Villarruel participó junto a Jaldo de la celebración por el 9 de Julio en Tucumán

Luego de que Javier Milei encabezara en la madrugada el acto por el 9 de Julio del Gobierno en la Casa Histórica de San Miguel de Tucumán, la vicepresidenta Victoria Villarruel participó en la tarde de hoy de los festejos por el Día de la Independencia en la misma provincia junto al gobernador local, Osvaldo Jaldo.

Villarruel se mostró con el mandatario provincial durante el tradicional desfile cívico militar, que tuvo la participación de estudiantes, efectivos de la Policía, personal de salud y trabajadores de distintos rubros.

La vicepresidenta Victoria Villarruel, de visita en Tucumán por el Día de la Independencia

Durante su recorrida, la presidenta del Senado habló con los medios locales y aseguró que el motivo de su presencia se debía a los festejos por el Día de la Independencia y no a motivos políticos.

“No pienso en ninguna candidatura. Solo pienso en el honor de estar en el 210° aniversario en Tucumán, la cuna de nuestra independencia", manifestó Villarruel.

La vicepresidenta había participado más temprano en la vigilia realizada en la Casa Histórica, donde Milei disertó y se tomó una foto junto a 13 gobernadores, entre ellos el propio Jaldo.

Villarruel viajó hasta allí en un avión distinto al de la comitiva presidencial, que integraron la secretaria de la presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La vicepresidenta Victoria Villarruel junto a Osvaldo Jaldo, gobernador de Tucumán, y Miguel Ángel Acevedo, vicegobernador de la provincia

Tras el acto, la número dos del Ejecutivo aseguró que el discurso que brindó el Presidente fue “muy político”. “Hoy conmemoramos una fecha que trasciende a todos los espacios políticos. Hoy conmemoramos el momento en el que no hay nada mejor para un argentino que otro argentino”, manifestó.

“El Presidente hace su interpretación sobre estos dos años y medio de Gobierno. Yo lo respeto, pero este es un día pera festejar los 210 años de nuestra independencia. Un país que todavía quedan muchas cosas para trabajar. Hay muchas carencias que los argentinos padecen desde hace muchos años, no desde ahora. Hay que generar trabajo y no dejar que las industrias mueran en nuestro país. Hay que darle a cada sector productivo la importancia que tiene”, afirmó.

En tanto, consultada sobre su futuro de cara a las elecciones de 2027 señaló que le gustaría “ser la persona que sirva a los argentinos con decencia, honestidad y con profundo patriotismo“: “Con eso, yo ya estoy hecha”.

Victoria Villarruel Participa del acto por el Día de la Independencia en Tucumán Prensa Villarruel

“No voy a sacar la bola mágica. Hoy por hoy no lo pienso, solo cumplo con mi deber que es ser la vicepresidenta de la nación”, afirmó y sumó: “El discurso que tenemos que dar es de unidad en este momento tan difícil”.

Por otro lado, y ante la pregunta de si había logrado conversar con el flamante jefe de Gabinete, manifestó que solo hubo un saludo y que ya lo conocía de la etapa legislativa.