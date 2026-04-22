Milei se reunirá mañana Peter Thiel, el magnate de la industria tecnológica y militar que es cercano a Trump

Javier Milei recibirá este jueves al empresario estadounidense Peter Thiel, uno de los más influyentes de Silicon Valley y con fuerte presencia en la industria tecnológica y militar de Estados Unidos y otros países.

La reunión será este jueves, a las 14, según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales de la Casa Rosada. En tanto, Thiel ya se reunió la semana pasada con el asesor presidencial, Santiago Caputo, según confirmaron fuentes cercanas al asesor presidencial.

La de este jueves será la segunda visita de Thiel a Balcarce 50, adonde en mayo de 2024 llegó acompañado por el embajador argentino en Estados Unidos, Alex Oxenford, para reunirse con Milei.

La visita a la Argentina de @peterthiel, uno de los entrepreneurs y pensadores de mayor impacto global, me recordó su primera visita a la Casa Rosada en mayo de 2024 en la que nos reunimos con el Presidente Milei. En aquel entonces me dijo algo que me impactó: las ideas de… https://t.co/qiYUnfIWjE — Alec Oxenford (@alejandrito) April 22, 2026

Milei y Thiel también se habían visto anteriormente en Estados Unidos, durante uno de los primeros viajes del mandatario a ese país. Fue en el marco del foro en el Milken Institute en la ciudad de Los Ángeles, en el que expuso el mandatario argentino.

El encuentro con Thiel será además uno de los primeros eventos en la agenda del Presidente en suelo argentino tras haber vuelto al país luego de una gira por Israel, a la que viajó acompañado por su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y los ministros de Justicia, Juan Bautista Mahiques y de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno.

Thiel es propietario, entre otras firmas, de Palantir Technologies, creada en 2003 con apoyo de la CIA, que desarrolla plataformas de análisis de datos utilizadas por agencias de defensa, inteligencia y organismos estatales. Tiene contratos con el gobierno de Estados Unidos, el ejército y el sector privado a nivel global.

Cercano al presidente estadounidense, Donald Trump, a quien apoyó en sus dos carreras rumbo a la presidencia, en 2020 y 2024, el actual vicepresidente de ese país, J.D Vance, fue incluso su socio.

Thiel tiene un patrimonio que ronda los US$27mil millones en una fortuna que construyó como cofundador de la plataforma PayPal en 1998, una plataforma pionera en pagos digitales que luego fue adquirida por eBay.

De 58 años, uno de los picos de su carrera se dio cuando en 2004 invirtió US$500.000 en Facebook, fundada por Mark Zuckerberg.

A lo largo de su carrera también acumuló episodios polémicos que pusieron su nombre en el centro de la escena. Uno de ellos está vinculado al financista Jeffrey Epstein, condenado por delitos sexuales, con quien mantuvo intercambios que trascendieron en documentos judiciales, entre fines de 2025 y 2026.