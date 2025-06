Javier Milei dijo que Irán es enemigo de la Argentina y que Cristina deberá explicar a la Justicia el Memorándum

El presidente Javier Milei cerró la puerta a un eventual indulto a Cristina Kirchner, condenada en la causa Vialidad. En una entrevista que le dio a Esteban Trebucq por LN+, el jefe de Estado consideró que sería “un disparate” y “una aberración” intervenir para dejar en libertad a la expresidenta.

Además, el Presidente cuestionó varias veces al gobierno de Mauricio Macri por reformas y privatizaciones que no hizo. Trató a Irán como “enemigo de la Argentina” y advirtió que Fernández de Kirchner deberá dar explicaciones en la Justicia por el Memorándum firmado con ese país.

Sobre la condena a Cristina Kirchner y un indulto. Milei se negó a analizar el fallo de la Corte Suprema que pesa sobre la dirigente peronista, pero si abordó un potencial perdón presidencial.

“Es un disparate. Si yo pregono la independencia de la Justicia, que la Justicia falle y haga lo que considera pertinente, que dicho sea de paso, es una materia que no manejo. No tengo ni la más mínima intención de algo así. Nuestro lema de campaña es ‘el que las hace las paga’. Un indulto me parece aberrante”, sostuvo. “Un indulto significaría que, como no estoy de acuerdo con lo que hizo la Justicia... No me compete”, aseveró.

Y sumó: “Durante la campaña todo el tiempo me pedían que me expida sobre estos temas. Yo siempre dije lo mismo ‘hay que dejar actuar a la Justicia tranquila’. Lo que más me sorprende es que los que hacían este tipo de ataques eran los ñoños republicanos. En realidad, el punto es que no hay que interferir en la Justicia. Si ahora soy el Poder Ejecutivo, no debo interferir. ¿Y qué hago? No interfiero”.

Javier Milei en entrevista con LN+ Captura de Video

Milei calificó la sentencia contra la dirigente peronista como una “lección de republicanismo”. “Es un evento extremadamente importante. Muestra la salud de la República. Una mujer que fue dos veces presidente de la Nación, que fue vicepresidente, quedó condenada por corrupción”, dijo.

Y resaltó: “Además eso ocurre en este Gobierno. Y ha ocurrido acá porque es el primer Gobierno que le da rienda libre a la Justicia. Siempre abogué por la libertad del Poder Judicial, que sancionara acorde a lo que parece correcto. Y al no existir interferencias, se hizo justicia. Es sumamente valioso. Un activo que otros no tienen”.

Cristina Kirchner sale al balcón en su casa ubicada en el barrio porteño de Constitución Santiago Oroz - LA NACION

Se diferenció además de otras administraciones y lanzó un dardo contra el expresidente Mauricio Macri: “Hay otros gobiernos que sí intervinieron [en la Justicia] No dejaron trabajar en paz a los jueces. Todos los gobiernos excepto nosotros… El macrismo, que se vendía como opositor al kirchnerismo, y después le permitió volver, ha jugado un rol en interferir las instituciones. A punto tal de que lo que hizo [Miguel Ángel] Pichetto en la Cámara de Senadores, cubriéndola a Cristina, después se lo pagaron dándole la candidatura a vicepresidente”.

“Es una política a la que no adhiero. Por eso después está el ejército de imbéciles que viven hablando de pactos, conspiraciones. Después en los hechos se demuestra que están equivocados”, sentenció.

La respuesta de Milei a los pronósticos de Cristina sobre el presente y futuro del país

Respecto de la frase “este modelo se cae”, que pronunció Fernández de Kirchner en un mensaje enviado a la militancia, el Presidente reflexionó: “Habrá que ver qué es lo que ella considera ‘se cae’. Es parte de uno de los peores gobiernos de la historia. Logró en su segundo mandato que el PBI per cápita cayera. Argentina podría haber hecho una revolución y no lo hizo. Fue parte del inmundo gobierno de Alberto Fernández”.

“Se fueron con una inflación que viajaba a más del 1% diario. Tengo dudas de sus conocimientos sobre derecho y en términos económicos, es profundamente ignorante”, chicaneó.

Por el contrario, para el jefe de Estado, “estamos mucho mejor que en años anteriores”. “Tenemos un tremendo logro en materia inflacionaria que está siendo reconocido por todo el mundo. En el mundo se habla del ‘milagro argentino’. Lo logramos sin que hubiera una hiperinflación, sin una expropiación, no fijamos el tipo de cambio, sin controlar precios”, celebró.

Sobre Irán e Israel. Milei defendió el ataque preventivo de Israel y recordó lo que dijo el primer ministro alemán sobre el conflicto: “Está haciendo el trabajo sucio” . Además, el jefe de Estado ratificó su alineamiento y advirtió: “Irán ya atentó contra la Argentina. Hubo dos atentados: AMIA y embajada de Israel, 114 muertos. Irán es un enemigo de Argentina”.

“Fue durante nuestro gobierno que se declaró a Hezbollah y Hamas como organizaciones terroristas. Nosotros lo hicimos. No confundir con el memorándum con Irán: ese fue el kirchnerismo, y Cristina va a tener que dar explicaciones ante la Justicia. No sé si eso constituye traición a la patria, pero pusieron dos bombas en el país”, afirmó.

“Esto es clave. En nuestro gobierno, Argentina incluyó a Hezbollah y Hamas en la lista de agrupaciones terroristas. No es menor”, añadió.

Noticia en desarrollo.