Quién es Peter Thiel, el magnate de la industria tecnológica y militar que se reunirá con Milei

El empresario Peter Thiel, uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley y con fuerte inserción en la industria tecnológica y militar de Estados Unidos y otros países, se reunirá este miércoles con Javier Milei.

La reunión se dará tras el regreso del mandatario de su gira por Israel, según consignó Bloomberg. Retoma un vínculo que ambos ya habían iniciado en febrero y mayo de 2024 en la Casa Rosada, tras la participación de Milei en un foro en el Milken Institute en la ciudad de Los Ángeles -en el marco de su cuarta visita a EE.UU-.

El empresario Peter Thiel, uno de los inversores más influyentes de Silicon Valley y con fuerte inserción en la industria tecnológica, se reunirá con Javier Milei por segunda vez

El magnate estadounidense no solo mantiene diálogo con la administración libertaria, sino que también expresó públicamente su respaldo a las ideas del Gobierno. Según el embajador argentino en Washington, Alec Oxenford, Thiel consideró que “las ideas de Javier Milei tienen relevancia global” durante aquel encuentro.

Meses más tarde, en octubre de 2024 -durante una exposición en el Economic Club of Miami-, profundizó esa mirada con definiciones aún más explícitas: “Sería muy bueno que a la Argentina le vaya muy bien” y “sentimos que Argentina podría ser el futuro de Europa y de Estados Unidos”. En esa misma línea, evaluó que el mandatario argentino tiene “chances decentes de ser exitoso”.

El posteo del embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alec Oxenford, tras la reunión entre Milei y Thiel en mayo de 2024 Captura de Pantalla

Quién es Peter Thiel, el magnate de la industria tecnológica que se reunirá con Milei

Thiel es una figura central del capitalismo tecnológico contemporáneo, con un patrimonio que ronda los US$27mil millones. De 58 años, construyó su fortuna como cofundador de PayPal en 1998, una plataforma pionera en pagos digitales que luego fue adquirida por eBay. Su nombre también quedó asociado a uno de los movimientos más rentables de la historia de Silicon Valley: en 2004 invirtió US$500.000 en Facebook, fundada por Mark Zuckerberg, una apuesta temprana que le generó retornos multimillonarios.

Sin embargo, su influencia excede el universo de las redes sociales y las finanzas digitales. Es cofundador y chairman de Palantir Technologies, una compañía creada en 2003 con apoyo de la CIA que desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales. La firma tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos, el ejército y también con actores del sector privado a nivel global.

De 58 años, Thiel construyó su fortuna como cofundador de PayPal en 1998, una plataforma pionera en pagos digitales que luego fue adquirida por eBay Carolyn Kaster - AP

El peso de Palantir dentro del entramado estatal estadounidense se consolidó en los últimos años. En 2025, la empresa obtuvo un contrato de US$10.000 millones con el Ejército para centralizar el manejo de software y datos durante la próxima década. En paralelo, también recibió cientos de millones de dólares en contratos públicos y desarrolló herramientas específicas para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), orientadas al análisis de grandes volúmenes de información para operativos migratorios.

Ese vínculo con el aparato estatal convive con una marcada definición ideológica. Thiel es republicano, fue uno de los pocos referentes de Silicon Valley que apoyó a Donald Trump en la campaña de 2016 y mantiene lazos estrechos con su entorno político. El actual vicepresidente, JD Vance, fue incluso su socio.

Thiel es republicano, fue uno de los pocos referentes de Silicon Valley que apoyó a Donald Trump en la campaña de 2016 y mantiene lazos estrechos con su entorno político Foto de Drew Angerer / Getty Images

A lo largo de su carrera, el magnate de 58 años también acumuló episodios polémicos que volvieron a poner su nombre en el centro de la escena. Uno de ellos está vinculado al financista Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales, con quien mantuvo intercambios que trascendieron en documentos judiciales.

El nombre del empresario reapareció en distintas tandas de archivos desclasificados del caso Epstein. Según precisó The Guardian, en noviembre de 2018 el financista le escribió a Thiel para invitarlo a visitar su isla privada en el Caribe, un lugar donde se cometieron parte de los abusos por los que era investigado.

Thiel es cofundador y chairman de Palantir Technologies, una compañía creada en 2003 con apoyo de la CIA Britannica

Además, otros correos electrónicos revelados sugieren que Epstein celebró la salida del Reino Unido de la Unión Europea en 2016 —el Brexit— en un mensaje dirigido al magnate tecnológico. En ese intercambio, describió el proceso como un “regreso al tribalismo” y la reconfiguración de alianzas internacionales.

Más recientemente, Thiel volvió a generar controversia por sus declaraciones públicas. En octubre de 2025, durante una serie de conferencias privadas, calificó a la activista climática Greta Thunberg y a quienes critican el desarrollo de la inteligencia artificial como “legionarios del Anticristo”, en exposiciones centradas en religión y tecnología que fueron citadas por medios estadounidenses.

Con información de AFP y Associated Press