Milei recibió al magnate tecnológico Peter Thiel

El presidente Javier Milei se reunió este jueves con el empresario estadounidense Peter Thiel, en una Casa Rosada cruzada por la polémica a raíz de la decisión de prohibir el ingreso de la prensa acreditada.

Thiel es uno de los empresarios e inversionistas más influyentes de Silicon Valley, el área de Estados Unidos que agrupa a la mayor cantidad de empresas emergentes, tecnológicas y militares de Estados Unidos.

Se trató de la segunda visita de Thiel a Balcarce 50. En mayo de 2024 había llegado acompañado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford.

Antes de eso, Milei y Thiel ya se habían visto en el marco del foro del Milken Institute, en febrero de 2024.

El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al empresario Peter Thiel. pic.twitter.com/czuClLFu4U — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 23, 2026

Del encuentro de este jueves, del que no trascendieron detalles, participó también el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

Thiel además ya se reunió la semana pasada con el asesor presidencial, Santiago Caputo, según confirmaron fuentes cercanas al asesor presidencial.

El encuentro con Thiel es el primer evento en la agenda del Presidente en suelo argentino tras haber vuelto al país este miércoles de la gira por Israel.

Thiel es propietario, entre otras firmas, de Palantir Technologies, creada en 2003 con apoyo de la CIA, que desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales. Tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos, el ejército y el sector privado a nivel global.

Cercano al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien apoyó en sus dos carreras rumbo a la presidencia, en 2020 y 2024, fue incluso socio del actual vicepresidente norteamericano, J.D. Vance.

Thiel tiene un patrimonio que ronda los 27.000 millones de dólares en una fortuna que construyó como cofundador de la plataforma PayPal en 1998, pionera en pagos digitales que luego fue adquirida por eBay.

De 58 años, uno de los picos de su carrera se dio cuando en 2004 invirtió US$500.000 en Facebook, fundada por Mark Zuckerberg.

Una jornada marcada por la exclusión de periodistas

Según confirmaron fuentes del Gobierno a LA NACION, la baja de las huellas dactilares que permiten el ingreso de los acreditados a Casa Rosada abarca a todos los medios que tienen periodistas trabajando diariamente en Balcarce 50.

Las razones esgrimidas son la necesidad de profundizar la investigación interna que derivó en una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias por presunto espionaje ilegal, luego de conocerse filmaciones en ese medio de los pasillos e interiores de la Casa de Gobierno.

Pese a la falta de una comunicación oficial, en Casa Rosada insistieron en que la decisión es “provisoria” y que apunta a establecer “qué más material puede haberse filmado en el lugar”, así como determinar las circunstancias en que se tomaron las imágenes ya difundidas, entre otros puntos.

“Es una medida preventiva, tiene que ver con una cuestión de seguridad del presidente”, dijo una fuente de Casa Rosada.

Hasta ahora, la única referencia oficial al tema fue el tweet del secretario de Prensa, Javier Lanari, quien sostuvo en su cuenta de la red social X: “Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional...”. La decisión se conoció esta mañana, cuando los acreditados intentaron ingresar a Balcarce 50 como hacen actualmente y allí tomaron conocimiento de la decisión que se decidió anoche y se implementó a partir de este jueves.

Aclaración. La decisión de quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de Casa Rosada se tomó de manera preventiva ante la denuncia de Casa Militar por espionaje ilegal. El único fin es garantizar la seguridad nacional... — Javier Lanari (@javierlanari) April 23, 2026