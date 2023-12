escuchar

Decenas de militantes de La Libertad Avanza (LLA) se concentraron en la noche de este sábado en el Banco Central de República Argentina (BCRA) para “velarlo”. En un tono de distensión y risas, los seguidores del presidente, Javier Milei, quien toma posesión del cargo este domingo, colocaron cuatro coronas fúnebres en la puerta del establecimiento ubicado en la calle Reconquista 255, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, una por cada letra de sus siglas.

“Chau estafa central. Gracias Milei”, rezaba uno de los carteles que portaban los jóvenes partidarios de dolarizar la economía argentina. Los militantes, tras colocar las coronas fúnebres, cantaron el himno nacional mientras sostenían velas.

El grupo “Economía en un minuto” repartió papeles a modo de obituario. En él señalaron que el BCRA fue “una institución marcada por políticas intervencionistas y emisiones inflacionaria”. “Su legado será un recordatorio para la reconstrucción económica, anhelando un futuro más próspero para la Argentina”, afirmaron en el aviso fúnebre.

“Tu sacrificio llama a reflexionar sobre la necesidad de políticas financieras más responsables”, apuntaron y remarcaron que no toda la actividad del BCRA fue negativa, ya que “grandes fueron las alegrías [que realizó el BCRA] durante los 90″, según expresaron.

El aviso fúnebre que realizaron libertarios en el BCRA

El BCRA y la política monetaria

Si bien el mandatario electo reiteró que cerrará el Banco Central argentino para que la política monetaria nacional pase a depender de las decisiones que tome el banco central estadounidense, que se llama Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés), todavía no precisó cuándo será.

Este sábado Santiago Bausili, quien será el nuevo presidente del BCRA, afirmó que no lo clausurará, al menos en el corto plazo. “Mientras yo esté, el Banco Central no cierra”, aseguró uno de los principales laderos de Luis Caputo, ministro de Economía designado por Milei y extitular del BCRA y exministro de Finanzas durante el gobierno de Mauricio Macri.

Desde que fue elegido presidente, el pasado 19 de noviembre, circularon infinidad de versiones respecto a qué hará con la economía, en general, y, en particular, con la política monetaria. Milei decidió dar marcha atrás con el anuncio que había hecho en plena campaña de nombrar a Emilio Ocampo al frente del BCRA con la tarea de “cerrarlo”.

Corrido Ocampo, uno de los principales ideólogos de la dolarización, y también relegadas otras figuras como Carlos Rodríguez, quien fuera viceministro de Economía del gobierno de Carlos Menem y exjefe del consejo de asesores económicos de Milei, la dolarización quedó en el aire. Rodríguez y otro exasesores de Milei coincidían en el cambio de moneda aunque diferían cómo hacerlo.

Con el ingreso ya totalmente confirmado de Caputo, si bien el escenario de cambio de moneda no debe ser descartado, entró en una etapa, al menos hasta el domingo o lunes, de incertidumbre. Una de las primeras decisiones que tomó Caputo en representación de Milei fue ir a dialogar con los bancos, a quienes les aseguró que no habrá dolarización en el corto plazo. Habló de los aspectos negativos de lo que representaría ese cambio abrupto, pero no descartó el cambio de moneda a largo plazo. Las dudas tal vez no se disipen los primeros días, según expresó Bausili el sábado, ya que puede haber un proceso de transición entre las viejas y las nuevas autoridades, además de los cuadros técnicos, que todavía no se produjo.

