Milei, sobre el viaje del papa León XIV: “Una visita histórica para todos los argentinos”

El presidente Javier Milei celebró la confirmación por parte del Vaticano de la visita del papa León XIV a la Argentina a fines de este año. El primer mandatario detalló que el viaje —en el que el Sumo Pontífice irá a la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján— será entre el 8 y el 11 de noviembre.

“La Argentina va a recibir al Papa”, escribió el primer mandatario junto a dos emojis de un león.

Y añadió: “Fui oficialmente notificado de que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año. Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos”.

El posteo de Milei X

De acuerdo con lo que pudo saber LA NACION por fuentes vaticanas, el Papa llegará a la Argentina tras pasar por Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay. De ahí viajará hasta Perú —país en donde está nacionalizado—, y permanecerá seis días.

La llegada del Papa se dará a 39 años de la última visita de un pontífice al país. Juan Pablo II estuvo dos veces en la Argentina: en junio de 1982, en plena guerra de Malvinas, y en abril de 1987.

Mensajes del Gobierno

Minutos antes del posteo del Presidente, el canciller Pablo Quirno —quien se encontró con el Sumo Pontífice en febrero de este año— coincidió con Milei y destacó la llegada del líder de la Iglesia católica.

“Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica”, escribió el funcionario en su cuenta de X y añadió: “El papa León visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos”.

Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina.



Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica.



El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre.… pic.twitter.com/xtPALCwigg — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 5, 2026

Po su parte la cuenta de la Oficina del Presidente en X publicó un mensaje firmado por el presidente Javier Milei en el que aseguró que la visita constituye un acontecimiento de “enorme trascendencia espiritual e institucional” para el país.

“La decisión de visitar a los argentinos de Su Santidad el papa León XIV responde a la invitación oficial formulada por el presidente Javier Milei la cual fue entregada personalmente por el canciller Pablo Quirno durante la misión oficial realizada al Vaticano en febrero del este año”, detalló.

Asimismo, indicó que el Gobierno le garantizó a la Santa Sede las condiciones de seguridad y logística necesarias para que la llegada del Sumo Pontífice pudiera concretarse.

El comunicado de la oficina del Presidente X

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se encuentra trabajando de manera coordinada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para la organización de la visita”, añadió el texto, que por último marcó: “La Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”.