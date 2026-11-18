En la previa del estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6), previsto en el país para este jueves, el presidente Javier Milei publicó en sus redes sociales un video inspirado en el popular videojuego.

La pieza comienza con una advertencia que dice: “Contenido no apropiado para kirchneristas y socialistas”. Luego se despliega una secuencia “libertaria” ambientada en el universo del juego, Vice City, una ciudad ficticia basada en Miami que sirve como escenario principal en esta serie de videojuegos.

Milei publicó su propia versión de GTA

En las primeras escenas aparece un auto descapotable manejado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. A su lado, el Presidente viaja de pie empuñando una motosierra, el símbolo que suele utilizar para representar el recorte del gasto estatal.

Mientras ambos avanzan por la ciudad, el mandatario derriba una serie de postes que llevan las inscripciones “Gasto público”, “Impuestos” y “Regulaciones”.

Luego aparece una figura que remite a la expresidenta Cristina Kirchner dentro de una habitación repleta de dinero, en lo que es una representación del hotel Hotesur. Ese personaje, desesperado, intenta guardar billetes en bolsos mientras se escuchan sirenas policiales y se observan luces de patrulleros.

Minutos después irrumpe Milei junto a la policía en el lugar y detienen a Fernández de Kirchner. La imagen la muestra con una tobillera electrónica, que simboliza el arresto domiciliario de la exmandataria por la causa Vialidad.

Expectativa mundial por el estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6) PHILIP FONG - AFP

En otra secuencia del video, Milei entra en un edificio identificado como “Oficina Pública” mientras grita y sostiene la motosierra. A su paso, un grupo de empleados estatales con rostros de “ñoquis” corren para escapar de él. Luego el mandatario vuelve a subir al auto, choca los cinco con su hermana y ríen a carcajadas.

Luego estacionan frente a un edificio que representa al Banco Central. Allí, Milei lanza un tiro de bazuka contra la estructura, que queda destruida tras una gran explosión, en una nueva alusión a una de sus históricas críticas a esa entidad monetaria.

Otra de las secuencias muestra a efectivos policiales derribando un búnker de venta de paco y desarticulándolo, en una representación de la lucha contra el narcotráfico.

El mensaje final en el video que compartió Milei inspirado en el GTA

El video concluye con Milei nuevamente a bordo del auto rodeado de una multitud de argentinos y la leyenda “¡Viva la libertad, carajo!”. Con esa escena de celebración popular finaliza el video.

La publicación de Milei tuvo lugar en medio de la expectativa global por el lanzamiento de GTA 6, uno de los videojuegos más aguardados y aclamados de los últimos años. La nueva entrega de la franquicia desarrollada por Rockstar Games llegará al público este jueves a la Argentina tras 13 años de espera.