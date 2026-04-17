Misa en Luján y una muestra de artistas: la Iglesia y la CGT homenajean al papa Francisco a un año de su muerte

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y la CGT serán dos de los sectores que la semana próxima rendirán homenaje al papa Francisco al cumplirse un año de su muerte, que tuvo lugar el 21 de abril de 2025.

La Conferencia Episcopal llevará a cabo el mismo martes 21 un acto en la ciudad de Luján, donde a las 17 se celebrará una misa a la que fueron invitados el presidente Javier Milei; la vicepresidenta Victoria Villarruel y el titular de la Cámara de Diputados, Martin Menem, además de gobernadores y autoridades municipales, entre otros.

“A un año de su Pascua, la Iglesia en la Argentina se reúne para hacer memoria agradecida del papa Francisco y renovar el compromiso misionero que marcó su pontificado”, expresó el Episcopado argentino en la invitación.

La cita hace referencia a la celebración de Pascua del 20 de abril del año pasado, que fue la última actividad oficial en la que se vio a Jorge Bergoglio con vida. Visiblemente desmejorado, el fallecido Papa recorrió en aquella oportunidad las calles internas del Vaticano a bordo de una silla de ruedas para saludar a los feligreses.

La misa de Luján estará oficiada por el presidente de la CEA, Marcelo Colombo, según informó Vatican News.

No serán los únicos: este mismo sábado 18, a las 20, el Padre Guilherme brindará un show gratuito de música electrónica en Plaza de Mayo para rendir homenaje al fallecido Papa.

El show del sacerdote portugués será puesto en marcha por Miserando, una organización social sin fines de lucro.

El homenaje de la CGT

En tanto, el lunes 20, la CGT montará en la histórica sede de Azopardo 802 una muestra de artistas titulada ‘Francisco como bandera’.

“Inauguramos esta muestra en homenaje al líder argentino de la Iglesia Católica que supo acompañar a los más humildes, honrando el trabajo digno y la justicia social”, expresó la CGT desde sus redes sociales sobre la actividad que llevará adelante desde las 16 y hasta las 18.

La invitación de la CGT

También se colocará una cerámica conmemorativa y se llevará a cabo el conversatorio “Francisco en primera persona” en el Salón Felipe Vallese.

De ese encuentro participarán dirigentes sindicales y sociales que conocieron al fallecido Papa.

Antes y durante su pontificado, Bergoglio fue cercano a las organizaciones sindicales y los movimientos sociales, a punto tal de haber recibido en el Vaticano a numerosos dirigentes durante el primer debate de la reforma laboral incluida en la ley Bases.

Por su parte, la organización Argentina Humana, que se referencia en el diputado Juan Grabois, llevará adelante el mismo martes 21 a las 18 una carava de antorchas desde la Catedral de Buenos Aires hasta Plaza Constitución.

La convocatoria de Argentina Humana

Más actividades

Por otro lado, el sábado 25 se llevará a cabo una misa de los Hogares de Cristo en el partido de La Matanza, y el domingo siguiente, cuando se celebra la Jornada del Buen Pastor, el Episcopado argentino convocó a todas las diócesis del país a “recordar la vida y el ministerio del Papa Francisco”.