Milei y Macri se reunieron en Olivos junto a Karina y Guillermo Francos

En medio del cimbronazo político que sacude al Gobierno tras la denuncia contra el diputado libertario José Luis Espert, y que divide las aguas dentro de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei volvió a convocar al exmandatario y líder de Pro, Mauricio Macri, a la quinta de Olivos.

Según pudo saber LA NACION, Milei y Macri se reunieron esta tarde en Olivos, acompañados por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien en el último tiempo ofició como nexo entre el jefe de Estado y el exmandatario. Se trata del segundo encuentro con el líder de Pro en menos de una semana, después de un año de distanciamiento.

A diferencia del primer encuentro, esta vez fue Milei quien se ocupó de ratificar la cumbre que se gestó en reserva con el jefe del partido amarillo. A penas finalizó la reunión, el mandatario recurrió a sus redes sociales para anunciar que llevará adelante un “trabajo conjunto” con el líder de Pro después de las elecciones de medio término del 26 de octubre.

“Recién hemos terminado una muy fructífera reunión con el expresidente (El presi) Mauricio Macri y el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, en la que acordamos trabajar en conjunto, a partir del 27 de octubre, para construir los consensos necesarios que nos permitan avanzar en las reformas estructurales que necesita nuestro País para que sea grande nuevamente. VLLC!”, destacó Milei por X.

Fuentes del Gobierno habían dejado trascender ayer la posibilidad de un nuevo encuentro con el exmandatario, que el domingo pasado retomó el diálogo con Milei en Olivos. Sin embargo, desde las filas macristas se mostraron más cautelosos y recién esta tarde confirmaron el mitín.

La nueva reunión entre el mandatario, Macri y Francos, que en esta oportunidad incorporó a Karina Milei, se produce en plena crisis política desatada por las recientes declaraciones del diputado libertario y actual cabeza de lista en la provincia, José Luis Espert, en la mira por presunto financiamiento de su campaña por parte del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico, fraude y lavado de activos por la Justicia de los Estados Unidos.

Luego que LA NACION confirmara ayer con documentos oficiales del Bank of America la existencia de un giro por transferencia por 200.000 dólares a Espert, el legislador aceleró su respuesta y difundió un mensaje grabado en el que admitió haber recibido una transferencia por ese monto de parte de una empresa ligada a Federico “Fred” Machado.

Previo a la investigación de LA NACION, el diputado se negó en reiteradas oportunidades a contestar si había recibido, o no, una transferencia de Machado. En cambio, en su propio descargo después aseguró que el dinero recibido correspondía a fondos de “origen lícito”, correspondientes a un trabajo de asesoría, es decir, de su actividad privada. Ninguna de estas explicaciones fueron dadas durante una entrevista con A24 en la que se le preguntó concretamente por esta cuestión de forma reiterada.

Tal como publicó este medio, el escándalo de Espert no solo preocupa a algunos integrantes de la Casa Rosada, como lo dejaron entrever el propio Francos o la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quienes apenas desatada la polémica le exigieron “explicaciones urgentes” al candidato, sino también inquieta algunos dirigentes de Pro, por el efecto arrastre que podría tener en las elecciones de medio término.

