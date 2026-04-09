Milei volvió a atacar a Morales Solá por una nota de LA NACION: “Basura humana”

El presidente Javier Milei retomó sus ataques a la prensa y este miércoles por la noche apuntó nuevamente contra el periodista Joaquín Morales Solá por una nota de opinión publicada en LA NACION. “Lo dice la basura humana que se pasó un montón de tiempo diciendo que yo tenía un acuerdo con CFK [por Cristina Kirchner]“, escribió el jefe de Estado en su cuenta de la red social X.

“Esta inmundicia humana omite que se la pasó mintiendo a diestra y siniestra. Nunca pidió perdón por sus errores. Su error sistemático muestra su deshonestidad", añadió.

En el artículo, Morales Solá hace alusión a las continuas agresiones del Presidente para con la prensa. De hecho, la dura respuesta de Milei llegó en medio de un raid de críticas hacia los periodistas que tuvo esta semana en declaraciones televisivas. “El 95% de los periodistas son delincuentes”, había afirmado en diálogo con Televisión Pública.

El posteo de Milei contra Morales Solá. X

Incluso este fin de semana, utilizó sistemáticamente sus redes sociales para compartir cientos de mensajes contra los periodistas. Según datos recopilados por LA NACION, en cuatro días —desde el jueves hasta el domingo— escribió 86 tuits contra la prensa y republicó otros 874 emitidos originalmente por militantes libertarios, funcionarios o usuarios desconocidos.

“Al final sí había ensobrados y que operaban para ensuciar…”; “¿Está mal decir que los medios, la mayor parte de los periodistas, están beneficiando a unos hijos de mil putas y atacando a personas honestas que hacen las cosas bien y están sacando adelante el país? ¿O es demasiado?”; “Y pensar que lloraban océanos de lágrimas cuando hablaba de lo que son los periodistas... Parece que me quedé corto”, fueron algunos de los mensajes que aparecieron en su cuenta de X.

Periodistas acreditados en Casa Rosada

En tanto, hasta este miércoles seguía prohibida la entrada de los acreditados de El Destape, Tiempo Argentino, La Patriada web, C5N y Ámbito Financiero, los medios señalados por una investigación publicada por el sitio filtraleaks como parte de la campaña de desinformación apuntalada por el gobierno de Vladimir Putin para desacreditar a la administración de Milei durante 2024.

Lanari, Adorni y Milei, en conferencia de prensa

A última hora de ayer, se levantó la prohibición que pesaba sobre el sitio América 24. Sus periodistas asignados fueron autorizados a ingresar, mientras que los que pertenecen a los otros cuatro medios señalados perdieron la huella dactilar que los autorizaba a trabajar dentro de Balcarce 50 para cubrir las actividades que allí se desarrollan. Otros medios también señalados en el informe, como Infobae y El Cronista, no tuvieron complicaciones, y sus acreditados continúan dentro del edificio gubernamental.

Desde el Gobierno aseguraron a LA NACION que las restricciones a esos medios “van a seguir por ahora”, sin plazos concretos para dejar sin efecto la medida. Se estarían abriendo, según confirmaron esas mismas fuentes, canales de negociación con los dueños de esos medios de comunicación en relación con las restricciones, que fueron levantadas de modo provisorio en la Cámara de Diputados.