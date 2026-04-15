El Padre Guilherme es un DJ que genera furor en todo el mundo. Se trata de un sacerdote que mezcla los sonidos más innovadores del género tecno con música sacro y frases de personalidades católicas, lo que logra una “experiencia religiosa” que tiene fanáticos en todo el mundo, más allá de los credos. Este sábado 18 de abril se va a presentar en Plaza de Mayo para un show abierto y gratuito que busca homenajear al difunto papa Francisco a un año de su partida.

“Será una noche de música, encuentro y gratitud por la vida y el mensaje de nuestro querido Papa argentino que siempre nos mostró la misericordia de Dios”, adelantó el DJ en su cuenta de Instagram.

Con una fiesta electrónica gratis en honor al papa Francisco, el Padre Guilherme se presenta en Plaza de Mayo este sábado

El show que dará en Plaza de Mayo lo organiza Miserando, una organización sin fines de lucro que se dedica a los más necesitados, cuyo vicepresidente, Oscar Soria, afirmó para LA NACION: “Este será un homenaje especial al papa Francisco y una propuesta musical distinta en la carrera del Padre Guilherme”.

Quién es el Padre Guilherme, el cura DJ que es furor en todo el mundo

Detrás de las consolas y bandejas de sonidos, es común encontrar jóvenes tatuados, muchas veces en musculosa o ropa over-size, con anteojos de sol. Lo que no es usual encontrar en una rave, como se denominan a las fiestas con esta música, es a un hombre que usa anteojos de lectura, con una sonrisa benevolente y una camisa negra con alzacuello, que es aquel detalle blanco que usan los religiosos católicos en sus camisas: ese es el Padre Guilherme Peixoto, el sacerdote DJ.

Padre Guilherme: Quiero Invitar A “Todos, Todos, Todos” A Vivir Un Momento Muy Especial

Guilherme comenzó su carrera religiosa como capellán militar. Su destino fue Kosovo y después Afganistán. Tal como cuenta Soria, de Miserando, a este medio “para ayudar a la trompa, empezó a hacer música tecno, una manera diferente de llegar a un público con un mensaje religioso”.

Sus shows se hicieron virales en todo el mundo y, por más que algunos sectores dentro del mundo católico lo critiquen, propone una forma de evangelizar que va más allá del formato tradicional: él lo hace a través del sonido contemporáneo.

“Su propuesta no es solo estética: durante el evento retomará mensajes clave del Papa Francisco, convirtiendo la música en una experiencia espiritual, reflexiva y transformadora”, explican en la web de Miserando.

El Padre Guilherme Peixoto y el Papa Francisco Ig / @padre.guilherme

Día Horario Lugar Entrada Sábado 18 de abril A las 20 Plaza de Mayo Libre y gratuita, sin inscripción previa

El camino del Padre Guilherme hasta Buenos Aires

El papa Francisco murió el 21 de abril del año pasado. Unos meses después, Miserando, una asociación civil cercana a los pensamientos del primer papa argentino, ideó un homenaje para el primer aniversario. Este no podría ser como cualquier otro, sino que tendría que mostrar correlación con el mensaje de Francisco y su trabajo pastoral.

Así fue como surgió la idea. “Fue una cadena de favores”, explica Soria a LA NACION. “Queríamos hacer un homenaje al Papa y a Guilherme le encantó la idea, pero teníamos que hacer un show de estándares internacionales a base de donaciones”.

El Padre Guilherme con Oscar Soria en Ezeiza

El condimento central de la idea es el concepto de "periferia", tal como Francisco proponía su evangelización. El homenaje no podría ser en Roma, sino que tendría que ser en Buenos Aires. Eligieron la calle, en específico la Plaza de Mayo, frente a la Catedral, porque es un espacio que Bergoglio transitaba con recurrencia: “Él se bajaba del subte ahí mismo”, explica Soria. Además, este lugar podría representar un espacio abierto en el cual reunir a todos: el encuentro fraternal, sin diferencias sociales ni políticas, es otro pilar fundamental.

A través de distintos apoyos, gubernamentales y privados, el evento se irguió con fecha para este sábado 18 de abril a las 20. Se llama “Todos, todos, todos”, un guiño al Papa fallecido y a un show musical.

Todos, todos, todos: el show que dará el Padre Guilherme este sábado

Desde el sitio web oficial del evento que tiene el apoyo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el Arzobispado porteño, como también de sectores muy diversos, enumeran: “A un año de la partida del Papa Francisco, queremos rendirle un homenaje a su manera: en la calle, con la gente y celebrando la cultura del encuentro”.

El show será en Plaza de Mayo el sábado 18 de abril a partir de las 20. El evento no requiere de una entrada ni acreditación, sino que es abierto, libre y gratuito. También, el show se podrá disfrutar en vivo desde la cuenta oficial del Padre en YouTube.

El Padre Guilherme Peixoto tocó su música en la última fecha de la JMJ, antes de la misa del Papa Francisco Ig / @padre.guilherme

En conversación con este medio, el vicepresidente de Miserando determina que la única regla es el respeto: “La única condición es que estemos en un espacio donde no hay grieta, donde hay tolerancia del otro y una cultura del encuentro”. No habrá entrada, no habrá sala VIP, sino todo lo contrario: “La idea es que podamos llevar a las personas de los barrios donde ayudamos a que disfruten también del evento”.

Más adelante, admitió para los fanáticos que este no será un recital típico del Padre: “Tiene preparado material especial para la ocasión, será un sonido distinto”.

En exclusiva, además, destaca que van a haber distintas sorpresas: “Lo que te puedo decir es que habrá canciones argentinas que le gustaban mucho a Francisco. Hoy en el viaje desde el aeropuerto a la ciudad, Guilherme me mostró algunos de los últimos mixes y, la verdad, es alucinante lo que se viene”.

En la página web del evento, finalizan: “Francisco eligió siempre lo esencial: la gente, la escucha, el encuentro. Nos dejó una brújula, no un manual. Por eso este homenaje no es un acto de nostalgia sino un gesto de continuidad: la convicción de que sus valores no se archivan, sino que se viven, se celebran y se contagian”.