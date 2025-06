Javier Milei elogió el rol de su hermana Karina en LLA: “Armó en 17 provincias y al kirchnerismo lo pasó por arriba”

En una entrevista con LN+, Javier Milei elogió hoy el rol de su hermana, Karina, quien, además de ser la secretaria general de la Presidencia, es la “armadora” política de La Libertad Avanza. En vísperas de las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, es clave, junto con Sebastián Pareja en las negociaciones con el Pro para conformar una alianza.

“La gente no tiene idea de lo complicado que es armar un partido en un distrito. Armó 17 en seis meses y al kirchnerismo lo pasó por encima”, dijo. Semanas atrás, cuando se celebraron las elecciones en Chaco, Salta y Jujuy, el Presidente destacó la importancia de su hermana en la estrategia y expresó: “Ella es el jefe. No más palabras Sr. Juez. Viva la libertad carajo”.

Además, afirmó que el lugar donde mejor se refleja la relevancia del rol de Karina Milei es en la ciudad de Buenos Aires, territorio que en los últimos años fue gobernado por Pro con amplio respaldo en las urnas, donde en las últimas elecciones ganó La Libertad Avanza con Manuel Adorni como principal candidato. En segundo lugar quedó Leandro Santoro, del Partido Justicialista (PJ).

Por otro lado, el mandatario sostuvo que “el triángulo de hierro”, conformado por Santiago Caputo y Karina Milei, no solo no se rompe sino que está “más fuerte” que nunca. “Equipo que gana no se toca”, manifestó.

ELLA ES EL JEFE.

No más palabras Sr. Juez.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO pic.twitter.com/r90nUNx6sl — Javier Milei (@JMilei) May 12, 2025

“La batalla cultural es la parte que más me divierte. Es querer expandir las ideas de la libertad por todo el mundo. Agustín Laje es un gran pensador, pero también hay que destacar el rol de Axel Kaiser y Adrián Ravier. Lo que están haciendo en la Fundación Faro es muy bueno”, continuó Milei.

Entre otros funcionarios, el jefe de Estado dijo que uno de los ministerios más importantes de su gabinete es el de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello. “El mundo admira nuestro trabajo. El propio papa León XIV ha ponderado el trabajo de la ministra y ha pedido que interactúe con los responsables de políticas sociales del Vaticano para intercambiar experiencias”, subrayó.