Acto con Villarruel | Milei arremetió contra el “garantismo” y dijo que la izquierda “convirtió el país en un baño de sangre”

El presidente Javier Milei se reencontró con su vice, Victoria Villarruel, en un acto de entrega de premios a cadetes de la Policía Federal Argentina (PFA) en el barrio porteño de Villa Lugano, cunado se cumplen los 203 años de esa fuerza. Esto ocurre en medio de las fricciones y diferencias entre los dos, algunas de ellas públicas, como cuando la vice homenajeó a Isabel Martínez de Perón y el Presidente rechazó el gesto.

En su discurso, Milei hizo una fuerte arremetida contra el garantismo, dijo que este gobierno no ubicará a los policías como victimarios y le endilgó estos comportamientos a la “penetración de la izquierda”. Incluso dijo que esas ideas llevaron a la Argentina a ser “un baño de sangre”.

En la plana principal del escenario se ubicó Milei y, a su lado, Villarruel. A la derecha del Presidente se dispuso la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y, pegados a la vice, el titular de Diputados, Martín Menem, y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien tiene una pésima relación con la jefa del Senado.

Al comenzar la actividad, cuando se hizo el recuerdo a los policías caídos en cumplimiento del deber, a Villarruel la enfocó la transmisión oficial y se la vio emocionada. Hija del capitán del Ejército Eduardo Villarruel, la vice suele hacerse presente en las agendas oficiales vinculadas a las fuerzas de seguridad y armadas.

En el vivo emitido por la Presidencia no quedó registrado el saludo entre los miembros de la cúpula del Gobierno. No obstante, LA NACION tomó fotos del momento en que Milei llegó con su comitiva completa y luego le dio un beso en la mejilla a la vice, que ya estaba en el escenario desde hacía diez minutos. La relación entre ambos, durante todo el acto, se mostró fría.

El momento del ingreso de Milei junto a su comitiva Ricardo Pristupluk

El saludo entre presidente y vice Ricardo Pristupluk

Al momento de dar su discurso, primero el Presidente agradeció a los agentes presentes por “arriesgar su vida” y dijo “lamentar los años de escarnio” que le achacó a las gestiones anteriores. Sobre todo destacó al subcomisario Guillermo Armentano, miembro de la seguridad presidencial, quien ya había sido premiado antes y fue herido el día de la asunción, cuando un manifestante le tiró un botellazo al Presidente. “Durante la asunción fue atacado vilmente por un desequilibrado que lanzó un proyectil, pero a pesar de haber recibido el impacto, continuó su deber sin vacilación”, describió el mandatario y acotó: “Muchas gracias, Guillermo, espero que tu honor sirva de ejemplo”.

Luego se introdujo en la parte más política de su discurso, donde atacó directamente al kirchnerismo por su visión de la seguridad. “Durante mucho tiempo vivimos en un país que denostaba a las fuerzas. Se elaboraban doctrinas para defender criminales, a través de dislates argumentativos que no hacían más que esconder la verdad. Entendieron a los delincuentes como víctimas de su propia historia, de sus circunstancias, y desprotegieron a la sociedad, le dieron la espalda a las fuerzas policiales. Llegaron al absurdo de liberar presos o castigar a policías honorables por el imperdonable delito de hacer bien su trabajo”, enumeró.

En eso, dijo que los gobiernos anteriores pasaron “dos décadas” haciéndoles creer a los argentinos que los delincuentes eran las víctimas y los miembros de las fuerzas, los victimarios. “Durante años dijeron que propiciaban el garantismo , escudándose en la visión de proteger las garantías constitucionales para promover lo que no fue otra cosa que abolicionismo . Esto no es ni más ni menos que abandonar la razón básica de la existencia del Estado, al que le prohibieron la primera responsabilidad, que es reprimir el delito”, sostuvo, convencido de que en cualquier Estado moderno el monopolio de esa tarea es una responsabilidad pública indelegable.

“Debido a la penetración de la izquierda en las instituciones, las universidades, la dirigencia policial, empresarial y los medios de comunicación, lentamente fueron abandonando esta función del Estado hasta que convirtieron a nuestro país en un baño de sangre. Pero la sociedad dijo basta”, aseguró el Presidente en la parte más polémica de su discurso, dirigida a sectores con los que tiene frentes abiertos y a los que suele atacar con frecuencia.

Dijo, entonces, que su doctrina de seguridad tiene tres pilares: “El número uno es que el que las hace las paga. O sea, al delito hay que castigarlo siempre, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada”, comentó, en línea con las frases que suele pronunciar Bullrich. Como segundo punto indicó que el orden público “es sagrado” y que por eso los piquetes “son hechos del pasado”. El último: “Los buenos son los de azul; los malos, los que delinquen. El Estado tiene que proteger a las víctimas y no a los victimarios”.

El primero en hablar fue el comisario general Luis Alejandro Rollé, jefe de la PFA. Después llegó el turno de Bullrich.

Discurso de la ministra

“Deber ser la primera vez en la historia que tantos miembros del Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial acuden a acompañar a la PFA en su acto. Venir a los actos de la PFA lo dejaban para segundas o terceras líneas, sin embargo aquí, mostrando lo que significa la importancia de tener un país seguro y de apoyar una institución de 203 años, está el presidente de la Nación, pero también tantos miembros del Ejecutivo, el Legislativo y hasta el presidente de la Casación. Es un orgullo para la Argentina. He viajado por el mundo y he estado en actos donde concurrían miembros de los tres poderes, decía ‘qué triste que esto no pase en la Argentina’. Esa tristeza hoy es alegría porque los tres poderes están acá sentados acompañando a la PFA, es realmente algo inédito en nuestra historia”, aseguró la ministra de Seguridad.

Discurso del Presidente Milei en la Escuela de Cadetes de la Policía Federal Ricardo Pristupluk

Dijo, acto seguido, que eso tiene que ver con la “importancia” que ahora se les da a las fuerzas y con el “cambio estratégico” con cómo se había manejado el área en los gobiernos anteriores. “Era una seguridad dada vuelta, los delincuentes tenían derechos y los policías iban al banquillo, muchas veces presos cuando actuaban en cumplimiento del deber. Este gobierno ha dado vuelta ese paradigma. Ahora el paradigma es el apoyo total y absoluto a las fuerzas; y los delincuentes, cuando las hacen las pagan”, sentenció.

Además, destacó las acciones que se realizaron en esta gestión y dijo que 2024, “si Dios quiere”, puede ser el año que registre mayor decomiso de cocaína en la historia argentina. Acto seguido, la aplaudieron.

Tras agradecer el apoyo de la Justicia, Bullrich también destacó el respaldo del Presidente, de Diputados y del Senado. “Nosotros apoyamos a nuestros policías y a los delincuentes los llevamos a la cárcel a cumplir sus condenas. El mundo es el mundo del orden, la ley y la Constitución”, concluyó.

Premios

Luego se hizo la entrega de premios. El primer destacado fue el subcomisario Guillermo Armentano, miembro de la seguridad presidencial, quien fue herido el día de la asunción cuando un manifestante tiró un botellazo dirigido a Milei. Continuaron con otras 16 menciones, sobre todo a policías que se enfrentaron con delincuentes en la vía pública.

