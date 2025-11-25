Milei volverá a viajar a Israel para la inauguración de la embajada argentina en Jerusalén

El presidente Javier Milei volverá a viajar a Israel en abril o mayo próximos, para encabezar la inauguración de la sede de la embajada argentina en Jerusalén, que se mudará de Tel Aviv, según anticipó este martes en Buenos Aires el canciller hebreo Gideon Sa’ar.

Sa´ar y el canciller canciller argentino, Pablo Quirno, inauguraron esta tarde el Foro Económico Argentino-Israelí, un encuentro que busca consolidar la cooperación económica entre ambos países y potenciar nuevas oportunidades de inversión.

Ambos ministros encabezaron la apertura del evento, que incluyó una ronda de negocios entre empresarios argentinos e israelíes. Además, el Foro contó con una agenda de trabajo conjunta entre las uniones industriales de ambos países, con el objetivo de profundizar la colaboración institucional y generar mecanismos estables de intercambio productivo.

El encuentro se realizó desde las 15.30 en el Palacio Libertad, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sobre el cierre, hubo un espacio de intercambio con Yael Ravia Tzadok, subsecretaria de Asuntos Económicos de la Cancillería israelí.

La presencia de Sa’ar forma parte del vínculo estrecho que Israel mantiene con la administración de Milei. Antes de llegar a Buenos Aires, el canciller de Israel mantuvo encuentros políticos en Paraguay.