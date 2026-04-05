Misiones: con apoyo de la Casa Rosada, los libertarios buscan derogar la Ley de Lemas en la provincia

POSADAS.− En una jugada que puede considerarse el mayor desafío de LLA al poder hegemónico de la Renovación misionera, el partido libertario anunció que buscará derogar la polémica Ley de Lemas. Así lo anticipó el vicepresidente de la Legislatura provincial y titular de LLA-Misiones, Adrián Nuñez, un hombre de máxima confianza de Eduardo “Lule” Menem y que cuenta con el respaldo de Karina Milei.

Núñez impulsó “la implementación de la Boleta Única de Papel y la derogación de la Ley de Lemas para la próxima elección”. Lo hizo a través de un discurso grabado. “Esta reforma integral al Código Electoral que proponemos busca hacer valer el voto directo de los misioneros consagrado en nuestra Constitución Provincial propiciando la elección de candidatos de forma simple, transparente e igualitaria entre todos los partidos políticos y sin costos excesivos para los ciudadanos”, dijo el libertario.

La reforma electoral propuesta comprende la modificación de 40 artículos de la ley que rige el sistema electoral en Misiones y es un trabajo que viene realizando en silencio un equipo encabezado por la abogada Valeria Soczyuk. También propone la unificación de las elecciones provinciales con el calendario nacional.

Misiones es una de las cuatro provincias donde todavía sobrevive la Ley de Lemas, que tuvo su esplendor en los años 90, pero que se fue suprimiendo en casi todos los distritos, salvo Formosa, Santa Cruz y Tucumán, además de la tierra colorada. En el caso de Misiones se utiliza para la categoría municipal. En las elecciones provinciales del 8 de junio pasado había habilitados 348 sublemas y más de 50 candidatos a intendente en Posadas, cada uno con su listado de candidatos a concejales.

Carlos Rovira, el jefe político de la Renovación misionera Sixto Fariña

De esta forma, el hegemónico Frente Renovador de la Concordia se evita generar internas en su partido y pone a competir a todos, sin dejar a nadie afuera y con un aparato que le permite presentar candidatos y “opositores” hasta en los municipios más chicos de las 78 comunas que hay en Misiones. “Esta agenda tiene el apoyo del gobierno nacional y de las idea de la libertad”, explicó Nuñez a LA NACION.

La Renovación tiene 21 de los 40 votos en la Legislatura y podría bloquear cualquier reforma. Consultado por LA NACION, el presidente de la Legislatura, Sebastián Macías, defendió la Ley de Lemas y dijo que “amplía la oferta electoral real, porque el elector puede elegir entre varias opciones dentro de un mismo partido, lo que favorece la pluralidad y rompe con que sea únicamente la dirigencia política la que decida quienes son los candidatos”.

Macías también recordó que “en otras provincias se está discutiendo nuevamente en la incorporación de la Ley de Lemas como proceso de selección de candidaturas internas, a raíz de la suspensión de las PASO”.

Si bien LLA y toda la oposición no tienen los votos suficientes para pasar la norma, la representatividad que tienen los libertarios y el apoyo de parte de la sociedad misionera (ganaron en las elecciones del 26/10) les posibilitaría llevarlo por primera vez al recinto, discutirlo y forzar al oficialismo a una negociación, según especulan algunos libertarios.

Sin embargo, más allá de que la reforma pase o no, el solo intento de poner en agenda esta cuestión es un abierto desafío a la Renovación, que si cajonea el expediente también pagará un costo político.

Con una escenografía muy estudiada, Nuñez hizo el anuncio con un mensaje grabado y leyendo un texto, aquí flanqueado por los otros legisladores provinciales de LLA-Misiones.

De alguna manera, este desafío marca el camino que parece trazar LLA-Misiones de acá a 2027, con claras muestras de que pretende disputar la gobernación en las próximas elecciones. En el Congreso de la Nación, sin embargo, libertarios y renovadores se mueven como aliados, incluso después de haberse enfrentado en 2025.

Agenda legislativa

“Desde el bloque de diputados de LLA hemos trabajado en un paquete de 100 proyectos que han sido presentados y buscan plantear una alternativa liberal libertaria”, explicó Nuñez. De 48 años, es un abogado especializado en Derecho Tributario que hace tiempo viene trabajando en una agenda parlamentaria alternativa, otro desafío a la Renovación.

Nuñez sostiene que la Cámara de Representantes tiene muchos empleados −1500, dijo−, que no iban a contratar un solo asesor más y que esperaba que otras fuerzas políticas imitaran el gesto. Hizo el anuncio en bajo una escenografía “presidencial”, rodeado de los otros cuatro legisladores de LLA en una mesa con las banderas de Argentina y Misiones detrás.

Si bien hay otras figuras opositoras que venían reclamando la derogación de la Ley de Lemas, la propuesta de Nuñez constituye un desafío mayor, porque proviene de un espacio político avalado por la Casa Rosada. “Si bien no tenemos los votos necesarios para aprobarla, estamos convencidos de que vamos a forzar el debate legislativo y eventualmente, la derogación de la Ley de Lemas y la reforma del sistema electoral por la presión de la sociedad”, indicó Nuñez.

Martín Arjol, el radical afín a los libertarios a nivel nacional Sixto Fariña

Además de los comentarios de Macías, otros dos importantes referentes del oficialismo consultados por LA NACION prefirieron no opinar públicamente sobre el tema. Martín Arjol, el radical libertario que no integra LLA, se mostró a favor de la medida, aunque dijo que por ahora, los votos los tiene el oficialismo misionero.

“Coincido, tanto en derogar la Ley de Lemas como en derogar la Boleta Única. Y creo que la Renovación si no cambia su dinámica, cada día la va a tener más difícil. Y si se da ese cambio de dinámica puede ser que discutamos la Ley de Lemas, pero hay que esperar, los números hoy los tiene el oficialismo”, indicó Arjol a LA NACION.

Según un escrito de LLA, “el proyecto de Boleta Única Papel (BUP) tiene por objeto la reforma a la Ley Electoral de la provincia regulado en la Ley XI N° 6, transformando más de 40 artículos dentro del proceso electoral”.