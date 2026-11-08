Milei recibió al Papa en la Casa Rosada: una foto en un minuto y los detalles de la presentación de los ministros

Banderas vaticanas y argentinas vistieron el frente de la Casa Rosada para enmarcar un día bisagra: desde 1987 que un Papa no viene al país y este 8 de noviembre de 2026 la historia ya se torció. La cuenta, ahora, arranca desde hoy.

En su primer día en la Argentina, el papa León XIV se reunió con el presidente Javier Milei en la sede del Ejecutivo, decorada también con flores amarillas y blancas, y con alfombras impolutas que fueron arregladas en los días previos. Fue un paso breve, cronometrado y sin jolgorio, más bien protocolar.

A las 17.41, Milei y el Papa ingresaron al Salón Blanco, donde solo estaba la prensa, escoltados por los Granaderos. El Presidente le indicó al Sumo Pontífice el escalón y acomodó su saco negro.

Serios, los dos posaron ante las cámaras. Al concluir, el Presidente hizo un comentario, rio, y el Papa esbozó también una sonrisa. Fue un minuto y se retiraron. No hubo ningún número artístico y los periodistas que acompañan al Sumo Pontífice desde Roma se sorprendieron por la brevedad.

La Casa Militar montó un operativo híper estricto. Los efectivos corrieron para cerrar puertas y sacar rápidamente a los corresponsales.

El encuentro entre Milei y el Papa en la Casa Rosada

En la Galería de los Vitrales esperó el Gabinete, parados los ministros uno al lado del otro. Participaron el titular de Diputados, Martín Menem; la jefa de la bancada en el Senado, Patricia Bullrich; y el estratega Santiago Caputo.

Según pudo averiguar LA NACION, Milei pasó uno a uno por sus funcionarios y los introdujo al Papa de acuerdo a las carteras. El Sumo Pontífice no hizo comentarios respecto de ninguno en especial, aseguraron fuentes al tanto. Ese paso también fue escueto.

Entre los ministros hubo satisfacción por poder tener al Papa tan cerca. “Maravilloso” y “estoy feliz” fueron algunas de las expresiones que pudo recoger LA NACION de ellos. Hubo funcionarios que le agradecieron a León XIV que haya elegido a la Argentina, en medio de los nervios por tenerlo en frente.

Al terminar, Milei y el Papa partieron a una bilateral “de cortesía” en el despacho del Presidente, a puertas cerradas. Arrancó 17.50 y se sumó Karina Milei, que a lo largo de estos días fue la máxima encargada de la bienvenida a León.

Los hermanos le regalaron al Santo Padre un medallón de plata, con relieve en oro, grabado con el escudo nacional de un lado y el escudo vaticano del otro. Dice “Visita de su Santidad León XIV”, en letras mayúsculas, en la curvatura, y lleva la fecha de hoy tallada. Asimismo, le entregaron un aspersorio litúrgico negro y plateado, hecho en plata y ébano. La particularidad es que, estampada en el mango del hisopo, aparece la Virgen del Luján.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tuvieron mitines con representantes de la Santa Sede.

En el frente de la Casa Rosada, un dispositivo con 11 camionetas blindadas aguardó la salida del Sumo Pontífice y del Presidente.

Los ministros, que ingresaron a la Rosada por la explanada, se fueron juntos en una combi hasta el Palacio Libertad, donde seguía la agenda del Papa.

León se retiró en una camioneta Toyota blindada a paso lento.

La salida del Papa de la Casa Rosada

Antes de desembarcar en el ex CCK, el Papa frenó en el monumento a Juan de Garay para recibir de parte del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, las llaves de la Ciudad. Lo acompañó su esposa, la periodista María Belén Ludueña, y su hijo Vito, que se llevó la bendición del Papa.

El papa León XIV recibió la Llave de la Ciudad que le entregó Jorge Macri junto a María Belén Ludueña y Vito Prensa Ciudad de Buenos Aires

En la previa del arribo de León a la sede de Gobierno, cerca de las 15, personal de la división Explosivos de la PFA “peinó” la casa con linternas y dos perras, Kenia y Ali, que husmearon que las salas estuvieran en orden.

En Uruguay, y fiel a su identidad de agustino, León llamó a la Iglesia a acercarse a la comunidad y sobre todo a convocar a aquellos que están alejados de la fe católica, en aquel país que a diferencia de este es de tradición laica. También expuso que los niños no debieran irse a dormir sin comer.

Antes de su paso por la Rosada, Milei ya había visto al Papa en el Aeroparque de la Ciudad, donde fue a recibirlo junto a su hermana, Karina Milei. Después ambos vinieron directo a Balcarce 50, para hacer la recepción oficial. En tándem, el Sumo Pontífice fue a la Plaza San Martín de Retiro, a colocar una ofrenda floral.

Hasta cerca de las 2 de la tarde, la Plaza de Mayo frente a la Casa Rosada estuvo libre para que la gente circule dentro del perímetro, aunque a esa hora ya había fuerte presencia de Policía Federal Argentina (PFA) y la Casa Militar. Luego se cerró.

Dentro de los puntos sensibles del viaje del Papa a la Argentina, la seguridad es uno. La ministra Monteoliva tuvo un papel preponderante en el operativo de recepción de León XIV.

Otro eje complicado para el Presidente -sino el más- será la visita del Papa al Cottolengo Don Orione de Claypole mañana, porque pondrá a la discapacidad en el centro de la agenda. La gestión de Milei afrontó desde sus inicios quejas de pacientes, familias y prestadores por los recortes en el área. En medio del ajuste, saltó en 2025 un gran escándalo de corrupción, tras una denuncia por sobreprecios durante la gestión de Diego Spagnuolo.