El riesgo país baja y está cada vez más cerca de perforar los 400 puntos

En un día en el que el mercado local no opera por el Día de la Independencia en la Argentina, el riesgo país presenta una leve baja y se ubica este jueves a sólo unas unidades de los 400 puntos.

El indicador elaborado por JP Morgan cede cuatro unidades (-1%) y se ubica en los 404 puntos básicos, de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, alcanza el valor más bajo de la gestión de Javier Milei, cuando el pasado martes 7 de julio tocó las 405 unidades tras el anuncio del Gobierno sobre el programa financiero para 2026 y 2027 el día anterior. En los primeros días del mes ya acumula un retroceso de 22 unidades (-5,2%).

El riesgo país toca un nuevo valor mínimo en la gestión de Javier Milei y queda cerca de los 400 puntos (Photo by Tomas Cuesta/Getty Images) Tomas Cuesta - Getty Images South America

Para encontrar un valor similar, hay que retroceder hasta el 24 de abril de 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando el riesgo país cerró en 403 puntos básicos.

Un informe de Grupo IEB destacó que el anuncio del programa financiero para 2026 y 2027 el pasado lunes llevó al indicador a comprimirse por debajo de los 410 puntos básicos. “La presentación de una hoja de ruta por parte del mercado es una buena señal, sobre todo teniendo en cuenta los abultados vencimientos a los que se enfrenta la Argentina el año que viene, que estará marcado por la elección presidencial de octubre”, indicó.

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Estados Unidos (ADR) tienden a la baja: lidera la caída YPF (-3,4%), seguido por Loma Negra (-1,1%), Mercado Libre (-1,1%) y Transportadora de Gas Sur (-1,1%). Por su parte, suben Ternium (+1,7%), Corporación América (+1%) y Globant (+0,9%).

Los mercados internacionales siguen de cerca el desarrollo del conflicto en Medio Oriente Alex Brandon - AP

Estos movimientos se dan en un contexto donde los principales índices de Wall Street tienen alzas moderadas. Según información de AFP, las primeras negociaciones están impulsadas por el avance de algunos grandes nombres del sector de los semiconductores, aunque el mercado sigue prudente ante las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

No hay operaciones en la Bolsa de Buenos Aires por el feriado del Día de la Independencia. En el último día hábil de la semana, los bonos soberanos tendieron a la baja: los títulos bajo ley nacional descendieron mayormente hasta 1,1% (AL29D), mientras que los Globales cedieron hasta 0,5% (AL41D). Estos movimientos se dieron en un contexto donde el Banco Central tuvo que hacer frente al pago de la deuda a acreedores privados por US$4300 millones. Por el feriado, ayer se pagó algo más de US$2500 millones, mientras que el lunes se cancelará el remanente.

El Merval cedió 0,7% y cotizó a 3.204.227,60, lo equivalente a US$2013,98 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-0,9%). Retrocedieron BBVA (-3,5%), Metrogas (-3%) y Banco Supervielle (-2,5%); mientras que subieron Sociedad Comercial del Plata (+2,8%), YPF (+1,8%) y Bolsas y Mercados Argentinos (+1,1%).

En el mercado cambiario, ayer el tipo de cambio oficial presentó una leve baja. El dólar mayorista cedió $4,17 (-0,28%) hasta los $1487,72, por lo que se ubicó un 18% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido en $1816,64. La divisa minorista bajó $5 (-0,3%) y figuró a $1510 para la venta en el Banco Nación. El precio promedio del mercado fue de $1513,22, según el relevamiento de entidades financieras del BCRA. Así, se mantuvo en niveles más altos en términos nominales desde fines de octubre de 2025.