Milei vuelve a viajar a España para la Cumbre Iberoamericana, en su salida 48° del país desde que asumió

Javier Milei volverá a viajar a España, a dos semanas de regresar de ese país y en su viaje número 48 desde que asumió como presidente, en diciembre de 2023.

En este caso, según lo que informaron desde la Casa Rosada a LA NACION, Milei irá a España a participar de la Cumbre Iberoamericana, que se hará en Madrid el 4 y 5 de noviembre.

Tal como informó el Ministerio de Exteriores de allá, esta reunión busca juntar a los líderes de los 22 países de habla española y portuguesa, como así también “reforzar el papel de España como puente entre Europa y América Latina”.

Este año, el lema será “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”. Las charlas se enfocarán en ejes como la sostenibilidad y el medioambiente, la innovación y la inclusión social, y la infancia y la juventud.

La cumbre estará presidida por el Rey Felipe IV, con quien Milei no pudo encontrarse la vez anterior que fue a España, porque rechazó un mitin con su par Pedro Sánchez.

Todavía el gobierno argentino no confirmó quiénes acompañarán al Presidente en la travesía, ni si tendrá otras actividades en agenda, por fuera de la cumbre.

Milei volverá a Madrid en medio de la campaña española para las elecciones del 29 de noviembre y ante una nueva complicación para el gobierno de Sánchez, con el choque de trenes en Adamuz. El presidente argentino denostó en múltiples oportunidades al mandatario socialista, que asimismo contrastó contra Milei adrede en medio de su intento de renovar mandato.

La Cumbre Iberoamericana podría haber generado un primer encuentro entre Milei y Lula da Silva después de que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) consiguiera su cuarto mandato y de que su opositor Flavio Bolsonaro huyera a Estados Unidos vía Argentina.

Sin embargo, el gobierno de Lula ya confirmó que el presidente no estará en Madrid. Según Europa Press, que citó a la Cancillería brasileña, da Silva alegó problemas de agenda y enviará a España al ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira.

Este viernes, la Cancillería brasileña convocó a la encargada de negocios de la Argentina en Brasilia, María Emilia Cortés. Fue para pedirle explicaciones sobre la huida de Bolsonaro desde Misiones, adonde estaba el estratega de Milei, Santiago Caputo, al momento de la partida del senador, tal como contó LA NACION.

El pasado 19 de octubre, Milei partió desde la Argentina para España acompañado por el canciller Pablo Quirno y por el vocero Adrián Ravier. Aquella vez, participó de foros de derecha y se reunió con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A Santiago Abascal no lo vio. El líder de Vox aseguró que tenía otras actividades agendadas y solamente habló con Milei por videollamada.

En esa oportunidad, la visita del Presidente causó polémica sobre todo por mostrarse con una gran curita en el cuello (en la Casa Rosada dijeron que se había caído de la ducha) y por los ataques a periodistas españoles -a una de ellas la tildó de ser “corta intelectualmente” y “miserable política”-.

También en octubre, del 14 al 16, Milei fue a Estados Unidos para profundizar sus lazos con el mundo republicano y fotografiarse con Eduardo Bolsonaro, en ese entonces en plena campaña brasileña. Ese había sido el viaje número 46 de su mandato.