de julio y el 12 de diciembre de 2025, Moraes tuvo suspendida su visa para ingresar a los Estados Unidos. Fue una decisión del Departamento de Estado, adoptada para sancionar varios pronunciamientos del juez por la actividad política que tenían en Brasil redes sociales radicadas en los Estados Unidos. Entre ellas, X, de Elon Musk y Truth Social, del propio Trump.
Los cambios de Milei para el Banco Central, el cartel que quiere “tirar” y el futuro de Bausili
Hace apenas tres años, el entonces candidato presidencial Javier Milei proponía “dinamitar” el Banco Central (BCRA) y definía al peso como “excremento”. Este jueves, por cadena nacional, el Presidente anunciará una reforma que, según consideran en Casa Rosada, resulta “equivalente a cerrarlo”. La diferencia es que, en lugar de eliminar la institución, el Gobierno buscará reducirla a una función mucho más acotada: preservar el valor de la moneda y actuar como proveedor de liquidez, sin posibilidad de financiar al Estado.
Según pudo reconstruir LA NACION, Milei enviará al Congreso un proyecto para modificar la Carta Orgánica del BCRA que tendrá cuatro ejes centrales. El primero será establecer que el único mandato de la autoridad monetaria sea preservar el valor de la moneda. El segundo, prohibir de manera taxativa el financiamiento directo e indirecto al Tesoro Nacional. El tercero, eliminar las letras intransferibles emitidas por el Estado en favor del Banco Central. Finalmente, la iniciativa buscará fortalecer la gobernanza de la entidad, otorgando mayor estabilidad a sus autoridades y elevando los requisitos para remover al presidente y al directorio.
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